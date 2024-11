¿Quién será el nuevo rey de la trova?: viva la competencia en La Feria de Cataño

“Tengo el honor de ser el único que la ganó en dos ocasiones. Luego de una batalla para poder volver a competir, lo logré y gané la primera eliminatoria y luego la final. Me convertí en el dos veces ganador del Concurso de trovadores Bacardí, título que con a honor lo llevo. Luego pusieron la regla de que solo se podía competir una sola vez. Estoy contento de que lo que se está haciendo ahora en Cataño es rescatar lo que fue la Feria de artesanías Bacardí y que luego le sumaron el concurso de trovadores. Para quien no vivió este evento es difícil describir lo que fue. La Feria que hacen en Cataño intenta rescatar esa nostalgia de lo que fueron las competencias de trovadores más importantes, porque se hacían eliminatorias por los pueblos, caravanas por los pueblos y cantidad de gente. Era eventos inefables”, indicó el trovador que tuvo su primer acercamiento a la música típica, gracias a su madre, que interpretaba décimas en la sala de su hogar.

“Toda mi vida he sido un autodidacta. Aprendí a empujón. Hasta que un día en una trulla, Marcelino Santiago, que fue la primera persona que me dijo cómo se improvisa. En una actividad de Navidad él me dio una catimba porque yo no sabía improvisar y fue Marcelino quien me explicó la estructura y cómo se hacía y hasta el día es lo he hecho en ni vida. Es un honor poder hacer esto por tantos años”, narró el trovador, que está jubilado de su antiguo empleo en una farmacéutica y ahora se dedica de lleno a la música.