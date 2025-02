“Quiero que se lo disfruten. A veces, la ópera queremos sobre complicarla, pero no es otra cosa que una historia donde todo se canta”, expresó el tenor boricua Christian García Roque sobre sus expectativas ante el espectáculo del sábado. “Espero que el público que vaya, conozcan ópera anteriormente, o no la hayan conocido, simplemente pasen un buen rato y por qué no, continúen viendo operas que se presenten aquí en Puerto Rico”. En cuanto a su participación dándole vida a Roderigo, lo catalogó como un “gran honor”. “Como cantante, la ópera ha sido mi pasión desde que tengo 5 años y el poder compartir el escenario con estos artistas y más aquí en mi isla, es una grata experiencia”.