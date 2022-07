A mi hijo Nicanor Lacén Toro, con la promesa de sembrar juntos un flamboyán.

“Las generaciones futuras tienen derecho a reclamarnos el relato del pasado”.

Irene Vallejo

El infinito en un junco

La invención de los libros en el mundo antiguo

“¿Quién dijo que todo está perdido?

Yo vengo a ofrecer mi corazón”.

Fito Paez

Hay un lugar. La medida del espacio no importa. Es lo suficientemente pequeño para que cada recoveco quepa en la memoria de quien lo evoque y lo suficientemente grande como para que, a su vez, quepan en ese espacio todas las memorias de quienes han estado ahí. Es un lugar imaginado y concreto. Etéreo y terrenal. Es en igual medida una memoria y un pedazo de tierra que sostiene todos los tonos de verde posibles. Este lugar es un patio. Un pedazo cuadrado de tierra separado de otros patios por una verja, una de esas verjas siempre atravesadas y vencidas por el tronco de un árbol robusto, hermoso, contundente y desaforado.

Es mi patio y es mío como el suyo es suyo y así con cada persona que hoy escucha estas palabras, haya o no tenido la experiencia de crecer en una casa con patio. Después de todo, siempre hay un patio para la infancia. El de la abuela, el de la escuela, el de algún familiar que vive en otro pueblo, o el de ese nuevo “allá afuera” donde hay patios a los que, a veces, llegan los cocodrilos. También está el más poderoso de todos los patios, el de la añoranza, el que no se tuvo. O incluso un patio más inolvidable aún, ese al que jamás se regresó.

Me interesa el patio onírico. El que emerge cuando, en un sueño, se mezclan todos. Me ha pasado. Suelo combinar el mismo patio en distintas épocas o se me intercalan en el sueño profundo el patio de la casa materna: con sus bellotas de olor jamás disimulable, con sus alfombras de flores rosadas y anaranjadas, con los troncos de dos árboles sobre los cuales trepé y en cuyas ramas soñé con lo que todas las niñas de mi edad soñaban, una casa en el árbol como la de Punky Brewster; la protagonista de aquel programa de televisión traducido del inglés al español con el que nos adentramos en la niñez a la tragedia de la horfandad pero a la americana, con mucho colorido y con el foco puesto en el drama cotidiano y muy pocas veces en el problema de fondo. Soñábamos con aquella casa sobre un tronco sin saber que todo el mundo sueña con la misma cosa: una cueva, un escondite, un pedazo ínfimo del mundo en el que se pueda crecer hasta que se esté lista para dejarse llevar por el viento. Un lugar en el que puedas ser rama y alzar vuelo a la vez. La rama… el hueso de la hoja con la que volaremos algún día. Raíz y ala, maestro Francisco Matos Paoli, raíz y ala.

Regreso al suelo y al sueño. Nadie se duerma aún. Ya es de noche pero, esperemos, que aún no nos apaguen -o más bien nos lleven- la luz. ¿Se acuerdan de aquel dicho que dice: no cree ni en la luz eléctrica? Es tremendo cuando una frase así pierde su gracia, en este caso, pierde la fe hasta quien nunca la ha tenido. Pero estamos aquí, en el suelo y en el sueño. En ese espacio se me cruzan en una sola imagen el patio materno, con los patios de mis dos abuelas: Emérita y María Francisca.

La primera tenía como patio más bien un pedazo mínimo de cemento y una hilera que hacía las veces de jardinera y desagüe alrededor de la casa de madera y zinc, repleto todo de plantas con las cuales preparaba el té adecuado para cada persona que la visitaba buscando alivio. Santigüera y un poco santa, esa era Emérita, la abuela materna, la mamá de Ana Milagros, mi mamá, una maestra de vida y oficio, que ha hecho siempre honor a su nombre. El otro era un patio pequeño también pero agigantado por la mano hábil de mi abuela paterna. Ahí había rosales blancos, rosados y amarillos, flor de rabo de gato y tantísimas más. Había gandules, un par de robles que hacían sus faldas de patio color lila, guayabas, carambola, todo tipo de matas para el sabor, recaos y de todo eso que es rico y huele a caldero propio. También el reino animal campeaba por su respeto allí en la forma de incontables gatos visitantes, de una gallina cuyos propios huevos apenas probé pues solía comérselos en una especie de negación animal del obligatorio acto de empollar y en la forma de un gallo al cual su rabiosa compañera dejó ciego a picotazos; en fin, un patio que me preparó para la vida y para la lectura de textos como, digamos, los cuentos de Horacio Quiroga, que —evidentemente— jamás lograrían horrorizarme. Conviene entender desde temprano que el horror rara vez viene de lejos.

