Durante el fin de semana, 3 y 4 de diciembre, se llevará a cabo La Feria en Cataño, en el Frente Marítimo de dicho municipio. Allí se rememorarán los mejores años de la Feria Bacardí, que dejó de existir hace 14 años, con la clara intención de acoger a todos aquellos que disfrutaban del tradicional junte, además de las nuevas generaciones.

En el caso de esta festividad, organizada por el Municipio de Cataño, los asistentes podrán disfrutar de sobre 250 artesanos y un sinnúero de exhibidores, así como un variado programa artístico que incluirá desde espectáculo folclóricos, hasta grupos y cantantes de música de trova, salsa, merengue y hasta reguetón, entre otros. La idea detrás de esta amalgama de entretenimiento es mostrar la evolución cultural que ha habido en la isla y cómo la Feria también está abierta a las nuevas tendencias.

Inicios de la Feria

Desde los inicios de la Feria Bacardí, en 1976, el grupo de baile Areyto tuvo una presencia sumamente marcada en el evento, debido a la estrecha relación que tenían con la empresa y el gerente de esa época Mario Belaval.

“Belaval era una persona muy visionaria y vio la oportunidad de acercar la marca Bacardí al pueblo puertorriqueño en el momento en que nos apoyó con un viaje cultural que tuvimos en Israel. Ese mismo año, junto con la agencia de publicidad Leo Burnett, se idearon la campaña ‘Manos puertorriqueñas’, para destacar que Bacardí también se hacía en Puerto Rico y, entre otras cosas, se ideó la Feria Bacardí”, detalló Estela “Mimi” Ortiz Aguilú, directora artística de Areyto Ballet Folklorico Nacional de Puerto Rico, Inc. “Después de esa feria no había nadie que le quedara duda que Bacardí era de aquí. Auspiciaban los artesanos y todo lo que significaba Puerto Rico. Fue una campaña que, hasta el sol de hoy, la gente de mi generación se acuerda, ya que fue algo que nos unió como pueblo”.

Según Ortiz Aguilú, desde sus inicios la Feria Bacardí apoyó a los artistas, músicos y artesanos del país con una gran presencia de lo mejor que se podía ofrecer en esa época. En esta ocasión, Areyto dirá presente nuevamente en La Feria en Cataño con un espectáculo de bailes de campo, bailes de bomba y bailes de plena, el domingo 4 de diciembre a las 2:00 p.m.

De izquierda a derecha: Estela "Mimi" Ortiz Aguilú, Julio Cesar Sanabria y Sofía Montañez, gerente de marca de Bacardí en Puerto Rico. (David Villafane/Staff)

“Para nosotros en Aryeto significa volver a nuestras raíces y retomar ese espacio de llegar al pueblo en algo que está íntimamente ligado con la puertorriqueñidad. Para la compañía y para mí, la Feria era bien importante”, mencionó Ortiz Aguilú. “Yo sé que los tiempos y las campañas cambian, brindándole espacio para la música de las nuevas generaciones, pero siempre debemos tener en este tipo de espectáculos culturales para que sirvan como hilo conductor y muestren esa esencia de Puerto Rico”.

Competencia de Trovadores

Durante sus 33 años de existencia, la Feria Bacardí se celebraba los primeros dos fines de semana de diciembre, concluyendo con uno de los eventos más esperados de todo el año: la Competencia de Trovadores. Esto provocaba que por la tarima de la Feria pasaran los mejores exponentes de la trova puertorriqueña, convirtiéndose con los años en la competencia de ese género más importante de la isla.

Para el cantante y compositor Julio César Sanabria, quien abrirá los espectáculos artísticos el sábado, 3 de diciembre, a las 12:00 p.m., cantar en La Feria en Cataño será como volver a su nacimiento y a su niñez, ya que tiene grandes recuerdos de la época en la que, junto a su familia en Guayama, escuchó cantar y ganar el Concurso de Trovadores Bacardí a su hermano Alfonso a través de un pequeño radio de baterías. En plena celebración, siendo a penas un adolescente, dijo a viva voz que un día iba a ganar el concurso. Fiel a su palabra, en 1993, y con 18 años, Sanabria se convirtió en el ganador más joven en la historia de dicho concurso con el pie forzado “Los más nobles sentimientos”.

