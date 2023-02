Emocionada hasta las lágrimas con un taco en la garganta que la enmudeció por segundos y disipó su incesante humor. Así fue la reacción de la actriz y estrella puertorriqueña Rita Moreno ante la majestuosidad de la develación de una obra de arte inspirada en su impecable trayectoria que a partir de hoy será permanente en el vestíbulo del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré como parte del reconocimiento que le hizo esta mañana la producción de “West Side Story” y la familia del dramaturgo Lin-Manuel Miranda a la primera latina reconocida como PEGOT (al recibir los premios Peabody, Emmy, Grammy, Oscar y Tony).

A menos de 24 horas del estreno de la producción de “West Side Story” que subirá a partir de mañana en el Centro de Bellas Artes en Santurce y que se le dedica a Moreno, la compañía productora BAS Entertaiment, liderada por Ender Vega, el actor Lin-Manuel Miranda, sus padres Luis y Luz Miranda, los actores del musical en la isla y el actor y pintor Éktor Rivera honraron la vida de la laureada actriz de 91 años que fue sorprendida con el reconocimiento que incluyó la develación de la obra de arte de gran formato realizada en acrílico sobre canvas y que fue acogida por el CBA.

La impresionante obra de arte realizada por Éktor Rivera recapitula la extensa historia de Moreno desde que salió a los cinco años de su natal Humacao y se radicó en Nueva York a labrar una intachable carrera hasta el presente. La imagen de Moreno en su juventud destaca como principal en la pintura junto a una abundante falda en la que Éktor plasma 28 retratos que conforman parte de sus interpretaciones en el cine, el teatro y la televisión en Estados Unidos. De igual forma se resalta la interpretación del personaje de “Anita” en “West Side Story” con el que ganó el premio Oscar.

La pieza fue comisionada por Ender Vega y Lin-Manuel Miranda y prestada al CBA indefinidamente. Jetppeth Pérez, gerente general del Centro de Bellas Artes acogió la obra en representación de la institución.

En la foto, Rita Moreno luce emocionada frente a la pintura de Éktor Rivera, que le rinde homenaje. (Carlos Giusti/Staff)

Atónita ante la pieza de arte y parada frente a ella, Moreno exclamó evidentemente emocionada, “¿puedo quedarme a dormir aquí?”, provocando las risas entre los presentes y los medios de comunicación que asistieron al reconocimiento.

“Me encanta este sol y este mar en el pecho”, dijo la actriz que de inmediato cantó un estribillo de una canción que reza “patria de mis amores”, mientras se abrazaba entre lágrimas con Éktor. Acto seguido agradeció a la familia Miranda por estar presente y por ser parte del reconocimiento en su patria.

“La verdad es que estoy tan emocionada. La cosa loca para mí es que siempre me siento como esa niña, (plasmada en la pintura desde un camino que la llevaría a un mundo desconocido que incluyó Hollywood, según lo explicó Éktor). Cuando gané el Óscar me vi como una niña por eso no supe que decir esa noche. Todavía cuando ocurren cosas tan lindas y especiales en mi vida pienso en esa niña que no tenía la menor idea de lo que iba a pasar en la vida. Las cosas duras, las cosas tristes, los insultos… así que estoy muy emocionada y no hay palabras en estos momentos…”, indicó Moreno y volvió a llorar de la alegría.

Junto a la actriz y Éktor Rivera, Ender Vega, Lin-Manuel Miranda y Luis A. Miranda Jr. (Carlos Giusti/Staff)

A lo largo de su carrera de más de 70 años la veterana actriz puertorriqueña que se mantiene activa en la pantalla grande, tan reciente como en la película “80 for Brady”, ha sido honrada en múltiples ocasiones, pero el reconocimiento recibido en su patria sin lugar a dudas es memorable, porque según aseguró se trata de un “tributo de mi gente, de mis raíces”.

“Es una emoción incorporada, porque vi todas las partes de mi vida en ese cuadro. Cuando era niña, el coquí y cuando jugaba con el coquí. Marlon Brando (quien fue su pareja sentimental) escondido en la falda, quien lo vio fue Lin-Manuel y me lo dijo. Me llené de emoción porque es un reconocimiento tan personal y tan profundo. No tenía idea de que iba a reaccionar así. Todavía sé que voy a volver a ver la obra y voy a reaccionar así con mucha emoción. Es una revista de mi vida y que sea mi gente en mi patria es inolvidable”, explicó Moreno en un aparte con El Nuevo Día.

