Aquellos jóvenes llenos de entusiasmo, energía y que tengan habilidad para cantar tienen un lugar idóneo esperando por ellos en la Biblioteca Carnegie de San Juan, donde el coach vocal Pedro José Rivera tiene la encomienda de sacarles su mayor potencial para darle rienda suelta a lo que han llamado el Coro Juvenil de San Juan Glee Club.

Y es que no se trata de un coro tradicional en el que sus integrantes se mantienen estáticos mientras ponen de manifiesto su ejecución vocal, sino que además de cantar podrán presentar su fuerza interpretativa con movimientos rítmicos y dramatización, similar a la que transmitían los integrantes de la serie de televisión estadounidense de comedia musical juvenil “Glee”, y que desde el 2009 se emitió por varios años a través de Fox.

“No tienen que ser los mejores cantantes del planeta ni sentir la presión de que tienen que tener una técnica vocal espectacular. Vamos a estar trabajando con ellos, en su desarrollo y que utilicen su voz lo mejor posible al máximo”, enfatizó Pedro José, quien además especificó que también estaría incluyendo a algunos profesores de otros talleres para integrar el baile en algún momento. “No requerirá de coreografías imposibles ni de muchas técnicas de baile porque el propósito principal es vocal”.

PUBLICIDAD

Además de entrenar la voz y estar dispuestos a hacer cosas que tal vez nunca habían escuchado en términos musicales, el coach vocal afirmó que el propósito principal de este coro es para que los jóvenes disfruten, más allá de cantar.

“Siempre les doy la oportunidad de escucharlos, de saber cuáles son sus preferencias en géneros y música. A fin de cuentas, voy a considerar lo que a ellos les gusta porque para mí es importante que se sientan cómodos haciendo el trabajo. De igual modo voy a sugerir canciones que son muy buenas para este tipo de proyectos”, dijo acerca de esta iniciativa que forma parte de las decenas de talleres que ofrece el Departamento de Arte y Cultura del Municipio de San Juan.

Este en particular va dirigido a los jóvenes entre las edades de 14 a 25 años, quienes podrían beneficiarse libre de costo de este coro no tradicional que durante el mes de julio ha comenzado a conformarse. Sin embargo, la convocatoria está abierta y esperan tener como mínimo 15 integrantes.

“Este tipo de clases logra muchos cambios positivos en las personas. Cuando a ti te gusta cantar, pero no sabes cómo hacerlo, te pude crear inseguridad. Al momento de ir aprendiendo e ir viendo tu progreso, te da seguridad y a su vez eso la persona lo proyecta en su diario vivir. Así que la autoestima mejora, empiezan a desenvolverse con más claridad, la comunicación y la retentiva mejora”, expresó Pedro José, quien imparte dichas clases los lunes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el coach vocal, al Coro Juvenil de San Juan Glee Club se integrará en diversas actividades ofrecidas por el Municipio de San Juan.

“Lo que trabajaré es un repertorio variado, en el que incluya música internacional y en español. Interpretarán de todo para dirigir sus presentaciones en base al público que se presenten. Quiero que se expresen, que sus voces se escuchen. La idea es ir montando el repertorio mientras voy integrando una que otra canción de época, como Navidad. Creo que sería maravilloso escuchar a jóvenes cantando ese tipo de repertorio navideño”, indicó mientras exhortó a los interesados a llegar a la Biblioteca Carnegie antes de las 6:00 p.m. para hacerles una pequeña prueba de canto. “Que no se asusten, no es para que tengan miedo y no se atrevan. Es para tener una idea de dónde están vocalmente y saber cómo voy a trabajar con cada uno de ellos”.

Como coach vocal, Pedro José asegura que siempre da lo mejor y a los jóvenes que formen parte de este colectivo espera sacarles lo mejor a cada uno vocalmente, emocionalmente y como personas.

“Aquí voy a ver la persona completa, según se van desarrollando con nosotros. También como profesor responsable puedo ver sentimientos y actitudes que yo entienda que necesitan una ayuda más allá. Estamos viviendo una época bien difícil en cuanto a la salud mental, pues con la pandemia, los terremotos y el huracán María, estos jóvenes han sentido ese golpe. Ellos han tenido limitaciones y eso puede afectarles. Los jóvenes que están en las artes tienden a ser más sensibles y esta experiencia también les ayudará a manejar sus emociones”, concluyó.