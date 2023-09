Dentro del género de la entrevista, una de las cosas que más disfruta el veterano periodista de El Nuevo Día, Benjamín Torres Gotay es conversar sin restricciones de tiempo, con tranquilidad y con el único fin de que sea el entrevistado quien se revele y se muestre tal cual, dentro de una plática interesante y de aprendizaje recíproco para una audiencia.

Este formato, precisamente es el que desde el 2021 el periodista con 30 años en los medios de comunicación, presenta en el podcast: “Torres Gotay entrevista”, un espacio que le ha permitido ofrecer un contenido informativo, libre, entretenido y sin dejar de ser noticioso.

A partir de mañana, miércoles, 6 de septiembre, arranca una nueva temporada del podcast, “Torres Gotay entrevista”, con 16 episodios en los que realizará entrevistas profundas y reveladoras, de esas que te dejan con ganas de escuchar más. La nueva temporada se transmitirá todos los miércoles hasta el 20 de diciembre de este año.

“Son conversaciones con diferentes personalidades que han hecho o hacen aportaciones importantes al Puerto Rico desde diferentes aspectos, incluyendo artístico, social, cultural… Siempre trato de tener conversaciones interesantes con personas que pueden aportar a la sociedad y a la discusión pública. Me gusta que a través de estas conversaciones la gente aprenda”, relató.

La primera de estas conversaciones será con la actriz puertorriqueña Ivonne Coll, quien se ha destacado en Hollywood con una reconocida carrera actoral en cine, series de televisión y teatro. Coll siempre ha sido una voz vibrante y activa que reclama visibilidad de los actores y actrices latinas más allá del concebido papel secundario otorgado en la llamada meca del cine.

La reconocida actriz Ivonne Coll se destacó en el 1974 por su actuación en el clásico “The Godfather II” con Al Pacino y Robert De Niro. (Xavier J. Araújo Berríos)

Para el autor de la columna dominical “Las cosas por su nombre” sentarse con Coll, quien desde hace más de tres años regresó a su patria, fue una gran experiencia, puesto que descubrió la sencillez con la que vive la reconocida actriz, quien se destacó en el 1974 por su actuación en el clásico “The Godfather II” con Al Pacino y Robert De Niro.

“Ivonne Coll es una artista puertorriqueña con una trayectoria larga y de éxito, es una exMiss Puerto Rico, actriz de cine y televisión y me sorprendió su sencillez. Ella pidió que la buscarán a la casa porque ella en San Juan no guía. Es una persona que tiene una fama internacional, pero en Puerto Rico vive de manera sencilla. Me causó excelente impresión la calidad de persona que es”, indicó el periodista que trabaja desde el 1997 en El Nuevo Día.

Además de Coll, Torres Gotay entrevistará al músico William Cepeda, el artista plástico Daniel Lind Ramos, el presentador de noticias Jorge Rivera Nieves, la exgobernadora Sila María Calderón y al presidente de la organización ecologista Sierra Club, Ramón Cruz, entre otros invitados que se unirán a la agenda de episodios.

“Vamos a tener un episodio especial sobre los modelos de educación pública que han dado resultado en medio de la crisis de educación del país. Tenemos una entrevista con un confinado que va a estar preso el resto de su vida y se graduó de la universidad. Como parte de la entrevista, él dice que ha demostrado a la sociedad que está rehabilitado y que no es la misma persona que entró a la cárcel y que, por tanto, merece una nueva oportunidad. Esta temporada tendrá a un grupo variado de diferentes sectores y espero que la audiencia la disfrute igual”, sostuvo Torres Gotay, quien se mantiene muy alerta en la discusión de las redes sociales.

De hecho, al preguntarle si es comparable la retroalimentación o interacción que se da en las redes sociales con la aceptación de la audiencia de los podcast, Torres Gotay sentenció que no existe una comparación similar, ya que son plataformas muy distintas y “los podcast siguen siendo un medio no muy popular”, por lo que va dirigido a una audiencia específica. Eso sí, aclaró que “tengo ‘feedback’ de las entrevistas y tengo gente que me pregunta cuándo sale el próximo o sugerencias de entrevistados”.

Torres Gotay adelantó que para el mes de diciembre se propone presentar un episodio enmarcado en la época navideña, como se ha hecho en las temporadas pasadas.