El artista plástico puertorriqueño Quintín Rivera Toro lleva varios años en un proceso de experimentación, ya sea a través de un lienzo, con la madera o hasta con el “performance”. Fue en ese camino lleno de creatividad y musa que nació por un “accidente feliz”, como dice el maestro Antonio Martorell, su propuesta artística donde el colapso y la expansión del lienzo hacen que las piezas cobren vida y asuman una postura lejos de lo tradicional.

En el centro de cada una de las obras, hay una palabra que cobra protagonismo y que son un elemento central dentro de la muestra “Pinturas fuertes” que abrió hace unos días en la Sala de Exposición de Arte Fundación Ángel Ramos (SalaFAR) y que estará abierta al público en general y libre de costo hasta mediados de noviembre del 2023.

“Llevo cerca de 30 años estudiando la pintura como medio y la verdad es que la experimentación con la pintura es la tradición más larga que hay en el arte. ¿cómo yo me inserto dentro de esas tradiciones?”, indicó Rivera Toro, un artista plástico natural de Caguas. “En 2008 estaba trabajando con un lienzo que tenía una perforación y tratando de reparar la perforación, desmonté el lienzo del bastidor y la colgué sobre la pared y obviamente no quedaba tensada. Mientras observaba, me di cuenta de que de repente tenía más movimiento. Así que fue empecé intencionalmente a hacer las arrugas”.

PUBLICIDAD

Las obras de la exhibición “Pinturas Fuertes” muestra la transformación interna y la maduración como ser humano del artista Quintín Rivera Toro. (Ramon "Tonito" Zayas)

Ese año, hizo una muestra con estas obras “arrugadas”, que entonces llamaba pinturas débiles, con palabras caligrafiadas en el centro, al igual que ahora. Sin embargo, el significado de esas palabras eran diferentes a las de ahora. “En aquel momento usé palabras que las llamo ‘alarmistas’, porque estaba más joven, tal vez más impresionable, y me parecía que lo que estaba ocurriendo en el mundo y en Puerto Rico iba a la par con ellas”, explicó el artista, quien completó un bachillerato en Bellas Artes, con una concentración en Escultura, de Hunter College, en Nueva York.

Más adelante, debido al gran apetito que sentía Rivera Toro por seguir experimentando con nuevos medios artísticos, dejó a un lado la técnica del colapso del lienzo. Hasta que hace unos años, el maestro Martorell le recordó que había soltado esa serie “demasiado rápido”. Esto provocó el deseo de retomar la técnica.

Nueva inspiración

Fue así que, en 2021, Rivera Toro inició el proceso creativo de las piezas que se pueden apreciar ahora en Hato Rey, con la diferencia de que estas obras muestran la transformación interna y la maduración como ser humano del artista. “Durante estos años maduré mucho. Digamos que las rebeldías se me han ido apaciguando y he entendido que uno puede contribuir y luchar desde donde sea que uno esté y mi lugar ciertamente es desde el arte”, añadió el puertorriqueño, quien terminó una maestría en Bellas Artes del Rhode Island School of Design.

Esta transformación se ven reflejadas, no solo en la manera en que trabaja el lienzo, con bordes tejidos y una caligrafía más excelsa, sino en el uso de las palabras que acompañan las piezas, las cuales ahora son inspiracionales, con un tono más amable y con conceptos más universales. Esto con el propósito de contribuir de alguna manera a la sociedad, según mencionó el artista, brindando un vehículo que ayude al proceso de introspección y generar preguntas interiores, donde las personas, aunque no se pongan de acuerdo, por lo menos encuentren una causa común. Es por eso también, que Toro Rivera ha comenzado a experimentar con palabras en otros idiomas como el inglés, el árabe, el francés y, muy pronto, el latín.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el elemento que considera más interesante de sus obras es que las palabras estén arrugadas, ya que le brinda una perspectiva diferente a todo el que la observe. “Las palabras arrugadas permite que uno vea tanto el valor de la fachada de la palabra, como también las posibilidades que la rodean, especialmente si se está colapsando”, describió Rivera Toro, quien estará dando visitas guiadas de la exposición, las cuales se agendarán a través de la Fundación Ángel Ramos. “Quisiera que quedara la idea de que pensemos en nuestra historia, pero también en las historias que no se han contado de una manera subjetiva. Esa es la base de la investigación”.

Quintín Rivera Toro es un artista plástico nacido en Caguas, Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)

Para el artista, esta serie de piezas de arte también tienen cierto arraigo familiar que le brindan un placer especial al crearlas, incluyen la costura en el borde del lienzo, terminación que le remite a las tradiciones de costura de su abuela y, en las palabras, la caligrafía que utilizaba su abuelo paterno.

Experimentación y futuro

Dentro de “Pinturas fuertes” el artista también experimentó con el lienzo de color y calafateado (“caulking”), “para darle impasto a la pintura”. Además, se puede ver en una pantalla de televisión los formatos en NFT que el artista trabajó en este medio digital. “Creé estos NFT, que en realidad son animaciones, porque es algo que ciertamente me pedía el medio, ya que estas piezas en persona parecen como si estuvieran congeladas en un momento del proceso. En el NFT se muestra el colapso y la expansión de las ideas”, añadió Rivera Toro, quien tiene un doctorado en Producción de Arte e Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, España.

PUBLICIDAD

En los próximos años, este artista que tiene su taller en Caguas, continuará experimentado con el método del colapso del lienzo, utilizando otras pinturas como el óleo, así como con cambios en el formato de los bastidores, las maderas en las que están atornilladas las piezas de arte, cambiándole la forma y el tamaño.

Por otra parte, hoy martes, 10 de octubre, el puertorriqueño regresa a Hunter College, en Nueva York, para formar parte de un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Puertorriqueños de dicha universidad, donde compartirá junto al artista José Ortiz Pagán, para hablar del tema “Migración en la diáspora”, además de que tres de sus piezas, que datan de 2006 y 2007, se exhiben en la muestra “Ida y vuelta”, que se presenta actualmente en la galería del Hunter College East Harlem. “Esto me da mucha alegría, porque hay una circularidad en todo esto, ya que siempre añoré que me invitaran a hablar de donde me había graduado y se me va a cumplir esa añoranza”.

La exhibición “Pinturas fuertes” está ubicada en el vestíbulo del Edificio Ángel Ramos, en Hato Rey (al lado de Telemundo Puerto Rico) y abre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Para información sobre las exhibiciones y activades, puede seguir las páginas en las redes sociales en Facebook (@FundaciónÁngelRamos), Twitter (@FAR-Oenegé) e Instagram (@far_oenege) o llamar al 787-763-3530.