En el sueño, los tres patios son uno solo y cuelgo la hamaca entre el roble de una abuela y la pared de madera de la otra abuela. Abro los ojos y me meneo de un lado al otro y sobre mis ojos encuentro las verdísimas y minúsculas hojas del flamboyán del patio materno. Las observo y noto cómo en el fondo y la forma se comportan como dedos que hacen manos gigantes para ser más fuertes y aguantar más vientos. En este sueño es verano y ha florecido el flamboyán. La flor naranja, tanto más intensa que el vestido que lleva puesto aquella mujer que descansa en esa pintura que celebra el sol ardiente de junio -una obra que hoy día es más nuestra que de quienes viven bajo el sol que le vio nacer-, un sol templado que no conoce de los ardores del Caribe, de nuestro sol. Un sol que produce un naranja que es hoguera, un chispazo de vida en forma de flor que se deja zarandear por el viento y cae, habiendo elegido su primavera, su tiempo. Habiendo vencido el sopor de las Antillas. Heroica gesta la de esa flor.

Pienso en ese flamboyán. Puedo verlo ahora mismo. Y es a ese flamboyán a quien dirijo estas palabras, a ese árbol que ya no existe, pero que ocupa toda mi memoria; a ese árbol quiero explicarle hoy por qué ya no sueño bajo su sombra, ni me aparecen en sueños sus flores.

Conviene encontrar pronto un interlocutor, un alguien imaginario al otro lado de cualquier relato, de cualquier intento de tomar la palabra. Ayuda mucho a definir la voz narrativa, ese yo que siempre es impostura toda, construcción toda, ficción toda, que escribe aquí y les habla hoy. Pero no es tan fácil hacerlo si el interlocutor es un ser de otro tiempo, y tiempo no definido por épocas o generaciones, sino porque el tiempo del reino vegetal, de la flora entera, es un tiempo inimaginable para nosotros que somos apenas un suspiro de carne y huesos que, antes de cobrar conciencia de que estamos aquí, la mayoría ya nos habremos ido. Aún así, elijo hablarle a una memoria, a un flamboyán que no existe ya pero que se reproduce ante mis ojos en todos los paisajes de la nación puertorriqueña. Al pasado siempre debemos hablarle de frente, aunque el tiempo esté en nuestra contra.

En su libro La memoria vegetal, Umberto Eco profundiza en lo que él llama las tres memorias que utiliza el ser humano para conservar y elevar al estatus de tesoro la cultura que lleva siglos creando. Está la memoria orgánica o animal, que inicia cuando se establece la tradición oral en torno a la hoguera; la memoria mineral, grabada en piedra, en tablas de arcilla o en la arquitectura misma y la memoria vegetal, impresa en papiros hasta llegar al papel procedente de los árboles que hoy día conocemos. Su instrumento de supervivencia ha sido el libro y ahí encerrada en sus páginas, o más bien, protegida, está esa tercera memoria. Dice también Eco: “Somos nuestra memoria. Es decir, la memoria es el alma”.

No sé aún si estoy de acuerdo o más bien si me dejo seducir completamente por esa idea del alma, pero hoy la acojo porque desde ese lugar, desde la memoria propia y la ajena, es decir, desde las almas que han escrito y pensado al país mucho mejor y mucho antes que yo, comparezco ante ustedes también para intentar unirme a esa tradición de memoria colectiva que, según el filósofo, no sería otra cosa que el alma, el espíritu que compartimos todas y todos los que nos reconocemos como puertorriqueños. Que sea, pues, la conciencia que guíe a este texto tan animal, mineral y vegetal como sea posible, pero que sobre todas las cosas, sea nuestra, hija nuestra, alma nuestra, memoria nuestra.

Escribo desde un sueño, porque pertenezco a una generación a la que le tocó hacerse adulta cuando ya los sueños, las ficciones y las vitrinas de lo que crecimos pensando que era el país se agrietaban, se rompían, se hacían polvo ante nuestros ojos jóvenes, llenos de ilusión y dejaban cicatrices sobre nuestras pieles que se estrenaban a la vida, a nuevos dolores y placeres; pieles nuevas, rebosantes de colágeno y de ganas de sentir.

Escribo desde un sueño porque quiero hablarle a los que vinieron antes y conocieron la fruta madura y dulce de aquel país, a quienes saborearon la amarga, a quienes lo vivieron críticamente y lo combatieron con la conciencia de que aquello nunca sería nutricio y a los que profesaron sus bondades como evangelio sin tacha.

Pero sobre todo, quiero hablarles a los que nacieron a principios de este siglo y hoy se hacen adultos en medio de la ruina y les tocará como hoy hago con ellos, hablarle a las nuevas generaciones -como la de mi hijo de dos años- que han nacido en medio de un profundo llamado a refundar, a repensar, a rediseñar, rescribir, replantear y replantar país, pero cuyos esfuerzos y con ello el futuro, está empeñado en las bocas de tantos cuervos de la ruina que se pelean por los últimos pedazos de carne viva y salivan gozosos —mandíbulas batientes de hambre y delirio— ante el prometido festín de un Puerto Rico sin puertorriqueños, de un Puerto Rico donde los que quedemos solo sirvamos para servirles mejor. Jamás en servicio del país, el mismo que, por más que se esfuercen en promover discursos de lo contrario, no es una cuestión abstracta que existe en cualquier dimensión.

