Rita Moreno aparece al otro lado de la línea telefónica con su característica energía y saludando con una familiaridad que sorprende. Su calor humano se acerca más al de una tía querida que al de una de las actrices más galardonadas en la historia de Hollywood.

La jornada que ha tenido en estos días ha sido agotadora: entrevistas, sesiones fotográficas, grabaciones de programas para televisión, promociones, filmaciones. Por eso, cuando habla en exclusiva con Magacín, no está segura si el motivo de la entrevista es por la nueva versión de la película “West Side Story”, de Steven Spielberg, o por el documental de su vida, “Rita Moreno Just a Girl who Decided to Go for It”, dirigido por la puertorriqueña Mariem Pérez Riera, que se presentó en Puerto Rico el pasado mes de junio.

“Tengo una vida en este momento tan loca, porque estoy haciendo promos para el documental, estoy haciendo promos para la película. Ya acabo de hablar hoy con Francia, con Australia, con Inglaterra y, ahora, Puerto Rico”, dice alargando la r de “Rico”.

Rita Moreno confiesa que está cansada, pero enseguida dice que no se queja porque “this is once in a lifetime”. Y así, como quien se sacude una pajilla del hombro, saca toda su energía y alegría para conversar con la gente de su tierra querida sobre todos los proyectos que tiene en agenda, así como de su llegada a los 90 años, que celebra el próximo 11 de diciembre.

Todavía se le hace increíble pensar que cumplirá nueve décadas de vida dentro de pocas semanas y también que a esta edad estaría promocionando una nueva versión de “West Side Story”, película que grabó hace 60 años y que marcó profundamente su carrera, pues le mereció un Oscar en 1962, siendo la primera mujer latina en la historia en ganar dicho premio.

“Es como un milagro”, afirma cuando se le pregunta qué representa formar parte de esta nueva versión dirigida por Steven Spielberg y con guion de Tony Kushner, la cual estrena en los cines del país el próximo 10 de diciembre, un día antes de su cumpleaños.

El director Steven Spielberg junto a Rita Moreno, en su personaje de "Valentina", durante el rodaje de "West Side Story". (Photo by Niko Tavernise)

En esta ocasión, Moreno funge como productora ejecutiva del filme y también como actriz, dándole vida a “Valentina”, un personaje que fue escrito en esta versión específicamente para ella. El estreno de esta producción la tiene entusiasmada y afirma que el trabajo que ha hecho Spielberg y Kushner es “divino, brillante, un masterpiece”. Sobre esta nueva versión de “West Side Story” y mucho más giró nuestra conversación con la multigalardonada actriz, la única latina en alcanzar el estatus PEGOT, al ganar un Emmy, Grammy, Oscar, Tony y Peabody, y quien podría volver a hacer historia si es nominada en febrero a un Oscar por su rol de “Valentina” en esta nueva versión de la película que le cambió la vida.

“West Side Story” fue sin duda la película que trajo gloria a tu carrera, aunque también un peso muy grande. ¿Por qué decides formar parte de este nuevo proyecto?

Te digo lo que ocurrió. Mi agente me llamó y me dijo “Steven Spielberg quiere hablar contigo”. En ese momento ya sabía que “West Side Story” lo iban a hacer de nuevo, así que le dije que me llamara. Dos minutos después ya tenía a Steven al teléfono preguntándome si quería formar parte del proyecto. Me dijo “I would love to have you in it”. Y yo, como una tonta loca perdida le dije, “you know I’m very very flattered, but i don’t do cameos”. Le dije que hacer un cameo sería una distracción para su película. Y me dijo, “oh my God, no”, hay una parte que Tony Kushner escribió solo para ti and my jaw dropped y fue como “oh, oh, well”. Entonces, me preguntó si estaba interesada, y le dije “absolutely”.

Así que no lo dudaste ni un segundo.

