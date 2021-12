La fascinación por la madera llegó a la vida del artista puertorriqueño Quintín Rivera Toro cuando apenas era un niño. Las formaletas en madera que se utilizan para los vaciados de cemento llamaron muy temprano su atención, aunque no comprendía exactamente por qué.

Ese descubrimiento llegaría más tarde a su vida, cuando ya convertido en artista comenzó a profundizar sobre la madera desde un aspecto práctico, teórico y espiritual. De esa exploración, nació su más reciente exhibición, “Salvanomía”, que presentó en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos (MCEH) Doctora Josefina Camacho de la Nuez de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo.

La muestra -cuyo catálogo está disponible para la venta en el MCEH- contó con una treintena de piezas con las que Rivera Toro invitó a la reflexión sobre nuestro entorno, toda vez que propuso la madera como la posible salvación del país. El lúdico título, “Salvanomía” –nombre compuesto con las palabras salvación y dasonomía (estudio de los bosques)- fue una provocación para pensar en lo imposible.

PUBLICIDAD

Rivera Toro fue seleccionado Artista Residente del MCEH para trabajar durante el periodo de agosto de 2017 a julio de 2019. En ese tiempo ocurrieron eventos que cambiaron el curso del país: huracanes, movimientos políticos y sociales y hasta temblores. Todo eso tuvo un efecto directo en la investigación artística de Rivera Toro, quien aprovechó “la bonanza de troncos y de ramas que alfombraban el campus para darle forma a instalaciones, piezas escultóricas y objetos funcionales”, como escribió en el catálogo de la exhibición Irene Esteves Amador, directora del MCEH.

Curada por el español Juan Bautista Peiró, doctor de la Universidad Politécnica de Valencia, “Salvanomía”, permite mirar desde el espacio de lo doméstico, desde el imaginativo y contemplativo, la grandeza de lo que nos rodea. A veces como plegaria, otras como juego, las piezas de esta exhibición construyeron un nuevo paisaje nacido de la poética del desastre.

“Siempre tengo una inclinación política con mi trabajo y de alguna manera siempre tengo el deseo de hacer justicia poética, el deseo de rectificar algo que necesita reconsideración. Y en el caso de la madera a mí siempre me ha dolido mucho que en nuestro país siempre se ha tratado como escombro. Que se recoge por municipio y se tira a la basura”, destaca el artista.

En conversaciones con el curador Bautista Peiró -quien también fue su director de tesis doctoral-, Rivera Toro constató el refrán de lo que es basura para unos es tesoro para el otro, ya que al hablarle de árboles nativos como el capá prieto y su hermosa madera, “le brillaban los ojos”. En una ocasión le regaló un picador que el curador mantuvo como una obra de arte.

PUBLICIDAD

“Qué persona no ve una pieza de madera hermosa y no siente la seducción de su belleza, de su textura, de sus colores, de sus patrones… Yo veía eso en los ojos de Juan Bautista y dije ‘por ahí es que tengo que seguir puliendo ese concepto de la madera’ que lo comparo con el oro que cuando era abundante en los ríos simplemente brillaba, pero para otras culturas era lo máximo, tanto así que se convirtió en moneda. Y yo apuesto a que la madera puede ser una moneda para manejar problemas económicos, manejar problemas, o sea, la salvación”, expresa el artista convencido de que está en nuestras manos nuestra propia redención.

En esa dirección creó la serie “Talistope” –fusión de talismán y tope-, con piezas funcionales como escritorios, banquillos, tablillas, topes de cocina, a las que le inscribe una frase que siempre termina en “salvará al país”.

En la muestra también se observa la serie “Comporaciones” –mezcla de composición y oración-, donde se observan piezas más abstractas y lúdicas, construidas a partir de la combinación de maderas.

“Gran parte de la Salvanomía es la idea de intercalar las especies de madera porque, claro, hay especies que son endémicas, autóctonas de sus climas. Las maderas que se dan en el Pacífico no son las mismas maderas que se dan en el Caribe y las maderas que se dan en Europa, pues tampoco. Ahí es que digo que le doy una lectura política a la madera. Entremezclo maderas que vienen de España, África y Puerto Rico haciendo una afirmación de nuestra puertorriqueñidad. Entremezclo especies que vienen del noreste de Estados Unidos con maderas del oeste de Estados Unidos que son maderas muy distintas… Así que ahí hay un sinfín de lecturas a esa capa histórica”, explica sobre esta fascinante serie que recibió recientemente la atención mediática de la prensa especializada en Estados Unidos, ya que varias de esas piezas formaron parte de la feria del New Art Dealers’ Alliance en la Governors’ Island de Nueva York.

PUBLICIDAD

La serie fotográfica “Reconstrucciones y Diamantes en la historia”, que recogen parte del trabajo que hizo luego del huracán María, así como las hermosas piezas “Las Bienvenidas” y “Las Despedidas”, donde construye una especie de autorretrato floral con las coloridas hojas de los árboles, son otras de las obras que componen “Salvanomía”, cuyo catálogo se puede conseguir en el MCEH.

Para Quintín Rivera Toro esta exhibición –que se dio con los retos de los pasados cuatro años, incluyendo la pandemia- cerró importantes ciclos en su carrera.

“Representa el cierre de la residencia en la Universidad (Ana G. Méndez), en la que he atravesado unos periodos dolorosos individual y colectivamente. Siento que he encontrado un regalo en la madera, que temprano en la vida sabía que tenía una atracción fuerte, pero que no entendía y que ha conllevado mucho tiempo. Siempre le digo a mis estudiantes que el que tiene prisa es uno porque la madera no tiene prisa. Esta exhibición también fue una lección en paciencia”, concluye.