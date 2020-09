Los tiempos de COVID-19 han obligado a todos los gremios a replantear sus propuestas de temporada.

El mundo del bel canto no es la excepción, y la organización CulturArte de Puerto Rico, conocida por sus producciones, se ha atemperado al momento histórico con la propuesta de un concierto en vivo diferido por una plataforma digital.

“Es importante que no nos paralicen las circunstancias. Por eso, nos aventuramos con una propuesta como esta que para nosotros en completamente nueva. Para mí, era importante que el nombre de CulturArte se mantuviera vivo. No nos podemos dar el lujo de quedarnos inactivos en lo que se encuentra una vacuna”, comentó Guillermo Martínez, presidente de CulturArte de Puerto Rico.

La presentación contará con la participación del reconocido tenor Rafael Dávila y se transmitirá el viernes, 25 de septiembre, a las 8:00 p.m., por el canal de YouTube de CulturArte.

“Es un concierto en vivo diferido. Lo filmaremos el mismo 25 de septiembre a las 11:00 a.m., en la sala Guillermo y Bertita Martínez en el Conservatorio de Música y se transmitirá a las 8:00 de la noche. Como siempre, se está extremando cuidado en la calidad de la grabación y producción”, dijo.

Martínez se ha ocupado de diseñar un repertorio diverso que apele, no solo a los amantes de la ópera, sino también a los que disfrutan de otros géneros musicales.

“Es un programa muy bonito con buen balance que le va a gustar a todo el mundo. La primera parte tiene varias arias de ópera, zarzuela y canciones napolitanas. La segunda, es un repertorio de canciones mexicanas, puertorriqueñas y cubanas. El repertorio va a permitir que Rafi despliegue su virtuosismo. El pianista norteamericano Joseph Holt y el guitarrista puertorriqueño Alberto Rodríguez Ortiz van a acompañar a nuestro querido tenor. Será un concierto muy especial”, adelantó.

Sobre CulturArte de Puerto Rico

Desde su fundación en 1986, CulturArte de Puerto Rico ha producido espectáculos musicales de la más alta calidad con reconocidos artistas internacionales, principalmente de la ópera y la música clásica.

Sobre Rafael Dávila

Por los pasados 10 años, Dávila ha labrado una impresionante carrera internacional que lo ha llevado a presentarse en los más importantes escenarios alrededor del mundo, como The Metropolitan Opera en Nueva York, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la San Francisco Opera, el Teatro Reale di San Carlos en Nápoles, la Ópera Lírica de Chicago, el Kennedy Center for the Performing Arts en Washington y la Leipzig Opera, entre muchos otros.

El vasto repertorio de Rafael Dávila incluye papeles característicos de tenor principal en las óperas, “Aida”, “Un Ballo in Maschera”, “Carmen”, “Cavalleria rusticana”, “Don Carlo”, “La Fanciulla del West”, “Madama Butterfly”, “Manon Lescaut”, “Otello”, “I Pagliacci” y “Turandot”, entre otras.

En agenda

CulturArte tiene programado para el 27 de febrero del 2021 una presentación de la ópera Carmen de Bizet con Aleksandra Kurzak y Roberto Alaña.

Programa

El concierto en vivo diferido será el 25 de septiembre, a las 8:00 p.m., por el canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UC8AjDQ0YfTc-6toXemnax3w

Parte del programa que se presentará:

Pagliacci, “O Colombina”

Don Pasquale, “Com’e gentil”

Cavalleria rusticana, “O Lola”

Carmen, “La Fleur”

“Non ti scordar di me”

“No puede ser”

“Tosca”

“Tosca Highlights & E Lucevan Le Stelle”

Turandot, “Nessun dorma”

“Seretana Tapatia”

“Ella”

“Madrigal”

“Génesis”

“Siboney”

“Granada”