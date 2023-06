Hay hombres que hacen truenos con las manos. Con una palma completamente abierta, azotan con firmeza piezas de madera y cuero para crear una tormenta rítmica y poderosa. Cada azote carga una rabia ancestral que se escapa de sus cuerpos en la forma de sonidos que se rehúsan a ser contenidos en pentagramas o partituras. Son sonidos de dolor, de amargura y de desdicha. Pero también son sonidos de lucha, de belleza y resistencia. A ese huracán clamoroso de palma y cuero le llaman plena.

Es viernes, 15 de octubre de 2021. Cientos de personas se aglomeran en un local popular de Río Piedras después de una marcha en contra del consorcio LUMA Energy que tomó el Expreso Las Américas. Allí, entre conversaciones y cervezas, un grupo clandestino de músicos se acomoda en una pequeña tarima de madera. Entre ellos, el hombre cuyo nombre se volvió sinónimo de plena y resistencia. Su tez oscura brilla bajo la luz caliente del escenario, formando destellos momentáneos en las gotas de sudor que bajan por su frente.

Su voz, fuerte y clara como viento de tormenta, imparte instrucciones a los demás músicos, mientras conectan cables y equipos de sonido. El clamor de panderos, requintos y tambores resuena en compases disonantes mientras se preparan para la sesión improvisada de hoy. Cuando dan fin a los preparativos, el hombre se dirige al público.

“Ya que estamos en un día de marcha, voy a empezar con una plena que habla de protesta y de cosas viejas, cuando empezaron las uniones obreras en Puerta de Tierra. Este cántico aparece en el documental “La plena es canto y trabajo” de don Pedro Ángel Rivera, cantado por don Rafael Cepeda Atiles, en la calle donde él vivió en sus últimos años, y murió también”, explica, como un maestro a su clase.

Hace una pausa breve y entonces canta los primeros versos de esta noche, cortando al aire frío con el metal cálido de su voz.

Hay huelga en Puerta de Tierra

Hay huelga en Puerta de Tierra

Los trabajadores, toditos van en protesta

Las trabajadoras, toditas van en protesta

Luego, el estruendo melodioso de panderos y tambores se une a su música, mientras los demás pleneros repiten, al unísono, su coro.

Era un hombre, pero bien podía ser la plena hecha persona. Se llamaba Héctor René Matos Otero. Las calles y su gente lo bautizaron como “Tito”.

***

“Muchos aquí en La Goyco y en la comunidad todavía estamos viendo cómo bregamos con esto. Han surgido muchas cosas bien hermosas desde su muerte. Obras de arte de todo tipo, composiciones musicales, conciertos, libros. Dentro del horror, hay una belleza”.

Es un jueves caluroso en la Casa de la Plena Tito Matos y una mujer habla sobre la vida del hombre a cuya memoria dedica la suya. Está sentada de espaldas a una instalación de panderos colgantes, decenas de requintos, seguidores y tumbadores, amarrados con sogas ante una pared flotante de negro.

“Hay un video que encontré el otro día de Tito con una máscara de papel maché que era de ‘Y no había luz’, y nosotros la tenemos en casa porque la compramos en algún momento, y él andaba por toda la Loíza con la máscara de papel maché de piraña, ladrando por alguna razón, asustando a la gente y qué sé yo. Esto son cosas que Tito hacía, esto para él era un día normal. Entonces es algo que también queremos celebrar, porque todavía nosotros no hemos podido sobreponernos a esa pérdida”, explica Mariana Reyes, directora del Taller Comunidad La Goyco en Santurce.

Mariana es una mujer alta y delgada, de pelo rizo hasta los hombros y mirada severa. Su hablar es pausado, correcto y sin titubeos. La muerte súbita de su esposo aquella mañana de enero de 2022 fue como si hubieran derramado mil baldes de agua fría sobre su cabeza. Desde entonces, se ha encargado de darle continuidad a los proyectos que comenzaron juntos y a celebrar la vida de uno de los baluartes de la plena puertorriqueña.

