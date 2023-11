Una cronología de la historia de San Germán, desde los piratas que asediaban la ciudad, pasando por su fundación, por la conmemoración de la carta autonómica hasta sus íconos en el baloncesto, son algunas de las imágenes que el artista Rafael “Rafique” Vega consideró para su mural “Los espíritus de la Loma”, que estará llevando a cabo este próximo fin de semana durante la realización de la Campechada 2023.

La obra contará con 30 pies de alto y 500 pies de ancho, por lo que, según el Instituto de Cultura Puertorriqueña, al concluirse, se transformará inmediatamente en la más grande hecha en Puerto Rico, al contabilizar 15 mil pies cuadrados.

“Lo titulé ‘Los espíritus de la Loma’ porque todas esas imágenes son invocaciones o espíritus de lo que pasó. Por eso tiene unas líneas de humo desde las que se crean caras, y tiene figuras abstractas y elementos más realistas. Tiene la ceiba, que es un elemento ancestral. Así que trata de eso, de la historia de San Germán como la primera ciudad o una de las primeras ciudades que se instalaron en la isla”, destacó Rafique.

Mural "Los espíritus de la Loma" (Suministrada)

El artista agregó que la figura de la poeta puertorriqueña Lola Rodríguez de Tió ocupará un lugar especial. La escritora será homenajeada durante la Campechada. “Siempre me ha llamado la atención la poesía y el sentimiento patriótico y revolucionario que carga la poesía de Lola Rodríguez de Tió, el sentimiento transcaribeño entre Puerto Rico y Cuba que ella mantiene en su obra. Siempre me ha inspirado, y me inspiró ponerla en la parte más caliente del mural, en el área donde está el fuego, representando esa llama de patriotismo boricua”.

Los organizadores del evento esperan que este trabajo tenga un alto impacto y visibilidad entre la comunidad, ya que estará ubicado en el nuevo supermercado Mr. Special que abrirá en los próximos meses, hasta donde llegarán a hacer sus compras gran parte de las familias sangermeñas.

Los organizadores del evento esperan que este trabajo tenga un alto impacto y visibilidad entre la comunidad. (Suministrada)

Vega estará realizando el mural durante los dos días de la Campechada.