El musical “On your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan” tiene su historia en los teatros de Estados Unidos, incluido Broadway, donde estrenó en el 2015, pero la puesta en la escena local, con Denise Quiñones y Eddie Noel Rodríguez como protagonistas, debe ser, sin duda, una de las mejores representaciones sobre la vida y obra del famoso binomio.

La pareja logra una complicidad escénica que transporta a la audiencia a revivir con ellos las distintas etapas de la vida personal y artística del matrimonio que marcó un hito en el movimiento de la música latina en el mercado anglosajón en la década de 1970. Denise Quiñones lleva su personaje de “Gloria” a la medida, permitiéndole exhibir sus quilates para actuar, cantar y bailar, al punto de llevar a una a preguntarse, ¿por qué es que aún no brilla desde Broadway? Su dicción en inglés es perfecta y su actuación, excepcional.

Eddie Noel Rodríguez ya tenía experiencia en el personaje de “Emilio”. Lo llegó a representar en Broadway, sin embargo, sabía que trabajar al lado de Denise Quiñones le permitiría llevar su interpretación a otro nivel, y no se equivocó. El actor domina el carácter del personaje y es posible captar sus distintos matices a lo largo de la historia basada en el texto de Alexander Dinelaris.

El elenco en torno a los Estefan es, igualmente, extraordinario. Marian Pabón como la madre de “Gloria” es conmovedora. Lleva la carga dramática de la pieza y lo hace con una elegancia y convicción, que es imposible no entender sus conflictos emocionales.

El texto sigue un ritmo entre la comedia y el drama, que lo hacen entretenido desde el inicio. Aidita Encarnación como la abuela de “Gloria” es quien imparte ese sazón cómico con una chispa tan natural, que realmente no se aleja mucho de su personalidad.

Álex D’ Castro es otra grata sorpresa dentro de este elenco. Al cantante se le conoce su trayectoria en el género tropical y sacro, no obstante, fue agradable y convincente dentro de un montaje ajeno a lo anterior, con un personaje que requiere de cierto dramatismo e interpretando en otro estilo musical.

La pieza es un recorrido por la vida de los Estefan desde los orígenes en Cuba hasta su llegada a Estados Unidos, y de ahí, al resto del mundo. La entrada de la cantante a la agrupación Miami Sound Machine, el enamoramiento, las luchas con las discográficas por convencerles de la propuesta musical que levantaban, los movimientos políticos en Cuba y las repercusiones en sus familias, el accidente de autobús que compromete la salud de ella y su recuperación, son los eventos sobre los que se levanta este musical. Todos estos eventos toman mayor realismo con la atractiva ambientación de luces, imágenes y elementos de escenografía que los complementan.

En términos sociales y políticos, se plasma de forma directa el discrimen hacia los latinos en Estados Unidos, sobre todo en el tiempo que despuntaba la carrera de los Estefan, así como la creencia ideológica de estos a favor de la libertad de Cuba. “Quiero mi Cuba libre”, se afirma.

Musicalmente “On Your Feet!” provoca que el público se levante de los asientos a cantar, bailar y aplaudir como una selección de los éxitos (Conga, Mi Tierra y Rhythm is Gonna Get You, entre otros) que marcaron los años más célebres de Gloria y Emilio Estefan. La ejecución de la orquesta dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña es ¡estupenda, poderosa! Deja el escenario ardiente en alegría, energía y orgullo.

El cuerpo de bailarines se integra activamente en la trama dejando ver el talento de cada uno más allá de los movimientos corporales. Actúan, bailan y cantan, enriqueciendo cada escena, a veces en unos encuentros de tú a tú con los roles estelares. Los talentos juveniles, Elena Emanueli, Noah Seda y Gabriel Vera, asimismo, cautivaron con sus habilidades escénicas, tanto en la actuación como en el canto.

Esta producción, a cargo de la Fundación Arturo Somohano con la dirección de Luis Salgado (”In The Heights”), es otra celebración al talento del País, desde la parte técnica hasta la artística. Tratándose de una historia conocida, con una naturaleza musical tan cercana a la nuestra, fue evidente cómo los actores, actrices, bailarines y músicos, lograron hacerla suya (aún siendo mayormente en inglés), al punto de adentrar a la audiencia en cada emoción representada. Un ejemplo es cuando Gloria Estefan, tras el accidente, reaparece en la ceremonia de los American Music Awards (1991) para cantar “Coming Out of the Dark”. Es tan real la recreación por parte de Denise Quiñones que se sentía como si se estuviera viviendo en ese momento.

Ojalá el teatro musical mantenga la actividad que se observa en el último tiempo, cuando se han visto varias piezas en este género en las tablas locales, pues es la oportunidad de atestiguar el talento nuestro en toda su grandeza: actuando, cantando y bailando, al mismo nivel de calidad que en cualquier escenario en el mundo.