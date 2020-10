Su imaginación siempre lo ha transportado a situaciones y lugares donde la fantasía se manifiesta. Así le ocurría a Raymond Vollmond desde su niñez en Corozal, rodeado de una familia de agricultores que lo instaban a amar y cultivar la tierra. Sin embargo, recuerda que mientras eso transcurría, siempre sentía que estaba como en una especie de burbuja, como si se ubicara en otro mundo y él, un personaje.

Mientras cursaba grados elementales, escribir cuentos cortos cargados de criaturas fantásticas, bestias indomables, brujas temerarias y artefactos mágicos, le daba la oportunidad no solo de plasmar todo por lo que por su imaginación corría, sino de compartirlo con sus compañeros de escuela.

Aunque esa llama de escritor se apagó en grados intermedios y superior, no fue hasta su salida del ejército de Estados Unidos y atravesar lo que cataloga como el momento más duro en su vida que el joven, cuyo nombre real es Raymond Raúl García Torres, recurrió a dedicarse por completo a lo que siempre ha amado, la escritura, para así darle alas a su fascinación por la fantasía.

“En 2013 estuve en Afganistán y por una condición física me enviaron a Alemania. Ese tiempo se me hizo bien difícil por no tener a mi familia y amigos cerca de mí. Atravesé un proceso físico y mental por todas las situaciones que tuve en el ejército”, expresa el escritor de 29 años, quien está radicado en el estado de Florida y dice ser admirador de JRR Tolkien, autor de “Lord of the Rings” y de la autora de “Harry Potter”, J.K. Rowling.

A mediados de diciembre será cuando Vollmond -que significa luna llena en alemán- verá hecha realidad toda esa fantasía plasmada en su primer libro titulado “Catarina Freytas y el anillo perdido”, cuando pueda ser adquirido a través de la plataforma Amazon, con el sello de La Reina Lectora como agente literaria, que lo estará dando a conocer en España y en el mercado internacional.

“Soy bien dedicado. Ha sido una jornada de cinco a ocho horas diarias escribiendo. Para preparar el ambiente perfecto para escribir, enciendo velas, pongo música clásica, y a veces más movida. Constantemente las ideas me llegan, y eso pasa cuando uno ama lo que uno hace. Me alegro todas las mañanas cuando me levanto. En ese proceso, sí hay momentos en que uno se frustra, cuando te estancas en una escena con cualquier personaje, pero creo que es como cualquier otro trabajo”, explica el escritor, quien hace unos cinco años comenzó a idear, planificar y fraccionar toda una historia que conectará y se manifestará en lo que serán cuatro libros, dentro del género fantasía juvenil.

En el primero de estos, que es “Catarina Freytas y el anillo perdido”, indica que trata de una joven se ve involucrada en la búsqueda de un anillo que lleva perdido por mucho tiempo tras descubrir que posee magia, e involucra a la dueña de ese anillo, que es una poderosa “hexerei” que ha reencarnado para terminar el siniestro plan que comenzó cien años atrás.

Portada del libro del escritor Raymond Vollmond (ELNUEVODIA.COM)

“Es una emoción que no puedo describir. Uno siempre tiene como ese temor, pues realmente mi meta no es tanto cuántos libros voy a vender, sino que mi libro tenga ese don de poder impactar la vida de los lectores. Me siento ansioso de cómo el público lo va a tomar y qué va a sentir. Cada vez que se acerca la fecha, ese pensamiento está contante, pero lo lindo de este libro es que hay muchos personajes con los que cualquier lector podrá relacionarse”, asegura el joven al resaltar que una de sus metas es despertar el amor por la lectura, especialmente en los jóvenes, quienes son su audiencia principal.

“Uno de mis grandes sueños sería poder verlo plasmado en pantalla de televisión, cine o en obra. Sería fascinante. Si sigo trabajando de forma perseverante, mi meta sería llevar a cada uno de mis personajes a la pantalla grande o chica, adónde lo pueda llevar”, concluye.