En primer lugar, la nación puertorriqueña, el país que somos, lo es por derecho propio. Más allá de cualquier consideración o lógica política. Los países no piden permiso para existir; las naciones se manifiestan como el ente vivo que son y Puerto Rico lo es desde que decidió serlo, cuajando una identidad y voluntad propia de existir, una conciencia de un yo colectivo que insiste en nombrar y reivindicar su existencia cuando decimos puertorriqueñas, puertorriqueños y en cada instancia que así nos plazca.

En segundo lugar, e insisto en este punto con plena conciencia de lo incómodo que resulta, hay discursos amables, incluso justos que terminan por alimentar la idea contraria de lo que pretenden. Cuidado con aquellos que pontifican, buscando hipócritamente las simpatías de la diáspora, que ser puertorriqueño no está atado a esta tierra o no tiene nada que ver con el lugar en el mundo que habitamos. Ser boricua es posible en cualquier latitud sin que precisemos de un punto de partida. Sí. Y hay una verdad innegable, hay puertorriqueños que nunca han pisado esta isla y lo son porque lo son, porque la primera patria de todo ser humano —como ya han advertido los poetas— es el vientre materno. La memoria generacional, la crianza, la noción de pertenencia bastan y sobran para la forja de la puertorriqueñidad. Pero el punto de partida —la defensa de esta tierra— no se puede entregar como requisito para reconocer el valor de una realidad que es el resultado de nuestra historia. No tenemos que escoger. Todo es nuestro.

Además, en esta isla nadie es quién para decirle a alguien que se ha ido que su puertorriqueñidad no está completa o es una condición a medias. Sobre todo cuando son tantas y tantos los que se van porque las condiciones de vida les expulsan. Sobre todo cuando la palabra oportunidad aquí tiene más que ver con oportunismo que con futuro. Sobre todo cuando la mayoría de quienes así la viven, son personas que tuvieron que irse de aquí y criar en los muchos “allá afuera” a hijos y nietas, a hijas y nietos, a familias enteras, para que los que nos quedamos tuviésemos país. Porque existió una promesa de futuro, un proyecto, una apuesta —sobre frágil y cuestionable zapata— pero proyecto al fin, y hace mucho tiempo que es imperioso enfatizar en este capítulo de la historia: aquello no alcanzaría para todos. El sobrante, el excedente humano, la frontera imaginaria, helada y concreta era, irremediablemente, parte de la ecuación. Negarlo es atarse a una narrativa incompleta, cuando lo que necesitamos en este momento es afrontar ese relato de la historia que exige de nosotras el que seamos capaces de mirarlo a través de los cristales del presente, de este futuro tan predecible como negado, que hoy vivimos.

Es tiempo de detenernos en esta idea e ideal del proyecto, le llamo así por ahora, porque si la palabra estatus se asoma, es como llamar al lobo, verlo venir e irse. Pasa todo y no pasa nada. Es lo natural, es nuestra obsesión como sujetos colonizados y coloniales, como gentes fuera del tiempo que habitan una colonia anacrónica, una colonia en una era pos colonial. Aunque sabemos bien que ese “pos” es más bien un eufemismo aplicable a tantas naciones del mundo; sin embargo en nuestro caso es tan concreto como insoportable e insostenible. Ese prefijo “in” de negación, siempre a tiempo; ese sufijo “ble” de posibilidad siempre tan tarde.

Como toda colonia, infantilizada por su realidad, todo lo vemos desde y a través del filtro de la metrópolis. Nuestra relación con los Estados Unidos define alianzas y movimientos políticos completos. Así nos encontramos con personajes la mar de curiosos en la política nacional. No pienso que sean mayoría pero los hay. Aparecen en el debate público fundamentalistas religiosos que quieren una patria independiente donde eliminar derechos adquiridos sea el primer punto en la agenda, o estadistas fanáticos de la tímida izquierda estadounidense encabezada por figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio Cortez, que sueñan con que Puerto Rico sea un estado liberal sin tener mucha conciencia quizás de lo mucho que se pastorea y se comen santos en esta la isla, o estadolibristas que tienen la fuerza de cara de llamarle asesina a una mujer que opte por la alternativa salubrista de un aborto seguro, sin tener la mínima conciencia de que el partido que representan viene de una tradición liberal de la que hoy día queda poco menos que la ceniza. De nada vale la zapata rota y, difícilmente reparable, de una casa grande que no aspire primero a ser casa propia.

