La espada cobra protagonismo en las escenas de lo que será una versión más corta y que va directo a la acción de la conocida tragedia clásica “Hamlet”, de William Shakespeare, que hace varios años no se presenta en las tablas puertorriqueñas.

Para la puesta en escena, el deporte milenario de la esgrima fue seleccionado a modo de metáfora y referencia estética, que sirvió de inspiración a la directora teatral Mariana Quiles, quien se concentró en los personajes principales de esta obra clásica, cuyo año de publicación se sitúa alrededor de 1603.

“La esgrima es el deporte de los actores, es muy individual, muy preciso, que no se puede dudar. Como nosotros estamos trabajando el tema de la duda en el montaje, más que la venganza. La gran tragedia de Hamlet es la duda, el no actuar. La esgrima cae ahí a la perfección. Es un montaje mucho más conceptual. Sí, contamos el cuento que todos conocemos sobre la gran tragedia, pero se trata de contarlo de una manera diferente”, explicó Quiles acerca de la obra que sube a escena el próximo 25, 26 y 27 de febrero, en la Sala Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes en Santurce.

Para Quiles, el enfrentamiento de la esgrima refleja nuestra vida misma y el diario vivir, por lo que cataloga como una decisión acertada haberlo integrado en las escenas que resultó en un “experimento maravilloso”.

“Queremos demostrar que el teatro clásico es atemporal, pues lo que está pasando en ‘Hamlet’, está pasando en nuestro país. La gran tragedia es la gran duda que también tenemos los puertorriqueños, que nos inmoviliza en todos los aspectos políticos y sociales. Por eso es un clásico, que no importa que se haya estrenado en 1603, sigue siendo muy vigente”, añadió.

La también alumna del fallecido profesor, actor y director teatral Dean Zayas, quien fue quien la llevó a estudiar teatro, manifestó que el poder realizar esta obra –que el propio Zayas había dirigido- también cobra un significado especial luego de su partida física.

“Pasa lo de la muerte de Dean Zayas mientras estamos ensayando y la pieza cobra mucho más sentido. Es un homenaje póstumo a él, quien era amante de los clásicos, incluso de Shakespeare”, dijo a la vez que recordó que uno de los actores le enfatizó que ahora hay que pasar la batuta y retomar lo que es el teatro clásico.

“Aquí se celebran maravillosas obras teatrales en términos comerciales, se hacen muy buenas piezas dramáticas. Sin embargo, al teatro clásico le tienen un poco de miedo porque lleva una complejidad, unos costos de producción muchos más altos y no todo el mundo lo tolera. Tampoco es fácil hacerlo en términos teatrales. No se puede dejar caer porque es la base de lo que es el teatro en el mundo”, agregó.

De acuerdo con Quiles, el espacio, el vestuario, la iluminación y la música están diseñados para que el público reaccione ante una realidad que en principio es aparentemente normal, pero que a medida que transcurre la acción dramática, se verá enrarecida y trastocada de forma sugerente ante sus propios ojos. Se presentarán 14 personajes encarnados en 9 actores, sin perder la trama y la relación entre ellos establecida por Shakespeare.

Desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, parte del ensayo de la obra clásica "Hamlet". En la foto, Linette Torres, Yadilyz Barbosa, Gerardo Ortiz, Marcos Carlos Cintrón, Francisco Capó, Anthony Mejías y Eileen Rivera. (WANDA LIZ VEGA)

Meses de ardua preparación

Han sido dos meses arduos de ensayo para lograr integrar el teatro clásico y el deporte de la esgrima en la pieza, lo que ha representado todo un reto para los actores que conforman el elenco, entre ellos, Linnette Torres, Anthony Mejías, Gerardo Ortiz, Eileen Rivera Sexto, Francisco Capó, Marcos Carlos Cintrón, Miguel Diffoot, Yadilyz Barbosa Nieves y Solimar Arzola López.

Esta encomienda ha estado a cargo del coreógrafo Áureo Andino, quien primeramente ha tenido al elenco haciendo entrenamiento físico porque, según explica, la obra requiere de atletismo y movimiento como esgrimistas sin que afecte su trabajo actoral, para ponerlos en forma. Asimismo, estuvo a cargo de enseñarles las coreografías y a usar los sables.

