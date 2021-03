Con el fin de fortalecer las tareas y esfuerzos para retomar la programación y producción de conciertos regulares, nuevas series de clases magistrales, eventos didácticos y becas, Pro Arte Musical creó la campaña de recaudación de fondos “Pro Arte Musical Cuenta Conmigo”.

Según notificaron a través de un comunicado, este año, la organización recibió una donación de pareo –conocida en inglés como “Matching Grant”- que igualará los primeros $20 mil devengados durante la campaña hasta el 31 de marzo. Asimismo, enfatizaron que este esfuerzo les permitirá continuar con programas educativos como el “Programa Música Abierta” que también ha recibido donaciones de la Fundación Ángel Ramos, la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades, la Fundación Flamboyán y The National Endowment for the Humanities.

“Música Abierta”, cuya tercera edición comenzó el pasado 13 de enero, tiene como objetivo central la instrucción musical y el acceso a esta mediante la programación de conciertos didácticos, talleres y clases con destacados educadores y figuras de la escena local e internacional. Cada clase se ofrece de manera gratuita y van dirigidas esencialmente a jóvenes estudiantes de música, músicos profesionales y demás entusiastas, abordando temas que van desde la composición musical y la ejecución instrumental clásica o popular hasta la crítica y apreciación propia del arte musical en todas sus manifestaciones.

El alcance que ofrecen las plataformas virtuales como Facebook y YouTube, y el apoyo recibido a este programa han marcado un hito en la trayectoria de Pro Arte Musical en Puerto Rico y su proyección en el exterior. Con las series anteriores, manifesaron en el escrito, el groso de vistas superó los 45 mil espectadores en toda América Latina y el Caribe, las principales ciudades de los Estados Unidos y del continente europeo.

Para más información y auscultar posibilidades de auspicio, llama al (787) 722-3366 o accede a proartemusical.com.