Como toda colonia, nuestra realidad colonial no nos permite si quiera la posibilidad de organizar nuestras fuerzas políticas real y verdaderamente, en torno al país que queremos y los valores a los que aspiramos. Porque, nadie se llame a engaños, podrán incluir todas las ideas de avanzada o, incluso, las más retrógradas en los planes de gobierno y plataformas oficiales de partidos; pero todo el mundo sabe que lo que mueve a la mayoría del electorado al final de día es el inescapable filtro del estatus. La postergación, el continuar empollando el tema sin atendenderlo de frente y sin eufemismos y delgadas aspiraciones vendidas como panaceas, por quitarnos nos quita hasta la imaginación, el derecho a imaginar y diseñar un futuro propio.

Peor aún, alimenta la absurda, realmente absurdísima, idea de pensar que la estadidad podría ser una vía descolonizadora, cuando en esencia sabemos que no puede ser jamás otra cosa que la culminación exitosa del proyecto colonizador. La asimilación absoluta, la entrega de aquello que hemos defendido en la guerra diaria de la cultura, la memoria y la palabra. También en la de la calle, las balas y las vidas.

No todo es jalda abajo y agua de coco rancio. Este marasmo político que describo no será eterno como verano quijotesco, tampoco absoluto. Ya hay grietas importantes. Las pasadas elecciones así lo demuestran. No se puede hablar ya de política en Puerto Rico sin darle foro a las luchas feministas, a la reivindicación de derechos de la comunidad LGBTQI+, sin hablar de racismo, de desplazamiento, del discrimen en todas sus formas; sin hablar de una economía propia, de un crecimiento que implique desarrollo real y no meramente expansión.

Se ha ampliado notablemente la porción del electorado que vota más allá de esa única motivación, es decir, que votan con el país imaginado en la mano, que han reclamado su humanidad en ese poderoso ejercicio que es la democracia. Pues, podrán decir que en este país la democracia es y ha sido una impostura, pero no coincido del todo con ese argumento -aunque es imposible no reconocerle su valor- porque en esta tierra la gente históricamente ha salido a votar masivamente. Entonces, podrán decir que nuestra democracia no es plena o que es del todo una ficción, pero jamás podrán decir que la cultura democrática no está aquí arraigada, viva, jadeante y hambrienta por más.

El alimentado miedo a la independencia también se está perdiendo. ¿Cuándo ya todo está perdido quien no va a querer ofrecer el corazón? Cada día más jóvenes y exmilitantes de los partidos tradicionales encuentran en la independencia una ruta real y realista para relacionarnos con el mundo y dejar de ser tierra de asedios y explotación, para poder ser lo que verdaderamente somos, una nación capaz de generar riqueza propia, de entablar vínculos prósperos con los demás países del mundo libremente, de elegir cómo queremos vivir y de crecer a la altura de nuestras inmensas capacidades. Celebro ese crecimiento, esa voluntad que se regenera a pesar de todos los violentos y sangrientos esfuerzos por reprimirla.

Añado además, un consuelo ante tanto extrañamiento y contradicción dentro de los personajes que antes describía y dentro de este tétrico panorama que nos deja el bipartidismo. Se trata de un dicho que no pierde la gracia: donde hubo fuego, cenizas quedan. Lo que pasa es que la gracia no se ha perdido porque quede algo que rescatar ahí, sino porque de estas cenizas no habrá retorno al fuego. Sobre todo porque los elementos que una vez le encendieron y las manos que una vez le avivaron están atadas a un movimientos político que se mueve a donde sopla el viento acomodaticio del voto fácil. Y un movimiento que ha olvidado su historia y que ha perdido conciencia de su tiempo, está destinado a seguir el rumbo que se ha trazado: seguir al compás del viento sin ton ni son para que el mismo viento lo desintegre hecho polvo y cenizas.

Me disculpo por el desparrame metafórico, pero bajo la sombra de un flamboyán, las metáforas simples caen con la misma gracia de sus flores. La realidad de la política puertorriqueña se esfuerza no solo por superar ficciones, como toda realidad, sino por incomodarnos hasta los sueños.

Volvamos a los pontífices de la puertorriqueñidad líquida, los mismos para quienes la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestros espacios de vivienda asequible, de las instituciones puertorriqueñas y los esfuerzos comunitarios de permanencia y defensa del derecho que tenemos como nacidos en esta tierra de ocupar el espacio nuestro, es un estorbo, una incomodidad, una tachuela en el zapato con el que pisan en anchas zancadas hacia el objetivo único del desplazamiento. Y lo hacen aprovechándose de la mano necesitada y cómplice de quienes, como ocurrió en tiempos de la ocupación estadounidense, cambiaron sin problema unos amos por los nuevos. Lo que ocurre es que de esta ocupación ya van más de 100 años y la embestida actual, con su capitalismo del desastre y sus falsas promesas, se manifiesta del mismo modo.

