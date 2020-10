La pandemia le trajo a la pintora y muralista Sofía Maldonado-Suárez un tiempo consigo misma de reconexión con su mente, cuerpo y alma. Practicar el gardening y dharmi yoga, meditar en las mañanas, tomar sol, caminar por la playa, estudiar, leer, distraerse de una manera productiva y tener contacto con la naturaleza, por este periodo ha incidido en cómo se siente en la actualidad.

“Siento que en esta pandemia hasta mi cuerpo ha cambiado y mi mentalidad. Todo ha sido por tener esas rutinas que me impuse para mantenerme bastante cuerda y saludable. El año pasado fui deconstruyendo muchas cosas en mi vida y este año se siente como un nuevo comienzo. Me he planteado mucho mi rol como artista, como mujer y educadora por las redes y en los talleres”, plantea la artista con casi dos décadas de trayectoria.

Una de las cosas inesperadas que también le trajo la pandemia fue haber sido seleccionada como la artista oficial de la vigésimo primera entrega anual del Latin Grammy. La obra de Maldonado-Suárez, que tendrá un lugar prominente en materiales colaterales antes y durante la entrega anual, plasma el típico gramófono de los Grammy sobre un fondo multicolor con hojas de yagrumo.

La artista viajará a la premiación el 19 de noviembre, en Miami, donde autografiará los afiches oficiales con su obra. (ELNUEVODIA.COM)

“Ellos hacen una búsqueda de artistas y me contactaron porque querían trabajar conmigo para diseñar el póster y me pareció bien interesante, bien único. Usualmente piden que hagas un canvas y lo fotografías. Pero, como me encanta el arte digital, lo trabajé de ese modo para que se viera mucho mejor, y eventualmente pinté la versión en canvas de ese diseño que se creó”, relata la artista que comenzó a hacer este arte en marzo, y quien resulta ser la primera puertorriqueña seleccionada para este propósito.

Al solicitarle que fuera una versión abstracta, le pareció perfecto incluir los colores vibrantes junto con elementos naturales que tanto le caracterizan.

“Llevo un tiempo estudiando y desarrollando unos dibujos con el árbol de yagrumo. Entonces decidí que de alguna forma quería incluirlo, un árbol que implica mucha fuerza y ser el primero que crece justo después de la devastación de un huracán. Una conversación bien linda porque fue conceptual, junto con los artistas contemporáneos Jaime y Javier Suárez, que trabajan también con elementos de la naturaleza, fue un buen aire para conceptualizar lo que implica plasmar el árbol de yagrumo en el póster de los Grammy en un año bien complicado, donde queremos realzar la unidad humana y también realzarnos como latinos”, explica la también diseñadora.

El que su arte sea parte de esta edición le resulta maravilloso a Maldonado-Suárez, pues justo incluyeron las nuevas categorías “Mejor interpretación de reggaetón”, “Mejor canción pop/rock” y “Mejor canción rap/hip hop”, géneros musicales con los que ha sido influenciada en su trayectoria como artista.

“El hecho de que sea el año donde se abren esas nominaciones y que coincida con una artista que lleva trabajando la temática del hip hop, trap, rap y regguetón y más siendo mujer, para mí fue suficiente para sorprenderme, porque llevo empujando esa línea y se me acerca esta oportunidad de una manera orgánica”, manifiesta la artista, quien tendrá la oportunidad de viajar con un acompañante a la premiación que se celebrará y transmitirá el 19 de noviembre desde Miami, donde también estará autografiando afiches con su creación.

Luego de su arte exponerse como parte de los Latin Grammy, Maldonado-Suarez revela que le ha crecido la producción, por lo que está buscando ampliar y estructurarse mejor.

“Es un montón y me tengo que dedicar a la parte creativa. La parte de ‘business’ también la llevo, pero me ayuda mucho tener un ‘studio manager’ y tener un ‘team’ que trabaja más la parte de promoción y ‘marketing’”, cuenta la pintora y muralista, quien ha presentado sus obras en exposiciones individuales y colectivas en galerías, museos y lugares públicos de todo el mundo, incluidos destacados eventos y entidades como la Bienal del Whitney, el Museo de Arte Latinoamericano, Scope y Art Miami.

La obra de Maldonado-Suárez se caracteriza por su colorido y por la inspiración en la naturaleza y la figura femenina. (ELNUEVODIA.COM)

Evolución a lo digital

La artista asegura que tiene dos líneas bien marcadas: la abstracción del color con la exploración de la mujer dentro de la cultura del rap, trap, hip hop y reguetón. Además, en su proceso de evolución en la pandemia la llevó a crear el proyecto “La Ninfa”, que consta de dibujos digitales que de alguna forma exploran su perspectiva de lo que es la energía femenina. Este trabajo se expondrá la primera semana de diciembre en Eres, local ubicado en la Calle Loíza en Santurce.

“Hubo un fenómeno bien interesante en la pandemia, en Instagram, en una cuenta donde las chicas hacían ‘striptease’ en las noches mediante la plataforma, que luego se movió a lo que es OnlyFans. Con toda esa movida ‘online’, empecé a averiguar un poco sobre cómo la mujer se está desenvolviendo dentro de toda esta apertura femenina, y me pareció bien interesante. Desde mi perspectiva, empecé a crear estos dibujos que también hacen relación con lo que otras mujeres dentro de ese mundo estaban desarrollando ante la pandemia. Los dibujos son una mezcla como de porno, energía femenina y eventualmente mitología. Me metí a trabajar lo que es una ninfa y por ahí va la onda”, indica.

En la actualidad, la artista contemporánea tiene una exposición nueva en la Sala de Exposiciones del Plata en Dorado, titulada “Las Chicas de Sofía, una mirada introspectiva”, que abarca obras realizadas entre 2010 a 2017, periodo en el que Maldonado-Suárez estuvo radicada en Nueva York. Se enfocan en la temática de una exploración de la femineidad de la mujer y su sexualidad, dentro de la cultura del trap, hip hop y reguetón.

“También cuenta con algunas piezas de abstracción, pues mi obra tiene de esos dos mundos. La abstracción siempre es con color, siempre tiene que ver mucho con lo natural, una mirada desde una onda más orgánica. Por otra parte, la onda del trap es más cuidada. Esa es mi dualidad, y me gusta mucho la onda de explorar la ciudad y a la vez encuevarme e irme de ‘road trip’. Tengo una conexión bien linda con la naturaleza como mi práctica de estudio y personal”, concluyó Maldonado-Suárez, quien asegura que los artistas tienen que empezar a desarrollar una comunicación más clara dentro de las redes sociales, pues hoy en día es la audiencia más cercana.