“Tocar aquí en Cataño será volver a aquel niño que escuchaba las finales por la radio y que siempre se entusiasmaba con tener ese premio, con lograr llegar y llevar la trova de los Sanabria al nivel que queríamos, porque ese era el legado que papi nos dejó”, explicó el artista, quien fue uno de 17 hermanos y que incluye a los trovadores Alfonso, Victoria y Fernando Sanabria. “Vuelvo a presentarme luego de tantos años con el mismo amor, con el mismo entusiasmo y creo que con mayor inspiración, porque realmente ese día pienso recordar las décimas que improvisé en esa final del 1993. Y no solamente eso, sino que ese día yo quiero hacer lo que hacemos los trovadores, por lo que voy a pedir pie forzados al público”.

Este año, también se llevará a cabo una competencia de trovadores, a menor escala, llamada “Pico a Pico”, donde los presentes podrán vivir la emoción y los momentos llenos de creatividad que se da en estos eventos. Se llevará a cabo el domingo, 4 de diciembre, a las 12:00 p.m.

Sanabria, quien ha grabado 25 álbumes de trova, incluyendo el más reciente “Regalo a mis Reyes”, es fiel creyente que esta tradicional música es apta para tocarse durante todo el año y no solamente en la época navideña, sobre todo por el valor cultural que tiene.

“Siempre he pensado que la trova no la pueden encajonar o poner solamente para una época. La trova, la plena, la bomba, son parte del folclor puertorriqueño y, junto con los bailes, son parte del folclor puertorriqueño que se tiene que celebrar todo el año, porque es parte de nuestra cultura”, explicó Sanabria, quien también ha fungido como promotor de eventos culturales. “Nosotros los puertorriqueños tenemos que entender que el hecho de que estemos celebrando esta Feria aquí, frente a esta hermosa vista de la bahía de Cataño, es traer a Puerto Rico a los momentos de Bacardí, pero con el mismo deseo de mantener viva la cultura, de mantener el folclor, de mantener vivas nuestras costumbres, que no tiene que ver nada con política. Esto tiene que ver con lo que nosotros somos, con lo que llevamos en nuestro ADN, con nuestras raíces y con nuestra esencia”.

Bacardí dice presente nuevamente

En esta ocasión, Bacardí participará en la actividad como auspiciador principal, con la meta de que se convierta nuevamente en un suceso anual organizado por el municipio de Cataño. “Constantemente las personas nos pedían que se volviera a hacer la Feria, por lo que realmente esto es un llamado del pueblo puertorriqueño”, comentó Sofía Montañez, gerente de marca de Bacardí en Puerto Rico. “Para Bacardí, participar de esta celebración es bien importante como marca, pero más que todo, es bien emotivo para todos los empleados de la empresa. Bacardí es una compañía familiar y fue bien llamativo ver lo contento que se pusieron los empleados cuando se les anunció que regresaba la Feria. Todo el mundo está bien entusiasmado y ha sido una experiencia bien bonita”.

Como parte de las actividades, Bacardí contará con una instalación en la que los participantes tendrán la experiencia de la Casa Bacardí. Además, parte de los recaudos por la venta de artículos promocionales de la marca se destinará a una organización sin fines de lucro que ofrece servicio en la isla.

Calendario de La Feria en Cataño

Sábado, 3 de diciembre de 2022

12:00 p.m. - Julio César Sanabria

1:30 p.m. - Los Pleneros de la Cresta

3:00 p.m. - Luis Vázquez

4:45 p.m. - Limi-T 21

6:30 p.m. - Los Rivera Destino

8:00 p.m. - RaiNao

9:30 p.m. - PJ Sin Suela

11:00 p.m. - Young Miko

Domingo, 4 de diciembre de 2022

12:00 p.m. - Trovadores

2:00 p.m. - Areyto

3:00 p.m. - Moncho Rivera

5:00 p.m. - Algarete

6:30 p.m. - Plenéalo

8:00 p.m. - La Secta

9:30 p.m. - Milly Quezada