Se repite la historia. Como si en cada pueblo se estacionara un nuevo campamento de militares listos para ocuparlo todo. Lo que pasa es que ahora visten pantalones cortos, trabajan remoto y pagan a quienes les sirvan; sabiendo que lo que para ellos son migajas, aquí hace la diferencia entre echarle mantequilla al pan o comérselo a secas. Como si hicieran caridad, la mano que ofrece siempre en alto, la del necesitado siempre abajo, en otro nivel. Asegurándose así de que el país quede siempre en precario y siempre servil, una colonia útil, de fácil explotación, como debe ser, como designa el filtro con el que ven el mundo quienes piensan así, quienes actúan conforme a lo que son: insaciables aves de rapiña. Cuervos. Manos que dan aleteos de muerte y que nada conocen de alas que tienen raíces por huesos. Que jamás entenderán de qué estamos hablando cuando narramos la memoria de un patio y un flamboyán.

Porque de eso también se trata, de jamás olvidar que esa puertorriqueñidad en inglés o español, o en el idioma que sea, que esa conciencia de lo puertorriqueño, ese modo de vivir puertorriqueñamente como le llamó el escritor Luis Rafael Sánchez, está atada a un espacio físico que no podemos entregar, está atado a esta tierra, a esta isla, a este archipiélado, a esta verde luz de monte y mar y, si no nos cuidamos, podemos caer en el absurdo -tan conveniente para esta visión colonial y colonialista- de pensar que es contradictorio defender el terruño y aceptar los modos en que la puertorriqueñidad se manifiesta en el presente, en cualquier parte del mundo, como fruto que es de nuestra historia. Pues no. Se ocupa la tierra y se expande también el país de de la memoria y los lazos, el del sostén después del temporal y el de la anchísima frontera que hemos construido. No se entrega la puertorriqueñidad a lo ancho pero tampoco la tierra, ese cordón umbilical que nos hace a todos, todas y todes hijos de esta matria. Lo que hemos perdido en separación, ruptura y dolor, a lo mejor, podemos ganarlo en horizontes tanto de agua como de tierra.

Editorial del periódico El Mundo del 20 de agosto de 1919: “Se nos dice que debemos decidirnos por la solución más conveniente a la patria puertorriqueña y a laborar abiertamente por ella. Ciegos. Para trabajar por la patria puertorriqueña, hay que conservar la patria puertorriqueña... No se puede trabajar por Puerto Rico si no existe Puerto Rico”.

Dejémoslos ahí, no hay que dedicar más tiempo a lo evidente, ni a aquellos para quienes somos últimos en toda lista. Regresemos al terreno de la fauna. Nadie se espante, no hay más gallinas en este patio. Sabrás tú, mi muy sabio y querido flamboyán, que has dado sombra a tantos moribundos y has vencido polillas y otros males que hacen tan contundente la pequeñez, que tú estabas aquí primero y has visto demasiadas afrentas a la puertorriqueñidad. Te has regodeado en sus fracasos. Has negado la primavera incontables veces a esos fuegos fatuos, esperando al animal que no acaba de llegar.

Soñé con ese animal una vez. En realidad, más de una vez. Fue en uno de esos sueños recurrentes que tuve tras el paso del huracán María. El primero era perturbador. Soñaba constantemente que todos los seres humanos nos habíamos convertido en seres con cuerpo humano y cabeza de pez. El detalle está en que para subsistir, a lo largo del día, debíamos comernos nuestras cabezas de pez y llegar a la noche hechos una especie de cuerpos de carne y cara de esqueleto marino. Estábamos obligados a dormir pues, en la noche, nuestra carne de pez se regeneraba y solo así tendríamos qué comer al día siguiente. En el segundo sueño recurrente —fueron más pero no vienen al caso— no importaba el escenario y tema del sueño que me ocupase esa noche, siempre me aparecía el mismo animal. Era un animal negro, sin pelo, robusto, cuerpo de cerdo y cabeza de gato, sus orejas largas elefanteadas. Me miraba como si supiera todo lo que pasa, ha pasado y pasará. No se movía, solo observaba. A veces, me daba temor y era una pesadilla. Otras, era una presencia agradable, apacible incluso. Extraño ese animal, como se extraña el futuro que se soñó y nunca llegó.

Llegué a pensar que en el 2019 había nacido en Puerto Rico un animal político nuevo, en una especie de parto colectivo que nos daría una nueva animalidad social, bestial y gozosa, bailadora y rabiosa, de magestuosa y densa liviandad. Colosal y capaz de sostener en su mirada la ira propia de un autóctono y muy alto nivel de encabronamiento. No haré aquí la pausa para ser elegante, pedir excusas por haber dicho un improperio impropio de un espacio como este o para decir que me perdonen el francés como dicen algunos y a quienes les digo: ‘ya quisiera el francés’, o que me excusen esta meritoria palabra ordinaria o, como dicen otros, mala palabra. Hace mucho que sabemos que no hay malas palabras, hay contextos propicios o no para ellas y estoy segura de que la respetable memoria del poeta cuyo natalicio hoy conmemoramos en este ejercicio de oralidad, probablemente consideraría más que válido su uso y más que pertinente el imaginar a ese animal social como una bestia maravillosa que lleva en sus ojos la fuerza insuperable del acto de encabronarse, propiamente dicho, en contra peso con el acto del enojo elegante y comedido de los corderos, como dictarían las buenas formas que ya nadie sabe bien qué forma tienen, ni cuán buenas son.

