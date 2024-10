Se esperan a más de 200 mil personas en La Feria en Cataño

Aunque no fueron revelados los detalles del programa musical de la feria, que sirve como una plataforma cultural turística y para el desarrollo económico de Cataño, lo que pudieron adelantar es que contarán con la participación de reconocidos exponentes de diferentes géneros de la música popular, además de los tradicionales artesanos, trovadores y kioscos de comida típica.

“Estamos seguros que dentro de los más de 250 artesanos que participarán de este evento, vamos a poder no solo enaltecer los valores de la cultura puertorriqueña, sino también va a ser un apoyo económico a una clase trabajadora puertorriqueña que se sacrifica día por día por llevar a ustedes productos hechos a mano, de calidad, que representan nuestra esencia puertorriqueña, que representan nuestros valores. Sé que no solo el público puertorriqueño, sino a nivel mundial, busca cada vez que se celebran estas actividades. Estas actividades no solo inyectan la cultura en la economía, también son un aliciente a la salud emocional de nuestro pueblo. Tener para los puertorriqueños estos eventos donde pueden distraerse, donde pueden compartir en familia, donde pueden disfrutar, es una de las grandes maneras en como nos preocupamos y proveemos a nuestros ciudadanos un espacio seguro y un ambiente saludable”, añadió Alejandro.