¡No! Porque me dijo que Tony Kushner amó mi performance en “West Side Story”, que nunca se ha olvidado, y que había escrito para mí este personaje de “Valentina”, que es la viuda de “Doc”, que (en la versión original) era el que tenía la tienda de dulces. Ella, además tiene una relación muy especial con “Tony” (protagonista). Yo leí el guion completo y desde la primera vez dije esto será amazing porque Tony Kushner ha traído un mayor peso a la película. Él comprendió muy bien el tiempo en el que esto pasó, así que incluso sin intentarlo es una película mucho más política que la original, que para mí es fascinante.

¿Cuál es la diferencia entre esta versión y la original?

La diferencia es que nuestra nueva película es más profunda en el sentido de que entiende muy bien y le explica a la audiencia lo que era ser puertorriqueño y blanco en ese tiempo porque es un period movie, toma lugar en 1957. Esa es la diferencia que es muy importante.

Claro, porque “West Side Story” tuvo en su momento ciertas críticas por la manera en que se nos representó.

Sí, especialmente con la comunidad latina.

Exacto, por no representar apropiadamente a nuestra comunidad. ¿En esta ocasión entiendes que está bien representada?

Oh my God! No sé si lo sabes, pero Tony (Kushner) and Steven (Spielberg) llamaron a la Universidad de Puerto Rico para este proyecto, ¿lo sabías?

Sí, llegué a estar en una de los encuentros que tuvieron con los estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico.

Ahhh… Pues sabes que fueron dos veces y audicionaron, te diría, a todo el mundo en Puerto Rico que bailaba o por lo menos que decía que bailaba. Tengo que decir que cuando llamaron a la universidad, ellos se habrán sorprendido porque estoy segura que a mucha gente la película (original) no le gustó o los decepcionó y por eso fue que Steven quiso ir a Puerto Rico, para escuchar. Eso me parece algo sincero y auténtico.

Además de actuar, estás como productora ejecutiva del filme. ¿Tuviste algo exigencia?

Yo pedí nada. Fui originalmente para interpretar a “Valentina” y luego es que me dicen que me querían como productora ejecutiva porque sabían que podía aportar en términos de mi experiencia con la otra película, pero también con relación a los puertorriqueños en esta película. Y cuando la veas, ¿ya la viste?

No, todavía.

Pues cuando la veas, te vas a hacer pipi. Te quiero decir el porqué, pero I don’t want to give it away. Pero al inicio de la película vas a escuchar algo very familiar. Just remember that Rita Moreno told you this. Y, por si acaso, no tengo nada que ver con eso, aunque se piense lo contrario.

Rita Moreno en su personaje de "Valentina" en la nueva versión de "West Side Story" (Photo by Niko Tavernise)

Interpretas en la película la canción “Somewhere”, la cual fue eliminada de la versión original, háblame un poco acerca de esa experiencia.

Esa canción la quitaron de la producción de Broadway. Lo que hicieron fue que la presentaron como un ballet y la joven que la cantaba lo hacía tras bambalinas. Creo que el show estaba corriendo muy largo y la sacaron. Desde ahí, nunca se escuchó nuevamente esa canción, excepto que Barbra Streisand la grabó en una producción magistral. Y para mi sorpresa, Tony la puso en la película para mí, para “Valentina”. Y es una de las canciones más hermosas del musical.

¿Rita Moreno se parece hoy en día mucho más a “Valentina” o a “Anita”, ese personaje tan poderoso que te valió el Oscar?

I don’t look like an Anita anymore. Ariana (DeBose) –la actriz- looks like Anita ahora y es una bailarina maravillosa. “Valentina” es la Rita Moreno de ahora, una mujer más sabia, con más experiencia.

¿Qué representa “Valentina” en esta historia?

Sabes lo que dice Tony Kushner, que “Valentina” es el corazón de la película.

En el documental sobre tu vida mencionaste que “Anita” fue tu modelo a seguir.

Sí, porque yo nunca tuve role models, así es que cuando tomé el papel de “Anita” me di cuenta que esa era la mujer que yo quería ser, una mujer que tenía dignidad, self respect, que era fuerte, poderosa y que tenía opiniones.