No creo en idealizar instantes, ni en descartarlos tampoco. No fue aquello la revolución que tantos soñaban, como tampoco fue un amor de verano y nada más. Fue un momento que forma parte del parteaguas en el que se encuentra Puerto Rico -y el mundo, pero quedémonos en casa esta noche- y que bien se pudiera describir como un tiempo nuevo. Pues, tanto en lo personal como en lo político, tanto en la república independiente del hogar como en la colonia no independiente del país, vemos como cada persona, familia, grupo o comunidad vive sus derrumbes personales y colectivos. Algo está acabando. Hay un tiempo al que ya le queda poco. Lo que la naturaleza arrasó hace ya casi cinco años, lo que siglos de condición y acondicionamiento colonial han impedido avanzar, empieza a reconstituirse en una sola forma.

En eso, quizás solo en eso, nuestro tiempo animal es capaz de romper el pausado e inimaginable tiempo de las plantas. Porque ellas en todo su verdor se regeneraron en unos pocos meses, nosotros en todo nuestro dolor, en todo nuestro luto tardaremos mucho más. Porque esa bestia sí ha nacido pero, como los humanos, crece ante nuestros ojos a una velocidad muy lenta para notarla y muy veloz para entenderla. Su tiempo es suyo y no es nuestro. Hay que observar y reconocer el lugar en donde estamos ahora mismo sin darle tanto vuelo al pesimismo que, para eso, nos basta con estar vivos y olvidarnos sin mucho esfuerzo del gigante misterio que es, precisamente, el estar vivos, aquí, hoy. Ahora.

A aquellas marchas de verano fui con dos letreros, uno leía: No hay que conocer la miseria para ser un miserable; y el otro leía: Como flamboyán ardiente, florecemos en verano. El primero en obvia alusión a esa clase de gente que llega al gobierno a liderar no solo un país que no conocen, o que a lo mejor conocen y por eso mismo se aprovechan inmisericordemente de él, sino en el cual trazan una raya y se posicionan en otro lugar, porque de otro lugar son. Se asumen como una otredad dentro del otro que somos nosotros.

El segundo cartel daba un saludo a la primavera árabe y a todos los movimientos políticos sociales, ambientales, de derechos y a favor de la justicia que han marcado estas primeras décadas del siglo veintiuno. No quiero regodearme demasiado allí, aunque estemos en pleno tercer aniversario de ese estallido. De ese momento se ha escrito bastante y se escribirá mucho más, a su tiempo y a destiempo.

Lo que es importante destacar es que allí se vio tomar las calles y hasta el agua alrededor de toda la isla, aquí y en los distintos países del mundo en el que se encontraban, a esa juventud de la que le hablaba al principio. No solo la mía, que yo ya tengo 38 años y mi generación de recién arrugados millenials, ya le llevamos veinte años a esos jóvenes a quienes estamos llamados a escuchar hoy. Los mismos que si bien crecieron en un país donde ya todo había comenzado a derrumbarse aceleradamente, también se están haciendo adultos en un lugar en el que el gobernador fue forzado a renunciar por la presión del país entero, donde quedó claro que no es que los puertorriqueños seamos un dechado de virtudes -mucho nos falta por trabajar nuestra propia monstruosidad como pueblo- pero quedó claro que no tenemos los mismos valores que quienes cayeron en picada en ese momento. Quedaron establecidos y reafirmados nuestros límites colectivos, nuestro hasta aquí. Y eso jamás será poca cosa. Estamos en el periodo en que nos arrastran hacia atrás por los pelos, pero el único camino es hacia adelante y contra todo, el único destino posible es el movimiento. Porque sí, porque estamos vivos y lo que está vivo así lo hará.

Nos dolió ese inmediato regreso al estatus quo, esa aparente falta de evolución, pero con calma. Hay que respetar los vaticinios de los poetas, y ese animal fiero y tierno de la gran Angelamaría Dávila hará lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer. Porque si el llamado en este tiempo nuevo es a una refundación del país, conviene mirar primero a quienes lo han apalabrado, sobre todo a nuestras y nuestros poetas que no solo han sabido predecir, sino nombrar y regalarnos los himnos de esto que llamamos puertorriqueñidad.

Hay una frase de Luis Muñoz Rivera que resuena particularmente. Fue dicha en el periódico que fundó La democracia, el mismo al cual José De Diego llamó “templo, taller, antorcha y barricada”. La cita tiene fecha del 13 de septiembre de 1892 y dice así:

“Entienda el Gobierno y convénzase de que la mansedumbre tiene un límite, y sepa que todas las convulsiones revolucionarias, casi todas las tormentas sociales, tuvieron por origen un interés lesionado, un organismo cohibido en el desarrollo de su actividad productiva y fecunda”.