Éktor, por su parte, detalló durante el reconocimiento cómo fue el proceso creativo de la pintura que hizo en cinco meses y que incluyó un estudio meticuloso de la vida personal y profesional de Moreno.

“Esto es desde la profundidad de mi corazón y de lo mucho que te queremos y los pasos que queremos seguir. Esto fue una responsabilidad bien grande poder plasmar en una sola imagen la extensa y exitosa trayectoria de nuestra querida Rita Moreno. Fueron cinco meses de trabajo. El proceso incluyó varias fases la primera la documentación y estudio sobre tu vida y conocer a Rita Moreno… la segunda fase fue seleccionar a imagen principal entre cientos de imágenes y esta me pareció muy linda, porque el rostro muestra la seguridad de la artista que ibas a ser, la pose es porque siempre eres y serás una mujer sexy, estar descalza porque siempre has tenido los pies en la tierra. La tercera fase fue explicar toda la trayectoria de cine, teatral y en la televisión. Además del activismo”, precisó el actor, mientras Moreno lo observaba con total agradecimiento y asombrada de cada detalle en la pieza.

Previo a la develación de la pintura, la veterana actriz que vino exclusivamente para el estreno de la puesta de escena en Puerto Rico, dedicó una canción a Puerto Rico que cantó a capella y hasta bromeó al conocer que Éktor fue el creador de la pieza de arte y exclamó “que está bien guapito”, provocando carcajadas en el vestíbulo de CBA. Luego miró a Éktor y dijo en broma: “está bien bueno, amigo, ser viejita no quiere decir que no tengo sentidos sexuales”.

Dedicatoria del musical West Side Story a la actriz puertorriqueña Rita Moreno, llevada a cabo en el vestíbulo de la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. En la foto el actor y artista plástico Éktor Rivera se abraza con la actriz y estrella puertorriqueña. (Carlos Giusti/Staff)

El privilegio de la amistad y una lucha que no culmina

La actriz además se proclamó fanática del laureado dramaturgo Miranda y le delegó que continúe representado a los puertorriqueños y a las comunidades latinas en el mundo desde una perspectiva real de la identidad del boricua a través de sus producciones.

“Gracias a Dios que hay un Lin-Manuel Miranda que representa con fuerza. Lin-Manuel, te debemos. Ahora tenemos a Amanda Serrano, ¡increíble! Entonces Bad Bunny en los Grammy el otro día, ¡increíble también! Pero siempre nosotros tenemos que luchar tanto, y por qué, es humillante”, dijo la artista al mirar a Miranda.

El creador y ganador de un Pulitzer por el musical “Hamilton” destacó absoluta admiración por Moreno, pero más allá de su faceta profesional resaltó sentirse privilegiado de ser amigo de la veterana actriz.

“Estamos aquí como super fanáticos tuyos. Conseguí el papel de Bernardo en ‘West Side Story’ en sexto grado, pero lo mejor ha sido ser tu amigo. Poder textearte a cualquier hora de la noche y hablar contigo. Eres parte de mi vida. Es un honor honrarte”, afirmó Miranda, justo antes de que la obra fuera expuesta en el vestíbulo del CBA.

Luis Miranda, añadió que “cada vez que Ender nos habla de un embeleco para las artes, sabemos que es un proyecto meritorio y que es algo que Ender deseaba que fuera perenne en el Centro de Bellas Artes y puedan ver a esta pionera que abrió tantas puertas para las comunidades en Estados Unidos”.

Desde su perspectiva como actriz puertorriqueña, activista y minoría latina en Estados Unidos, Moreno destacó que la lucha de la equidad, igualdad y visibilidad de la mujer latina en el mundo del entretenimiento- aunque ha evolucionado-, todavía no es suficiente ante un sector discriminatorio que sigue presente en la sociedad estadounidense.

“Todavía nuestro país, nuestra gente, no está representada bien. Yo no sé por qué. Mira que me da rabia pensar que todavía tenemos que luchar tanto para una cosita pequeña, una película, lo que sea, un papel en alguna película, yo no entiendo por qué”, mencionó y añadió que en el negocio del entretenimiento hay que ser fuerte y dulce a la vez. “Es muy difícil, especialmente para una mujer”, puntualizó.

Al reconocimiento asistieron parte de los actores de la puesta en escena que estrena mañana jueves, entre ellos Braulio Castillo, Ana Isabelle, Amada Miranda, Keward Avilés, Tanairí Vázquez y el director musical de la puesta en la isla, Marcos Santana.

Los boletos de “West Side Story” están disponibles en Ticketera.com.