¿De alguna manera se cierra un capítulo para ti con esta versión de West Side Story?

Ay mija, sí. No creo que vayan a hacer otra y si la hacen, I’m not gonna be here. ¡Voy a cumplir 90 años el 11 de diciembre!

¿Te imaginabas llegar a esta edad y estar tan activa en tu carrera?

¡Nunca! Quién hubiese pensado una locura como ésta.

90 años y estás más activa que hace más de una década.

¡Es algo increíble!

¿Lamentas que hayan llegado tan tarde estas oportunidades?

I welcome anything that happens, no importa cuándo.

Si hay algo que has logrado es redefinir la edad en Hollywood.

¿Verdad que sí? Y aquí está lo interesante, me han honrado más de lo que me imaginaba. Acabo de hacer Elle Magazine, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, he sido tan honrada en los últimos tres meses que is almost comical.

Rita Moreno en Jimmy Fallon durante una entrevista reciente. (Suministrada)

¿Y por qué crees que ha sido así?

You know what? I dont know. Creo que Hollywood siempre se sorprende de mujeres que de alguna manera tienen su anclaje, que tienen sus mentes claras y que tienen poder. Creo que a Hollywood le encanta pensar, “¡Oh Dios mío, tiene 90 años y todavía puede hacer eso!” Eso le encanta y I love it too!

¿Cuál es la clave, si hay alguna, para llegar tan espléndida a los 90?

La clave es genes, de veras. Tiene que ser. Tengo los genes de mi mami y de mi papi y aquí estoy a punto de cumplir 90 años y me siento bien bien, pero requete bien. La memoria no está como antes, pero you know, something have to give.

¿Te sientes una mujer poderosa?

Yo me siento una mujer completa. Já, eso es un buen título para un libro.

¿Te consideras un fashion icon?

Recientemente me incluyeron en la lista de las mejores vestidas y no podía creerlo.

¿Por qué no?

Estoy de acuerdo, pero no había pasado antes, así que ahora estoy prestando mucha atención de lo que luzco. Estoy que me río sola.

¿Crees que mucha de esa atención ha surgido luego de todo lo que revelaste en el documental sobre tu vida?

Sí, creo que sí. Creo que la cosa más importante es que la gente siempre piensa que te conoce porque he hecho muchos programas de televisión, y muchos talk shows. Así que muchos se han sorprendido cuando se dan cuenta que he sufrido mucho en la vida y que he sufrido por ser outlier, por ser alguien de otro país. Siempre doy la impresión de que soy graciosa, de que soy cómica, que siempre me estoy riendo y la gente conoce esa parte de mí, pero no conocían el otro lado de la historia, hasta ahora. Y por eso lo hice, porque me parecía que era importante que se conociera esa otra parte.

¿A partir del documental te han surgido nuevos proyectos?

Acabo de hacer una película pequeña independiente que se llama “The Prank”, donde hago de una horrenda maestra de ciencia llamada “Mrs. Wiiliams”. Creo que será una cult movie como las que van y vienen. Es una mujer que no solo es mala, sino que es fea, bien bien fea, no me van a reconocer.

¿Cómo vas a celebrar tus 90?

Como no puedo hacer una gran fiesta (por el Covid-19), que es usualmente lo que hago, estaré haciendo pequeñas fiestas durante todo el año. Serán fiestas pequeñas con diez personas, pero las haré durante todo el año, ¿verdad que está bonito?

¡Claro! Y tienes una buena excusa para celebrar

Y bien que sí… Oye, dime de Puerto Rico, ¿cómo están del Covid?

Vamos muy bien en el tema de la vacunación.

¡Ay, qué bueno! Ven acá, y cuál es la historia de la independencia.

Depende a quién le preguntes.

Me imagino que sí

No sé cómo tú lo veas como puertorriqueña

Yo quiero la independencia de Puerto Rico, pero me da miedo porque de dónde van a obtener el dinero. Eso es lo que realmente me asusta... Bueno, mija, muchas gracias y que todo te vaya bien. Mándame un text después de ver la película.