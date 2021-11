Los puertorriqueños estamos en “la etapa del desquite”, de disfrutar y celebrar la temporada navideña con más anticipación y más intensamente que nunca. Es lo que se puede notar en el ambiente y en el espíritu de fiesta de una población que, por casi dos años, no ha podido celebrar unas Navidades “por todo lo alto”.

Este año, de hecho, se ha adelantado más que nunca. Un ejemplo es el encendido navideño en San Juan, el pasado 30 de octubre, a un mes y medio de las principales celebraciones. Un adelanto que, según dijo el alcalde, Miguel Romero, busca impulsar la economía y promover el turismo local e internacional.

Asimismo, el próximo fin de semana, en La Parguera, también se ofrecerá un “anticipo navideño”, con música navideña, artesanos y una variada oferta gastronómica de los restaurantes del área. De la misma forma, el municipio de Guaynabo comenzará la celebración con el Gran Encendido Navideño el próximo sábado, 6 de noviembre, “con buena música, artesanía y, claro, la comida navideña no puede faltar”, según indicó el alcalde Ángel Pérez Otero.

Esa celebración anticipada también se nota desde antes de la celebración de Halloween en las tiendas y centros comerciales con sus adornos alusivos a la temporada, la ventas de artículos como luces y árboles, además del entusiasmo de la gente por comprar y hacer planes de fiestas con la familia y amistades.

¿Qué realmente nos lleva a adelantar cada vez más las celebraciones y el espíritu navideños?

El psicólogo clínico Alfonso Martínez Taboas, entiende que una de las causas está en que hay muchas ganas de conectarse con la familia y las amistades, y de salirse del encierro que nos afectó en los últimos dos años. “Los puertorriqueños tenemos la tendencia de hacer fiesta de todo. Y el pueblo, por casi dos años, fue privado de eso, sin contar con todo lo que pasó después del huracán (María en 2017) y luego de los terremotos (2019)”, comenta el también profesor en la Universidad Interamericana, Recinto Metro.

Martínez Taboa entiende que la gente ahora tiene “un deseo enorme de saborear todo lo que se había perdido, de salir, comprar cosas y fiestar”.

“En Puerto Rico tenemos las Navidades más largas del mundo porque en otros países, después del 25 de diciembre, se acaba todo. Pero aquí la tenemos hasta mediados de febrero con las Octavitas. Yo creo que eso pasa porque la gente busca hacer conexiones para seguir fiestando, algo que se trastocó con la pandemia. Y aunque no se ha ido por completo, ahora hay más gente vacunada, ha bajado el contagio y las personas han dicho ‘basta’, ahora es el momento. Están, vamos a decir, como en una etapa de desquite, de que lo que me perdí en los últimos dos años, ahora lo voy a disfrutar. Y puede ser que, por esas ansias, se hayan adelantado las fechas, las personas estén comprando más y ahora, puede que las fiestas sean más intensas”, indica Martínez.

Para el profesor de geografía y planificador urbano Carlos Guilbe también tiene que ver que hay “todo un andamiaje de preparación en el espacio comercial al detal y masificado, que promueve ese adelanto de las fiestas navideñas”.

“Hay un elemento de publicidad y mercadeo de crear esta ansiedad de comenzar la Navidad ‘porque estoy loco que acabe un año que ha sido malo’ y se espera que el 2022 será diferente. También está el elemento de que, en la mejor tradición cristiana del nacimiento del niño (Jesús), es un nuevo comienzo y eso tiene que ver mucho en la mente del consumidor que está muy trastocada por la publicidad y el mercadeo constante”, señala Guilbe, quien acaba de terminar un libro sobre los centros comerciales en Puerto Rico y el consumerismo desde 1949 a 2020.

Explica que uno de los temas en el libro está relacionado con las ventas del ‘Black Friday’. Y una de las cosas que encontró es que no solamente la gente compraba más, sino que lo hacía más en unas pocas tiendas. “La Navidad está comenzando más temprano, pero no es para todas las tiendas. Unas pocas están acaparando más y comienzan (sus ventas) más temprano. Es una tendencia importante porque no pasa en todos los comercios”, apunta.

