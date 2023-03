Durante las próximas semanas, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, albergará la pieza de teatro musical puertorriqueña, “Olivia y la cámara sinfónica”, producida por la Fundación Arturo Somohano y la cual es dirigida para público infantil.

Con un elenco y ficha técnica experimentada en teatro musical, una partitura original del maestro Ángel “Cucco” Peña, y el protagonismo de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, la obra cuenta con la dirección creativa del joven director teatral puertorriqueño Miguel Rosa López y la historia del dramaturgo Ricardo André Lugo.

“Como educador que soy, es sumamente importante que proyectos como este tengan claro que los niños hoy día han evolucionado mucho y que no son como antes”, explicó Rosa López, director creativo y diseñador de escenografía e iluminación de la pieza. “Por eso es sumamente importante presentar y escribir una obra que hable de la importancia de la música sinfónica y del valor de un director de orquesta, pero que esté escrito en una forma que los niños no se sientan que les están dando una clase y mucho menos que sienta un vocabulario muy elevado y aburrido. Eso fue algo que pudimos lograr gracias al trabajo de Ricardo André Lugo”.

PUBLICIDAD

La obra presenta la historia de una niña imaginativa, Olivia (interpretada por la joven actriz Kala Elena en su primer rol protagónico), y su hermano más tecnológico, Mateo (encarnado por el actor boricua Jacnier). Una tarde, ambos se topan con un misterioso edificio denominado como El Gran Teatro, donde los curiosos hermanos se adentran y descubren la magia de una orquesta que había perdido su director hace muchos años, pero que está presta y ávida para reavivar la magia de la música dentro de Olivia y Mateo, así como de toda la humanidad.

Esta es una pieza multidisciplinaria, donde se trabaja de la mano de la Filarmónica de Puerto Rico y donde van a estar tocando 55 músicos en vivo, los cuales estarán en el centro del escenario. Además, hay un cuerpo de baile de ocho bailarines, con coreografía por Solimar Arzola, a lo que se le suma cinco actores, por lo que habrá alrededor 70 artistas de todas las ramas en escena.

“Es una pieza hermosa y gigante. Creo que lo interdisciplinario de la pieza hace que todas las ramas se conecten y se presenten simultáneamente”, añadió Lugo, quien se ha destacado como dramaturgo por piezas como “Armonía” y “Buen día mundo”. “Esa es la verdadera magia de la pieza, ya que, si un chico se interesa más por el baile, cuando vea la parte de los bailes se le va a volar la cabeza, pero si a una niña le interesa más el área de canto, hay unas canciones espectaculares y, si le gusta más la parte actoral, entonces será un momento grandioso para ellos”.

PUBLICIDAD

Jacnier y Amanda Rivera en una escena del musical. (Suministrada)

Elenco joven y experimentado

El elenco principal está compuesto por Kala Elena (Olivia), Jacnier (Mateo), Brayito Lebrón (Hermes), Amanda Rivera (Luna), Christian Laguna (Horacio) y Luz Marina (Claribell). El ensamble de bailarines es también parte crucial del proyecto ya que son la voz de la orquesta. Arzola es la coreógrafa de la obra que dirige al cuerpo de baile integrado por Nayaret Candelario, Ricardo Laboy, Sergio Ríos, Allison Rodríguez, Nicole Gómez, Milca Álamo y Franklyn Fuentes.

“Una de las responsabilidades que tengo, no solo como artista sino como educador, es poder aprovechar este tipo de proyecto y brindar oportunidades a nuevas generaciones que están buscando exponerse al público”, detalló Rosa Lopez, quien ha trabajo en muchas obras musicales en la isla como diseñador de escenografía incluyendo a “West Side Story”, “In The Heights” y “On Your Feet”. “Creo que es importante que los niños y jóvenes cuando vayan al teatro se vean reflejados en el escenario. Parte de tener a jóvenes como Jacnier y como Kala Elena, es también poder darles esa exposición y esa oportunidad en las tablas aquí en Puerto Rico”.

En el caso de Jacnier, ganó popularidad recientemente por haber participado como actor de la serie juvenil de Disney+, “Gina Yei”, protagonizada por Didi Romero. Además, tuvo un importante papel dentro del musical de Broadway, “Charlie and the Chocolate Factory”, y donde formó parte de un elenco que se presentó en importantes teatros por Estados Unidos, México y Canadá.

Por tal razón, cuando fue llamado para audicionar para el papel de Mateo, no lo dudó, sobre todo por la oportunidad de trabajar con importantes figuras del arte en Puerto Rico. “Trabajar con el maestro Cucco Peña para mí ha sido un sueño hecho realidad. Además de que siento que formo parte de algo que nunca antes se había realizado en la isla, donde una orquesta sinfónica es la figura central de la trama y donde se forma una dinámica súper interesante”, mencionó Jacnier, quien se mantiene audicionando en la ciudad de Nueva York para futuros proyectos. “Además, esta pieza permite mostrarle a los niños, de una manera entretenida, lo que es la música clásica, que es algo tan grandioso. La sensación de estar sentado frente a una orquesta donde, literalmente, tu cuerpo reacciona al sonido, es algo que no tiene comparación y que los niños pueden sentir de manera entretenida con este musical”.

PUBLICIDAD

De la misma forma, la joven Kala Elena también se está labrando un camino muy interesante dentro del teatro puertorriqueño. A sus 14 años, esta estudiante de noveno grado de la escuela CeDIn, en San Juan, ya ha participado en musicales como “Matilda” y “Billy Elliot” , así como en recitales de Ballet Concierto como “El cascanueces” y “Giselle”.

“Formar parte de esta obra es un gran honor para mí. Estoy muy agradecida de poder presentarle este proyecto a las futuras generaciones y de poder ser parte de este proceso creativo donde se transmite la importancia de que la música clásica se mantenga viva”, explicó la joven, quien actuará en el musical “Hair Spray” que estrenará en el Centro de Bellas Arte de Santurce en mayo de este año. “Los padres y las escuelas que lleven a los niños a ver este musical aportarán a que los niños y jóvenes puedan aprender que la música clásica es importante y que también podemos escucharla y apreciarla”.

Esta obra cuenta con el auspicio del Fondo Flamboyán para las Artes y el Departamento de Educación brindó su endoso para que grupos estudiantiles acudan a verla por su valor educativo.

Funciones

“Olivia y la Cámara Sinfónica” abrió una función para público general el sábado, 1 de abril, a las 3:00 p.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, la cual se une a las funciones estudiantiles que ya estaban en agenda el 31 de marzo y del 10 al 12 de abril.

Para boletos, llama al 939-630-7091, accede a fastender.mobi o escribe a victormaldonado@fundacionarturosomohano.com.