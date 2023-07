10 de junio de 2023

Sr. Eliezer Ríos Camacho

Editor

Flash & Cultura, El Nuevo Día 50 Carr. 165. Sector Buchanan

Parque Industrial Amelia, Guaynabo

Estimado señor Ríos:

Luego de una cuidadosa tarea de reporteo y de hacer las gestiones necesarias para entrevistar a las fuentes requeridas para esta historia, le hago entrega de mis hallazgos relacionados con el fenómeno literario de “Seva”.

Como podrá observar a continuación, se trata del resultado de una amena conversación con el Sr. Luis López Nieves (LLN) (quien publicara por primera vez su relato en el semanario Claridad hace 40 años). López Nieves, como podrá leer, pagó un precio muy alto al decidir hacer público, todos esos años atrás, su escrito sobre una ciudad perdida en el este de la isla.

Me place informarle que, actualmente, López Nieves se encuentra en muy buen estado y nos recibió en su hogar en Río Piedras hace varios días para compartir algunas reflexiones sobre “Seva” (al igual que algunas revelaciones que sin duda resultarán emocionantes para los lectores de su obra y los de nuestra sección). Su casa -como debe ser, sin duda, la de cualquier gran escritor- es un lugar acogedor y repleto de libros. Conversamos por cerca de una hora en la comodidad de su comedor, donde habló sobre las amenazas que recibió, la historia detrás de la historia y hasta el misterioso destino del desaparecido Dr. Víctor Cabañas.

Le comparto, pues, una transcripción de nuestro intercambio, a la que he ordenado de manera que presente un cuadro temático coherente y he limpiado para propósitos de claridad.

Sin más,

Víctor Ramos Rosado

Reportero de Cultura

"Seva" publicó por primera vez en el semanario Claridad hace 40 años. (Carlos Giusti/Staff)

¿Cuál fue su motivación para escribir “Seva”?

LLN: En ese tiempo yo estaba estudiando el doctorado y estaba estudiando las épicas europeas como “El cantar de Roldán”. Y de pronto me vino la pregunta: “¿Cuál es la épica puertorriqueña? Porque conocemos la épica de Bolívar acá en América Latina, las de San Martín, George Washington en el norte, incluso las de Cuba, las de Santo Domingo, específicas de cada país. Claro, en nuestro caso, como país colonia, pues no se enfatiza a los puertorriqueños, lo que se enseña aquí, más bien, es sobre los norteamericanos, porque aquí se enseña que lo de Norteamérica es como nuestro. Y me dio curiosidad. Y yo dije: “Caramba, la verdad es que en Puerto Rico tiene que haber una épica”. Y en pocas palabras, llegó un momento donde yo dije: “Yo no soy historiador, yo no conozco la épica de Puerto Rico, nunca me lo enseñaron, no la he leído, así que voy a hacer una cosa: como yo soy escritor, voy a inventármela, yo voy a inventar una épica”. Y de ahí surgió la idea de a crear una épica que el puertorriqueño pueda leer y sentirse orgulloso de ella. Yo creo que le di a los lectores puertorriqueños un libro del que podrían sentirse como los españoles cuando leen el “mio Cid”. La historia de Puerto Rico, si piensas en la literatura de los años 30, de los 40 o los 50, es bien pesimista, porque Puerto Rico estaba pasando un periodo pesimista. Si tú piensas en René Márques, casi todos sus personajes son suicidas, literales o simbólicos. Y Pedro Juan Soto y Abelardo Díaz Alfaro, donde el toro se suicida. Tú lees eso y tú dices: “No tenemos esperanza, aquí todo es tragedia o desastre”. De pronto se observa que unos puertorriqueños se levantaron y pusieron resistencia y ganaron esa primera etapa, hubo ese primer intento, y yo creo que esa fue la intención mía, darle al lector ese momento, aunque fueran diez minutos mientras leía el cuento o después de leer el cuento. Por los menos durante diez minutos decir: “Caramba, qué chévere que pasó esto”, aunque después se dieran cuenta de que no era real.

Hábleme un poco sobre el desarrollo del personaje de Víctor Cabañas, ¿cuáles son sus motivaciones?