Tito Matos no era solo músico, fue uno de los gestores culturales y comunitarios más activos de Puerto Rico. Dividía su tiempo entre presentaciones musicales, eventos culturales, iniciativas para la comunidad y su familia. Según Mariana, en la organización que dirige tuvieron que crear un comité de unas 20 personas para poder atender todas las cosas que Tito hacía solo. Esa energía, esa hambruna por hacer cosas, esa inquietud —la hiperactividad productiva que guiaba su vida— sigue presente en La Goyco.

“Realmente el duelo, yo no me había enfrentado nunca a ese proceso, mis papás están vivos, no he tenido una persona muy cercana morir, y esta es la persona más cercana a mí en el mundo. Llevábamos 23 años… No tenía ni idea… —su voz se entrecorta brevemente mientras explica— Hay una diferencia bien grande en nuestro estado de ánimo desde esos primeros meses hasta ahora, abismal”.

San Juan, Puerto Rico, Junio 1 ro, 2023 - END - Historia sobre la segunda edición del Tito Matos Fest, en honor al legado del fenecido al destacado músico, multiinstrumentalista, educador, gestor cultural y artista multidisciplinario, Héctor “ Tito ” Matos, en la escuela La Goyco. EN LA FOTO Mariana Reyes (viuda del plenero) y su hijo Marcelo. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Y cómo describirías ese proceso?

“Todo mundo te dice cuando han pasado por esto: ‘eso no se acaba nunca’. Y yo decía ‘¿cómo va a ser?’ Ya lo entiendo. No es que no se acaba nunca, es que tú eres otra persona. Tú cambias, tu manera de ver el mundo, tu manera de concebirlo todo cambia, se transforma”.

Mariana Reyes y Tito Matos se conocieron durante un invierno en la Ciudad de Nueva York a finales de los 90. En ese momento, ninguno tenía idea de que sus caminos se intersecarían en uno, de que formarían una vida juntos. Mariana dice que su historia de amor es una “normal”. Tenían sus peleas y discusiones, sus diferencias y desacuerdos. También dice que su amor era intenso.

“Nosotros éramos una máquina. Como una máquina de crear cosas. Y te digo crear cosas, desde un party en la casa, con todos los poderes, con iluminación, con sillas, con bebida, con todo, hasta proyectos de envergadura como este de La Goyco, del cual fuimos parte fundadora junto con nuestros vecinos”.

Sin dinero, sin recursos, sin tiempo, trabajando a tiempo completo.

De pie, al lado de Mariana, la figura diminuta de un niño de cabello rizo y despeinado presta atención a las palabras de sus madre. Si Tito y Mariana eran una máquina de crear cosas, Marcelo Matos Reyes es, sin duda, la más importante de sus creaciones. Marcelo es un niño gentil y algo locuaz. Tiene la mirada pícara y profunda de su padre, y la elocuencia de su madre. Parado a su lado, a veces parece un poco tímido, pero cuando habla, Marcelo parece haber vivido cientos de vidas.

Marcelo, ¿cuál era tu cosa favorita sobre tu papá?

“La energía que siempre tenía. Tenía una manera distinta de ver todo. Veía una energía desbordante que yo no podía comprender. Y la verdad, era increíble poder aprender tanto de alguien con tanta experiencia, con tantas ideas, con tantas formas diferentes de ver todo. Y la verdad me gustaba mucho cómo él comprendía todo y cómo demostraba todo lo que sentía”, responde el niño de 9 años.

¿Y cómo te gustaría que las personas se acordaran de él?

“Yo veo muchas cosas que me recuerdan a él en cada rincón. Dejó tanto por el mundo que es difícil encontrarte con algo que no te recuerde a él. Su legado lo estamos recuperando con el Tito Matos Fest, con la plena. Mientras se siga tocando plena yo pienso que esa esencia siempre va a estar ahí. La cultura, la importancia de respetar, de cuidar el país. Mientras todos sigan teniendo un poco de esperanza, algo que nos empuje a seguir avanzando, yo creo que él sigue ahí. La verdad tuve mucha suerte de que él fuera mi papá porque pude aprender mucho más de él que de otras personas. Y la verdad, me alegra poder estar tan cercano a él, que tuviéramos muchas cosas en común, que pudiéramos avanzar aprendiendo el uno del otro”.