Muñoz Rivera entendía como periodista el valor de la síntesis y no solo por una cuestión técnica de textos que no caben en las páginas, sino porque como poeta entendía que en una frase, en una palabra, un verso justo y preciso, bastaba un pico para narrar la coordillera. Y ese pico nos sigue narrando en este tiempo.

Sus palabras llegan al día de hoy intactas, pero ya pertenecen a las nuevas generaciones que sabrán hacerlas suyas conociéndolas o no. Ojalá que sea la primera, pero para ello habría que presentarles la historia, nuestra Historia en mayúscula, la historia a la que muchas y muchos de ellos han tenido acceso a medias por la tragedia que es nuestro sistema educativo, el mismo en el que miles de maestras y maestros intentan enseñar aquello que el gobierno insiste en que desaprendamos. Esto es lo importante, pero atendamos lo urgente también. Pues es algo que está en nuestras manos, en las de cada persona que está aquí en esta noche o sintonizando de manera virtual. No se le puede inculcar nada a un alumno sin antes reconocerle su humanidad, sin entender que donde hay carencias también hay fortalezas, sin dejar a un lado del todo la prepotente, nociva y falsa idea de que no tenemos nada que aprender de quienes han llegado más tarde.

Por estas fechas escucho a la gente rasgándose las vestiduras criticando una fila para un concierto de un conejo malo. Se posicionan por encima de la juventud que le escucha, también de los mayores que le apoyan, como si al hacerlo adquiriesen una especie de estatus moral superior. Dicen: Yo no escucho esas vulgaridades, esas suciedades, uy, fo, qué feo. Cómo pierden el tiempo, cómo esto, cómo aquello, cómo lo otro.

Observo callada y lo primero que pienso es que es tan penoso que haya prevalecido en todas las esferas de la sociedad esa idea de que el tiempo es algo que se gana o se pierde, como si la vida misma fuera un producto consumible y únicamente valioso si genera productividad. El capitalismo salvaje metido en la memoria, en las memorias, en el alma misma. Eso sí me da ganas de decir uy. Luego pienso que quienes critican tan airadamente a esa juventud seguro jamás habrán leído El libro del buen amor o La Celestina o conocerán los detalles transgresores de la escena de Dorotea en el Quijote o el discurso feminista de Marcela en la misma obra magna de Miguel de Cervantes. Tampoco habrán escuchado esos boleros corta venas o bailado al son de aquellas canciones de salsa donde sobran los bimbazos y la amenaza del pan pan. Pero, sobre todo, reflexiono acerca de cómo a estas alturas y sabiendo todo lo que sabemos como humanidad, insistimos en adjudicarle al arte —y sí, dije arte— la obligación de ser una fuente aleccionadora de moralidades, cuando lo único que podríamos decir que le corresponde al arte es ser retrato de su tiempo, de su momento, aunque la verdad soy del pensamiento de que basta el arte por el arte mismo, sin más.

Si les espantan las letras del Conejo, si les ofende su modo de accionar, vestir, hablar, si les indigna su éxito como una señal de que el buen gusto ha decaído hasta pisar el epicentro de la Tierra, valdría la pena que, una vez superado el ataque de dignidad, se pregunte: ¿por qué les habla? ¿Por qué los mismos jóvenes que salen a la calle para defender un país, que marchan por los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQI+ y la justicia social esperan dos días en una fila para escuchar al artista urbano número uno del mundo en su país? ¿Qué les dice él que no les dice nadie más? ¿Por qué además resuena tanto globalmente y lo hace en su idioma español? ¿No que había que hablar inglés para entrar al mercado global? ¿No que el inglés es el único idioma de la ciencia, del dinero y del poder? Son muchas más las preguntas, pero estas ayudan a comenzar.

Porque lo importante es entender que, si este joven, como tantos otros, le habla a esta generación -y a muchas más- es quizás porque habla desde el mismo lugar donde se encuentran las fuerzas del “yo hago lo que me da la gana” y el “yo no me dejo”; será porque el arte, la cultura y sus manifestaciones no precisan de ninguna autoridad para alcanzar su máxima expresión y convertirse en un espejo. Sospecho que si tanto rechazo provoca, puede que en parte sea cuestión de gustos, está bien, pero en realidad mientras más le espante el espejo, recuerde que probablemente es porque teme lo que verá reflejarse en él.

Ocurría con el underground, antes de ser reguetón. Aterraba el espejo, la realidad de la herida abierta que generó la fallida guerra contra las drogas. Y se salvaban las espaldas en los noventa diciendo que era la música la que moldeaba a los escuchas sin entender jamás que siempre ha sido al revés. La gente busca en el arte su rostro y si lo encuentran, se quedan ahí.