LLN: Víctor Cabañas es el personaje principal para mí, es el que lleva el cuento sin duda alguna, porque refleja lo que yo quería y lo que quieren muchos puertorriqueños: saber la verdad. Y eso es el cuento. “Seva” a veces se confunde, la gente piensa que tiene que ver con Seva (el lugar ficticio) como tal. Y realmente, si analiza literariamente el cuento, no es sobre Seva, el cuento es la búsqueda de Seva, o sea, el conflicto realmente del cuento es la búsqueda hecha por Víctor Cabañas, lo cual logra. Él logra encontrar la verdad. Él es un historiador que necesita saber qué pasó en Puerto Rico en verdad. ¿Por qué? Porque a mí desde pequeño me decían cosas que yo no podía creer. A mí me dijeron, cuando estaba en la escuela superior, que a Puerto Rico llegaron los norteamericanos y que nosotros los recibimos con aplausos, con ceremonias de alegría, con limonada, con maví, etcétera, y yo no podía creer eso.

Cuando el cuento publicó, Claridad tuvo que emitir una clarificación al poco tiempo dejando saber que se trataba de un trabajo de ficción porque muchas personas creyeron que era un hallazgo real. ¿A qué usted cree que se debió que muchas personas tuvieran reacciones tan fuertes a su cuento?

Muchos intelectuales, independentistas y populares cuando leyeron el cuento de pronto vieron como que su sueño realizado. Pensaban: “Caramba, yo sabía que los americanos habían sido tan malos, aquí está la evidencia”. Se exacerbaron y se dispararon. Pensaron que yo me había burlado y todo lo contrario. Cuando la gente se enojaba y decía: “Este hombre insultó a los independentistas e insultó la patria, insultó al amor de la patria, se burló”, yo estaba pasmado porque hice todo lo contrario. Lean bien “Seva”. Es una celebración de la victoria puertorriqueña. Es una admiración. El texto es lo que vale, lo que en literatura le decimos “magia del libro”. Yo puedo, 40 años después, decir sí “yo no creo en nada de eso”, pero no importa. Todavía está escrito. Ya está escrito. Aunque yo cambie de opinión, el cuento está ahí y, como dicen por ahí, después que uno publica el libro, la opinión del autor es una opinión más. El cuento está ahí, es una glorificación de la puertorriqueñidad. Esta élite puertorriqueña que lo veía como una ofensa fue, básicamente, porque cayó de boba, porque se sintió que intelectualmente había sido engañada, pero no fue la intención.

¿Cambiaría algo 40 años después?

No sé si suena arrogante, pero la evidencia está ahí. Cambiarle algo ahora sería un poco absurdo porque ha tenido tanto equilibro y lleva 40 años vendiéndose como pan caliente, como dicen por ahí. Y no solamente en Puerto Rico. El libro ahora se vende en América Latina. Yo he llegado a Argentina y hay gente que conoce el libro. Yo cambiar algo sería un poco absurdo. Sinceramente, a veces me da, cada diez años, con releerlo. Y digo: “La verdad es que no hay nada que cambiar”. Es raro porque yo siempre que leo algo mío cambiaría cosas, pero con “Seva”, que curiosamente es mi primer libro de cinco que he escrito, creo que logró lo que yo quise hacer en ese momento.

¿Ha logrado terminar las trascripciones de las entrevistas con Ignacio Martínez que en algún momento dijo que serían la base para “Seva II”?

[Ríe] En un momento me lo planteé, pero no. La gente me exigía. Dejé de ir a librerías porque cada vez que entraba todo el mundo me estaba pidiendo “Seva II”. Me di cuenta porque tuve el cuento original aguantado como tres años, porque yo entendía que me faltaba escribir. Hay que volver a la teoría y es que el conflicto del cuento no es Seva, el conflicto del cuento es la búsqueda que está haciendo Víctor Cabañas. Y lo hace, sí lo logra. Así que no hizo falta eso.

¿Y qué hay del destino del desaparecido Dr. Cabañas?

Él me escribe de vez en cuando y está bien de la mente, muy claro, pero él sabe que no puede dar la cara porque lo meten allá con Julian Assange. [Ríe]