Cuando Marcelo termina de hablar, de los ojos claros de su madre empiezan a escaparse gotas que resplandecen brevemente bajo la luz en de la casa.

“Nuestra relación era súper hermosa y súper intensa, y no teníamos ningún miedo de eso. No le teníamos miedo prácticamente a nada, y eso lo cambia todo porque uno se castiga y a veces no sale bien, pero así funciona en todo y en el amor principalmente. Es un riesgo el amor, es un entregarte al posible sufrimiento, sea una separación o, en este caso la muerte. Ese dolor tan absoluto y tan rotundo es un vacío gigante de amor que está ahí. Así que yo trato de verlo así, como dice Marcelo, que se siente agradecido”… —las palabras se le estancan en la garganta.

***

Los pleneros en Río Piedras hacen una pausa luego de un rabioso primer set. En el aire se respira candela. Los marchantes discuten las hazañas del día con cervezas, tragos y cigarrillos a la mano. Mientras tanto, un periodista novato se le acerca a Tito Matos para hacerle algunas preguntas. El hombre, empapado en sudor, lo recibe con calidez y le concede la entrevista improvisada.

¿Cómo empezó este grupo?

“No es un grupo, es un encuentro, porque así fue que surgió originalmente. Empezó en el 2009 con una liga de pleneros y músicos malangos, que no sabemos jugar baloncesto, pero que teníamos el privilegio de tener una cancha que nos cedían. Y después de que jugábamos había una barrita como esta, pueblerina, muy cercana que nos abría su espacio. Y un día sacamos las panderetas y empezó así para nosotros, bien orgánico y se convirtió en algo como hoy, que la gente ahora viene a ver ese degenere plenero que nosotros hacemos”, responde el hombre de voz un poco ronca.

¿Cómo es el proceso de crear las letras para sus plenas? Un día como hoy, después de esta marcha, probablemente hablarán de LUMA…

“Gracias por la pregunta, porque eso es bien orgánico y por ende es bien simple. No todas, ni todos los que practicamos la plena somos Tite Cure Alonso, pero sí podemos rimar, podemos componer nuestras plenas y todo el mundo es bien creativo. Así que de seguro hoy, posiblemente cuando empecemos horita haya tres o cuatro plenas que rimen con LUMA. Eso es parte de la plena, eso es intrínseco. Yo por lo menos tengo una, ¿cómo era que decía? ‘Vamos a tumbar a LUMA cómo tumbamos a Rossellito, que se acaba el pillaje con la gente de Puerto Rico’. Algo así. Es esa respuesta del pueblo a la angustia, al abuso, que siempre ha sido parte de la plena, que ha sido punta de lanza en todas las manifestaciones obreras. Aquí nadie se imagina una marcha, una protesta sin una plena. Así que en ese sentido, nosotros estamos siendo un vehículo, en parte del proceso”.

¿Hay algo en particular que…?

Una persona grita el nombre de Tito, lo están esperando en la tarima.

“¡A las 8:30, 8:30! ¡Me están jodiendo la entrevista!”, le responde Tito, con jocosidad.

¿Hay algo en particular que tú quisieras que la gente entendiera sobre la plena?

“Que está en dos barras, que es simple, pero es poderoso —dice, y empieza a tararear— Rucu tucu tucu catá cutucá, umpa unquincúmpa… Aquí son ritmos sencillos que su fuerza radica en esa marcha, en esa ola que viene encima de ti, que se te mete por los pies y te arropa. Y por ahí es que estamos nosotros”.

Con eso, Tito se despide y regresa a la tarima. Quizás todavía sigue allí. Porque allí, entre el clamor de panderos y el retumbar de tambores, en comunidad, habitará siempre la esencia de aquel hombre imperfecto que corría con una cabeza de pescado asustando a sus amigos, de aquel esposo intenso y padre energético, de aquel hombre que hacía truenos con las manos. Aquel huracán de pasión y música al que llamaban Tito Matos.

La segunda edición del Tito Matos Fest se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de junio en el Taller Comunidad La Goyco donde se llevarán a cabo varias presentaciones musicales, talleres de plena para niños, una exhibición en honor a la parte más íntima de Matos, la presentación de un libro de plenas infantiles de su autoría, entre otros eventos.