Y el espejo en el que las generaciones más jóvenes nos vemos hoy día no se parece prácticamente en nada a esas postales de turismo donde el flamboyán era protagonista; o incluso esas postales clásicas en las que en un paraje campesino, una jíbara -flor de maga en la oreja- y un jíbaro -orgullosa pava ondeante- bailaban un seis chorreao. En el espejo contemporáneo, los flamboyanes florecen más sobre edificios abandonados y hacen sus alfombras sobre carreteras que se inundan si caen más de tres gotas de agua, o sobre montes olvidados y pobreza invisibilizada aunque ya eso, en realidad, es prácticamente un imposible. No hay manera de que no se refleje la pobreza en este espejo. El espejo de hoy a veces no registra ni el naranja del flamboyán; es en blanco y negro. Bandera blanca y negra, bandera de luto, bandera de un tiempo nuevo.

La mayoría de estos jóvenes, probablemente, no tendrán memorias de patios o si quiera habrán soñado o podrán soñar con casas en el árbol. Por no tener no tienen ni la desacreditada nostalgia del quinqué y por no necesitar lecciones, no necesitan ni las lecciones de aquellos que esperaban al apagón para volver a ser gente. Se les va la luz, como a todos nosotros, un día sí y el otro también. Aquí nadie necesita apagones para recuperar su humanidad. Lo que necesitamos es la rearticulación del país concreto y literal, del imaginado y del soñado. Muerto ya el sueño clasemediero de la casa de ciudad con patio, tenemos que preguntarnos y empezar a contestarnos: ¿Qué vamos a hacer con el legado de ese tiempo que está terminando? ¿Qué se hace con un legado? ¿Qué se puede hacer desde, por ejemplo, una institución como esta que salvaguarda uno de los legados más necesitados de análisis y revisión desde el presente? Pues mirarlo sin santificarlo y revisitarlo sin temor a la ofensa, pues no hay mayor descrédito para la Historia que dejarla estática y huérfana de cuestionamientos. Voy a intentarlo, ahora de salida, pues he agarrado valor. Llevo tiempo en el patio propio de la palabra y bajo la sombra protectora de un flamboyán. Así que bueno, hay que intentarlo.

En el funeral de su padre, Luis Muñoz Marín, se refirió a Luis Muñoz Rivera como el padre de Puerto Rico. Décadas más tarde, miles de puertorriqueños le adjudicarían a él, la misma paternidad como padre del Puerto Rico contemporáneo. No comparto esta valoración, ni esta visión paternalista de la nación. De hecho, me incomoda bastante. Pero hay quienes aún la asumen como propia. Pues, partiendo de esa visión y lectura de la historia, es tiempo de hacer lo único que se puede hacer con un padre: matarlo. Metafóricamente, claro está, pero urge que lo hagamos porque es imposible madurar, alcanzar la adultez social en plenitud si no se traza una línea firme entre una identidad propia y la de aquellos que la historia oficial ha designado los padres y madres de la nación. La historia menciona muy pocas madres, aunque la lista es por demás larga y honrosa, pero lo hago aquí porque desde la palabra —desde la construcción de nuevas narrativas armadas desde el presente— es que podemos comenzar a repensar nuestra propia realidad, a completar el relato histórico añadiendo el filtro de este tiempo nuevo que poco a poco se irá asentando.

Para ello hay que movernos de esta sombra a otro destino. Elijo estar allí ahora. Es también un lugar, pero un poco más abstracto que el patio. Habito la rabia. Desde ahí, repaso el nacimiento de mi hijo en el inicio de la pandemia en el 2020, fruto de aquel verano, nacido en aquellas primeras semanas del miedo, de la pausa obligada que sonó la trompeta de este tiempo nuevo. Celebro su nombre de poeta, Nicanor, me gusta como suena, como el sonido de un ave poderosa. Un Nicanor, va por ahí, como si fuera familia de algún ruiseñor que conceremos algún día y nos contará como es que los pájaos y la gente acaban hermanándose. Desde este lugar, veo nuevas faldas florecidas, un arrebol, una hoguera, una mujer que se parece a mí descansando en el suelo vestida del naranja más intenso que jamás vi. Parece una estampa pero no lo es, algo va a pasar, habrá movimiento. Sé que si me quedo mirando fijamente, notaré que se asoman esplendorosos los nuevos tonos del naranja del futuro. Los nuevos seres que habitarán las sombras y las coloridas faldas de los árboles que han quedado y que no se irán a ninguna parte. También de los árboles que nacerán.

Había que llegar a la rabia para descubrirlo. Puede ser el centro de la rabia un lugar tan sereno. Pueden parecerse los árboles tanto a los cuerpos que cobijan bajo su sombra. Puede que hoy quede algo mejor que las palabras. Tras el árbol caído, atisbo un chispazo de una naranja luz. Muchas gracias.