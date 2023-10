Para las actrices Ivonne Coll y Didi Romero no fue fácil incursionar en el teatro, televisión o plataformas de “streaming” para el mercado estadounidense.

Así lo compartieron desde el Teatro Victoria Espinosa en Santurce, donde el Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP) las reunió el martes en el conversatorio “El actor puertorriqueño en el ámbito Internacional”, que formó parte de la celebración del quincuagésimo tercer Festival de Teatro Internacional.

Coll, quien hizo sus pininos en el modelaje y la música, contó que su proceso de descubrir la actuación fue uno que es “como una droga, es algo que yo no podía dejar de hacer, que tenía que seguir estudiando, aprendiendo, buscando”, a lo que añadió que fue parte fundamental para ser considerada en papeles que no representaran a los latinos. “Yo quería salir del estereotipo”, puntualizó la intérprete de “Yolanda” en la aclamada película “The Goodfather 2″.

“Hay que hacer lo que haya que hacer para educarse, y tener la conciencia de que somos personas de dos idiomas”, enfatizó Coll, al señalar que uno de los grandes retos para destacarse en el mercado anglosajón fue dominar el inglés para no hablar con acento. “Limpié salones en H.B Studios (escuela actoral) en Nueva York para que me dieran las clases de ‘speech’ gratis”, dijo.

“Yo no sabía nada, pero metiendo las patas aprendí... Yo quería ser actriz, y hay que tener siempre a alguien, un mentor que los guie”, subrayó Ivonne Coll. (Carlos Rivera Giusti)

Igualmente, detalló como, en el proceso, también aprendió de sus errores.

“Viví en el insularismo por 23 años”, expresó la actriz nacida en Fajardo, como uno de los desafíos que enfrentó al dejar su “país tropical”. “Yo no sabía nada, pero metiendo las patas aprendí... Yo quería ser actriz, y hay que tener siempre a alguien, un mentor que los guie”, subrayó.

Por su parte, Romero, quien anunció esta semana que el musical del que forma parte, “Six”, llegará a Broadway, resaltó el difícil proceso de audicionar para roles, aun cuando es para interpretar a latinos. Expresó que, en su caso, intentó formar parte en repetidas ocasiones del musical “In the Heights”, ya que se identificaba con la obra que expone a latinos en Nueva York. Sin embargo, no le daban el papel “porque no parecía puertorriqueña”, y “era un conflicto interno, pues dudaba de mí”.

También, expuso los retos de hacer la gira musical para “Six” en el 2022. En la pieza británica con libreto, música y letras escritas por Toby Marlow y Lucy Moss, Romero interpreta a “Katherine Howard”, una de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra.

“Emocionalmente, ‘it was hard’ pues viajaba constantemente, me acoplaba a distintas energías, comiendo comida nueva”, expuso Romero sobre los constantes cambios que tuvo durante ese periodo. Igualmente, utilizó el espacio para resaltar la importancia del cuidado de la salud mental.

Asimismo, la intérprete de “Gina” en la serie “Gina Yei” insistió que la comparación constante con otras actrices es su mayor reto. “Ahora es más fácil buscar gente en las redes sociales y muchas veces hacer ‘casting’ en las redes sociales”. “Audicioné para muchas cosas, como Selena (la serie) pero no me cogían porque no tenía muchos ‘followers’ en Instagram”, comentó.

Didi enumeró los retos con los que se ha enfrentado para lograr posicionarse en el mercado estadounidense. (Carlos Rivera Giusti)

El buen trabajo se destaca, pero más aún el proceso que hace al actor. Las actrices aprovecharon cada momento del conversatorio para dirigirse a los jóvenes actores y a los estudiantes de actuación que se encontraban en el público para dejarles saber que la formación actoral no debe caducar a lo largo de la carrera actoral.

Por su lado, la actriz Norwil Fragoso, quien sirvió como moderadora de la tertulia, se unió a esta línea de pensamiento. “Uno tiene que soñar, pero uno tiene que trabajar”, declaró la profesora Fragoso, e insistió que debe existir un espacio para tener conversaciones como estas para conocer el proceso de los profesionales en la industria actoral.