Otra situación importante que se vive en este momento, indica Guilbe, es la compra por internet, que obliga a comprar más temprano para que llegue a tiempo. “Hubo un tiempo en que se dijo que los ‘shopping centers’ iba a matar a los pueblos. Ya eso es historia, los pueblos murieron y los ‘shopping centers’ están agonizando. Lo que queda ahora son las megatiendas y el mercado cibernético”, afirma.

De hecho, el profesor Guilbe destaca que, de la misma manera que nos acostumbramos a la enseñanza virtual, también hay un consumo virtual, acelerado por la pandemia, lo que hace que el consumidor compre más rápido. En ese sentido, advierte que estos periodos grandes de consumo se van a ir extendiendo cada vez más. Pero aclara que no es una tendencia única de Puerto Rico, sino que es global y “está creando este cambio de cuándo comienza el periodo navideño”.

“Antes comenzaba después del Black Friday, pero ahora ya eso es tarde. Antes se hablaba de que alargábamos las fiestas hasta las Octavitas y ahora se alarga aun más porque la comenzamos antes de Thaksgiving”, agrega Guilbe, al resaltar que es una situación que también pasa en Estados Unidos.

El efecto “expectativa”

A juicio del sociólogo y profesor universitario José Rodríguez Gómez, era de esperar que, después de todas las restricciones y situaciones por la que ha pasado, el pueblo esté más deseoso de comenzar las celebraciones. “Hay un efecto de expectativa, de que no sabemos qué va a pasar en el futuro y nos centramos en celebrar y disfrutar de forma inmediata”, dice.

Rodríguez Gómez también indica que las restricciones que tuvimos de distanciamiento social, de no poder compartir con otras personas -que, aunque ya se han distendido bastante-, fueron el “caldo de cultivo” para “magnificar el el efecto expectativa”.

“Se ha visto que aun antes de celebrar Halloween ya muchas tiendas estaban adornadas para la temporada navideña. Ahí también se ve cómo el elemento comercial trata de maximizar (ese adelanto) con la finalidad de vender y tener ganancias. Usualmente, la Navidad se relaciona con alegría, disfrute y festividades. Pero los huracanes, terremotos, la pandemia y la criminalidad nos han limitado. Todo eso son las gotitas que hacen que las personas traten de disfrutar lo antes posible, simplemente porque el futuro es incierto”, sostiene el sociólogo.

Sin embargo, Martínez Taboas también cree que las festividades navideñas son parte del interés del puertorriqueño de disfrutar, de ser feliz. “En parte, eso puede explicar por qué cuando se hacen estudios sobre la felicidad, casi siempre salimos entre los más felices del mundo, a pesar de las adversidades económicas y sociales que tenemos. Y una de las cosas que más felicidad le da a la gente, más que el dinero e, incluso, más que la salud, es tener conexiones significativas con otros seres humanos”, afirma.

Pero es, según el psicólogo, una característica de los latinos en general “que somos muy colectivistas, a diferencia de, por ejemplo, los europeos o norteamericanos, que son más individualistas”. “Al latino nos gusta estar y conocer personas, compartir con la familia. Por eso también se usa el término familismo, porque me gusta gozar con mi familia. Ahora la gente lo va a hacer más intensamente porque cuando a ti te privan de algo por un tiempo y te lo dan de nuevo, vas a querer disfrutarlo aun más, a veces hasta en exceso”, advierte Martínez.

Ojo, ese disfrute también puede tener unos riesgos para la salud si no se toman las medidas de protección necesarias. Se debe tener en cuenta, agrega el psicólogo, que, aunque ahora el COVID-19 está mucho mejor manejado, hay vacunas y menos contagio, todavía hay gente muy enferma o muriendo. Y si la gente no se cuida, advierte, puede que haya otra etapa alta de contagios. También está el riesgo del consumismo y que a la gente se le vaya la mano con los gastos.

“Hay que ser comedidos. El desquite no puede implicar que se gaste más de lo que tengo. Lo otro es el alto consumo de alcohol en las fiestas, que se puede traducir en un aumento de accidentes o de peleas”, añade Martínez