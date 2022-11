Descubrir el mundo de la artesanía de higüeras, el tallado de madera, la elaboración de piezas en mosaico, el pirograbado y el repujado en metal transformó la vida de las hermanas bayamonesas Sonia y Zulma Bravo, quienes en 2015 emprendieron un nuevo camino lejos de sus respectivas carreras profesionales con el reto de aprender, inicialmente, de forma autodidacta.

Un año después, se convirtieron en las creadoras de piezas que evocan la cultura local y que han ganado la fascinación de cientos de clientes.

“Esto nació porque yo no puedo estar quieta. Yo era secretaria de una compañía de cosméticos, toda mi vida trabajé de secretaria, 35 años. Entonces, Sonia se mudó de Estados Unidos (a Puerto Rico) en el 2013 y yo me quedé sin empleo en el 2014 y yo no soy de estar en la casa. Así que la llamo y le digo: ‘No sé qué vamos a hacer, pero vamos a ser artesanas. ¿En qué? Tampoco tengo idea…’ y así fue como empezamos”, contó Zulma, de 65 años.

Pero para Sonia esta aventura resultaba familiar, pues toda su vida se ha relacionado al mundo de las artes. “Antes era maestra y artista, también trabajadora social. Pero yo cogí clases de arte en la universidad, pintaba, dibujaba y daba clases de manualidades y artesanías en los campamentos de verano. Pero cuando me retiré y vine para acá (Puerto Rico) para estar cerca de Zulma, ella me dice: ʿTú has hecho estas cosas toda la vida, desde que éramos Girls Scouts. Vamos a reinventarnos. Vamos a buscar algo que nos guste hacer, practicar y lo sacamos’”, relató la hoy artesana de 71 años.

Artesana Zulma Bravo. (XAVIER GARCIA)

Crea arte en madera

Sonia creó la marca NaturArte, donde vende desde obras grabadas en troncos de madera, figuras talladas de los reyes magos, estampas de las casas del Viejo San Juan, tostoneras y hasta máscaras de vejigantes en higüera.

“Decidimos empezar con las higüeras y después empecé a inventar cosas con las maderas y cosas con corchos. Entonces Zulma descubrió que, en Dorado, en la Casa de los Artesanos, estaban dando unos talleres gratis, fuimos y nos apuntamos. Primero cogimos pirograbado, mosaico, talla y nos certificamos en las tres cosas”, mencionó la mayor de las hermanas, mientras trazaba líneas sobre un pedazo de tronco, quemándolo, para darle forma a una hermosa imagen de los Tres Reyes Magos.

Trabaja el repujado en metal

Mientras, Zulma se enfocó en aprender el repujado en metal, arte que es parte integral de su proyecto Mi Terruño, aunque también trabaja con figuras talladas en madera, cuadros en mosaico y en repujado, así como también gusta de crear muchas vertientes de la bandera puertorriqueña.

“A pesar de que las dos tallamos y hacemos mosaicos e higüeras, cada una tiene su estilo. Yo no era artista, no sabía dibujar y he logrado sacar esos talentos que no sabía que tenía para las artes”, señaló mientras repujaba la silueta de Roberto Clemente en un pedazo de metal que luego se convertiría en su más reciente obra de arte.

Sonia Bravo, artesana y talladora de madera e higueras. (XAVIER GARCIA)

Como meta a corto plazo, las hermanas Bravo, quienes están certificadas como artesanas por la Compañía de Fomento Industrial y afiliadas al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), proyectan dar talleres de artesanía privados pero, por ahora, están enfocadas en continuar con este pasatiempo que les llena de mucha satisfacción y ocupa sus mentes.

“El arte ha sido mi vida, yo lo hago porque me mantiene la sanidad mental, pues vivo sola y esto me mantiene ocupada todo el tiempo y el ingreso por el lado no viene mal. Es una satisfacción personal hacer estas cosas. Además, me gusta ser un ejemplo para los nenes. He tenido nenes que están sentados detrás de la mesa conmigo mirando lo que yo hago o les doy un pedazo de lo que sea y ellos practican. Quizás, algunos de esos nenes sea un futuro artesano”, afirmó Sonia.

Pieza tallada en madera de los Tres Reyes Magos creada por Sonia Bravo de NaturArte. (XAVIER GARCIA)

Mientras Zulma dijo que el arte para ella es su “hobbie” y admite que aún se sorprende con su progreso, máxime cuando no se había relacionado antes con el arte.

“Mi arte me llena de satisfacción porque yo que no sabía ni dibujar y ahora dibujo y cuando termino una pieza puedo decir: “¡Qué bien me quedó!”. Me llena de satisfacción saber que puedo crear algo de cualquier cosa”, puntualizó.

Para información adicional, puede acceder Facebook: Taller Mi Terruño y NaturArte Puerto Rico.