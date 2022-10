El artista Luis Enrique ‘Kike’ Lafontaine Martell cuenta con una gesta importante en la historia de su natal pueblo de Utuado, pues hace más de 30 años que plasmó su huella en la bandera que ondean sus compueblanos.

Lafontaine, de 64 años, ganó un certamen convocado por el centro cultural, que, en ese entonces, pretendía resaltar el talento de su gente, a través de la creación de un nuevo símbolo municipal que enalteciera las cualidades naturales de la llamada “Ciudad del Viví”.

De esa manera, el dibujante, pintor, escultor, serigrafista y alfarero utuadeño tomó los colores de la organización cultural y los transformó en una disertación artística que resalta la idiosincrasia de su tierra.

“Mi bandera fue por elección, por votación. Estoy muy orgulloso de que haya sido así. Es la bandera oficial de nuestro pueblo. Eso fue en 1986 y, en el 87, la Asamblea Municipal y el alcalde la aprobaron”, relató el también gestor cultural.

PUBLICIDAD

Según Lafontaine Martell, la bandera que creó se compone de tres franjas en los colores verde, marrón y azul.

Destacó que, “la franja superior es verde y representa la flora y la fauna de nuestro pueblo. La franja marrón representa nuestra tierra fértil y lo que nos da de comer. La franja azul es agua, reflejo del cielo. Utuado es el pueblo de las aguas”.

Bandera de Utuado. (Shutterstock)

“Aquí está la palangana del país y, de ahí vienen nuestros lagos, nuestros ríos, la cuenca hidrológica que es la mayor del país y ese color representa eso. En el centro tiene un símbolo indígena que, es el sol taíno que está en la piedra ubicada en los laboratorios de la Universidad de Puerto Rico”, argumentó el egresado de la Escuela de Artes Plásticas.

“El indio interpreta al sol y yo interpreto el sol del indio. En vez de 16 o 17 penachos que tiene, hago 12 circulares porque hice un calendario en ese sol. La parte superior es más grande que los demás, porque representa el inicio y la finalización de un ciclo de vida. El centro nos representa a todos, el origen de dónde venimos, de nuestra herencia indígena. Es amarillo porque es luz”, añadió.

El artista ha participado en variadas exposiciones colectivas e individuales y, precisamente, otra de sus cualidades es la gesta cultural para dar a conocer el trabajo de otros virtuosos nacidos en su pueblo.

“Mayormente, me he dedicado a promover el arte, como gestor cultural a través del Centro Cultural Jesús María Muñoz. Esa trayectoria de trabajo de nuestro centro cultural todavía está vigente y es uno de los más activos en la isla. Eso nos dio la oportunidad de trabajar el arte con otros compañeros que se adicionaron al centro y formamos como una asociación de artistas plásticos donde organizamos exposiciones”, manifestó Lafontaine, el cual colabora con el centro cultural hace cerca de 33 años.

PUBLICIDAD

Además, organizó un grupo de muralistas con el objetivo de aprovechar el auge que se desarrolló antes del huracán María, con proyectos como ‘Santurce es Ley’. Así, crearon un movimiento local que llamaron “Utuado a todo color’.

“Con eso logramos impactar a nuestro pueblo. Tenemos entre siete a ocho murales que logramos hacer, entre la bandera de Puerto Rico y las mariposas. Luego nos movimos al mural que le llamamos ‘El Ojo’, que denuncia la violencia de género. Es un ojo gigante, adonde el reflejo que da la luz es un arma apuntando. El ojo es la víctima y ella tiene de frente al victimario. Con ello, hay un reloj al lado del mural, es un corazón mecánico”, explicó.

“Después pasamos a otro mural donde hay 23 caras de mujeres que parecen muñecas, porque precisamente ese es uno de los aspectos del maltrato, a donde las mujeres se les trata como un objeto y no como un ser humano”, denunció.

Aunque trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica por más de tres décadas, el artista nunca dejó de pintar.

Recordó que, su “interés por el arte viene por mis hermanos que también tienen ciertas habilidades. Pero en el camino cuando uno está en la infancia, uno ve e imita a los hermanos mayores; yo soy el menor de la familia”.

“En la jubilación, estoy dedicado al arte a tiempo completo con la disciplina del dibujo diario, en donde me he podido autodisciplinar en ese aspecto. El dibujo a lápiz es la base de la pintura. Un buen dibujante es un buen pintor. Además, da la experiencia para poder escoger cualquier otro campo dentro de las artes plásticas y yo me he dirigido hacia eso”, expuso.

PUBLICIDAD

“Lo que trabajo actualmente es el acrílico sobre lienzo. Pero trabajo muchos bodegones en un formato grande, abstracto. La meta este año es poder lograr una exposición colectiva itinerante”, concluyó.