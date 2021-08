Libre, imprevisible, original, la escritura de Giannina Braschi suscita diversas respuestas. Los quince ensayos de este libro, escritos por otros tantos estudiosos de la literatura, conforman una reflexión erudita sobre su obra. Son también un raro homenaje a una escritora puertorriqueña que ha superado los encasillamientos usuales con que se suele silenciar la voz de los nuestros.

Frederick Luis Aldama, uno de los editores, en su estudio introductorio sitúa a Giannina Braschi en el contexto de una serie de escritoras rebeldes y retadoras, visionarias y valientes, algunas latinoamericanas: la uruguaya Cristina Peri Rossi, la argentina Alejandra Pizarnik, la brasileña Clarice Lispector. Podríamos añadir a las puertorriqueñas Julia de Burgos, Nilita Vientós Gastón, Rosario Ferré y a la dominicana Rita Indiana Hernández, quienes supieron identificar las apariencias engañosas de normalidad que escondían situaciones sociales injustas.

La primera sección del libro –”Vanguard Forms and Latinx Sensibilities”- reúne ensayos sobre la relación de Braschi con las perspectivas culturales vigentes en los Estados Unidos (Madelena González), señalando especialmente la lengua (Francisco Moreno-Fernández y Maritza Stanchich). La segunda –”Persuasive Art of Dramatic Voices”- incide sobre la práctica dramática de la escritura de Braschi al incluir diferentes voces, siendo primordial su propio desdoblamiento (Cristina Garrigós). La multiplicidad de géneros en sus obras, particularmente en “United States of Banana”, indica un diálogo entre ellos (Elizabeth Lowry), incluyendo a los videojuegos con sus caricaturizaciones y acciones esquemáticas (Daniela Daniele).

PUBLICIDAD

En “Intermedial Poetics and Radical Thinking” se plantean consideraciones más generales. Dorian Lugo Bertrán expone la aptitud de esta escritura para “traducirse” a medios como la fotografía, la escultura, el teatro, la novela gráfica, la pintura y hasta la música experimental. Tal maleabilidad indica la apertura del texto a estímulos temáticos, formales y conceptuales.

Fundamental resulta el ensayo de Francisco José Ramos sobre el pensamiento de Braschi que contextualiza su posición frente a ciertas actitudes y perspectivas contemporáneas. La denuncia de Braschi se dirige a la decepción fundamental practicada por Estados Unidos a través de uno de los soportes básicos de su sociedad, la democracia, subvertida de su impulso original y convertida en pantalla de humo para la ambición desmedida de lucro y dominio. Habiendo desmantelado la grandeza original de la visión política estadounidense, el capitalismo desbocado ha llevado a la abdicación de las responsabilidades políticas y sociales del estado, permitiendo que este funcione como apoyo para una maquinaria económica cada vez más divorciada de los valores humanos. Dicha transformación acerca al país cada vez más al concepto de república bananera aplicado a países latinoamericanos que funcionaban como fábricas de producción de artículos mercadeables que abonaban la riqueza de sus explotadores.

En Braschi la libertad de la escritura crea un espacio que anuncia nuevas posibilidades para una sociedad más abierta y generosa. Como afirmaba Carlos Fuentes en “Valiente mundo nuevo”: la idea y la palabra crean nuevas realidades.