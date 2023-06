Las paredes del hogar de Juan del C. Maldonado Rodríguez se asemejan a las de un museo. Están abarrotadas de creaciones pictóricas bajo la firma de ‘Melo’, abreviación de su segundo nombre, Carmelo.

Especializado en el retrato (pintura de personas y rostros), las obras de este pintor de 56 años han logrado cierta notoriedad entre sus compueblanos, que lo buscan para plasmar su imagen o la de algún familiar querido. Algunas de esas obras han llegado a venderse por más de $5 mil, como sucedió recientemente con dos piezas que le fueron solicitadas por una prominente comerciante de ese pueblo. “Pero eso no pasa todo el tiempo”, comentó Melo, quien además de los rostros, le encanta recrear la vida marina y vehículos clásicos, como lo testimonian los cuadros colgados en las paredes de su casa.

El artista Juan Maldonado lo más que disfruta es pintar la vida marina. (XAVIER GARCIA)

Cuadros de políticos, deportistas, estampas de las calles de Quebradillas, lugares de interés como el antiguo paso del ferrocarril y motivos religiosos también pueblan sus óleos, llenos de vivos colores que contrastan con el uso de la luz para resaltar los sujetos de sus cuadros.

La inclinación de Melo hacia el arte comenzó a manifestarse muy temprano en su vida. “Nosotros vivíamos en una casa de madera y yo me paraba y veía al hermano mío y pintaba la sombra en las paredes”, recordó.

Sin embargo, no fue hasta los 16 años que comenzó a darse cuenta de sus inclinaciones artísticas. “Cuando yo era chamaquito, me di cuenta de que cuando me mandaban a hacer algo en la escuela, se me hacía fácil. Ahí me di cuenta de que tenía el talento. Por ejemplo, si me mandaban a hacer un paisaje o una playa, a mí se me hacía bien fácil”, relató.

Posteriormente, Melo tomó clases de pintura con el artista isabelino Rubén Rodríguez y desde entonces, no ha parado de pintar en los pasados 26 años. Pero fue la necesidad la que lo motivó a lanzarse de lleno a la pintura. “Un día cobré y dije: ‘Ven acá, no me sobra nada, para lo que me gusta a mí’. Y empecé a pintar. Yo iba a una feria de arte y lo menos que vendía eran $600 en un fin de semana. Pero me quité de las ferias. Ahora hago las cosas por pedido”, sostuvo.

Pintar automóviles es otra de sus grandes pasiones. (XAVIER GARCIA)

Tras haberse retirado del mundo laboral hace dos años, el artista aspira a convertir la pintura en su medio de vida. A pesar de esto, el pintor es consciente que no todo el mundo cuenta con el presupuesto para pagar el valor que pueden alcanzar sus cuadros, por lo que ha recurrido al ‘giclée’ para hacer accesible su arte a todo el mundo. Se trata de la reproducción digital de algunas de sus obras para ser impresas en distintos formatos y tamaños, para que el público pueda adquirirlas a un precio más accesible.

Aunque no entró en detalles, Melo reveló que se encuentra en negociaciones con una figura muy reconocida en el ambiente artístico para concretar la venta de una de sus pinturas de un gigante del deporte puertorriqueño.

Sus obras se distinguen por un excelente manejo del color. (XAVIER GARCIA)

Confesó que en algún momento se alejó de la pintura por falta de una musa. “Hay que tener una musa. Eso no es ponerte a pintar y ya”. Pero le fue posible reencontrar esa inspiración en el mar. “Lo más que me gusta, si me dan a escoger, es la vida marina. A mí me encantan los peces. Yo tenía una pecera en la sala y por eso fue que se me quemó la casa, por un corte (eléctrico) de esa pecera. Perdí muchos cuadros en ese incendio”, indicó.

Melo también practica el pirograbado, creación de imágenes y dibujos en madera utilizando el fuego. Además, buscando nuevos canvas para plasmar su arte, el pintor también comenzó a tomar clases para hacer tatuajes.

Para información adicional, puede llamar al 787-597-4696.