Richard Rivera Cardona transforma la nostalgia en su primer libro de poesía

View this post on Instagram

Cómo su trayectoria lo llevó a detenerse en la poesía, Rivera Cardona lo define como “un viaje extraño porque es lo menos que me gusta en la literatura. Sí he escrito poemas para antologías para escritores que me han invitado, pero en un libro completo no, y entonces llegué. Fue un viaje, primero visual, y después vinieron las palabras, que es algo que digo en el prólogo del libro”, detalló el también egresado de la Universidad del Sagrado Corazón.