“Ha sido un proceso súper rico y divertido. La historia se está contando con el florete como herramienta para contar esa historia. Así que nos sentamos con el libreto para diseñar cada una de las batallas de esgrima, que fueran con lo que está pasando las escenas, para elevar lo que estaban haciendo los actores y apoyar ese trabajo”, informó el bailarín y coreógrafo de profesión, quien es experto en espadas debido a su pasión por las artes marciales, específicamente aquellas que usan espadas.

Si bien en esta adaptación de “Hamlet” la espada toma un protagonismo en todas las escenas, su presencia es esencial en los duelos, como en las interacciones de pasión y seducción.

“Hemos integrado los duelos de espadas en muchas escenas que el libreto original no lo tenían. Lo que hicimos fue que la espada formara parte de la conversación de los actores. Buscamos la forma de crear estas batallas de espadas que no solamente fueran toque de espadas, sino que vayan con lo que está haciendo el actor y con lo que vaya la escena”, dijo el coréografo, quien resaltó que el único que tenía conocimiento de la esgrima era Gerardo Ortiz, puesto que sus dos hijos fueron esgrimistas profesionales.

Para Andino, esta obra es una oportunidad para atraer a un público que tal vez nunca ha sido expuesto al teatro clásico y que lo vea con los mismos ojos de aquellos que sí lo aman. Asimismo, planteó que es idónea para atraer a los amantes de este género que llevan 10 años esperando para ver una puesta en escena de los grandes clásicos, así como las nuevas generaciones que no conocen lo que es.

“Hemos logrado mantenernos fiel a la disciplina y estética del teatro clásico, pero innovándolo de una forma que es sumamente atractivo, que no lo considerarían como opción de otra forma”, puntualizó.

Al centro, el coreógrafo y bailarín Áureo , quien ha estado a cargo de entrenar a los actores en el uso del florete y las coreografías para la pieza teatral "Hamlet". (WANDA LIZ VEGA)

Por otra parte, Ortiz hizo la salvedad de que estaba al mismo nivel de aprendizaje del resto de sus compañeros, aun cuando es padre de dos esgrimistas profesionales, que estuvo muchos años viendo la dinámica y envidiándolos, al tratarse del deporte de los actores.

“Con nuestro entrenamiento en el departamento de drama, solamente teníamos algunas clases de vez en cuando, cuando teníamos algún combate en una de las obras del Siglo de Oro o en algo de lo que presentábamos, pero no así tan formal. Debería ser parte del entrenamiento formal del actor, que pase por lo menos un semestre de esgrima completo, de combate y no lo tenemos. Veía a mis hijes y decía: ‘contra, esto es lo que deberíamos tener todos los actores’. Jamás como esto que Áureo nos está montando. Así que estamos gozando”, compartió el veterano actor, quien enfatizó reconocer la importancia del deporte para el actor, que debería ser requisito, y que nadie se debería graduar sin tener un entrenamiento de combate, no solo con las espadas, sino en lucha.

A su vez, la actriz Linnette Torres expresó su contentura con la experiencia que esta obra teatral que le sugiere un modo diferente de actuar, diferente a lo acostumbrado.

“Me encanta que después de tanto tiempo se me dé la oportunidad de experimentar cosas distintas. A veces son muchos años haciendo un género en específico y volver a hacer otro es bien interesante y retante. Que me hayan hablado de este proyecto y poderlo hacerlo, me tiene aún mejor. El reto mayor ha sido una escena bien dramática en la que tengo estar espadeando. No estoy acostumbrada y hay veces que siento como que me resta, pero bajo la dirección de Mariana, ha sido una maravilla. Nos ha ayudado a poder engranar esas dos disciplinas maravillosamente”, manifestó Torres.

De otro lado, para el actor Anthony Mejías, su preparación del papel protagónico, como el príncipe de Dinamarca, Hamlet, ha sido súper gratificante. Como graduado hace dos años de la universidad, agradece la oportunidad de compartir escena con actores y actrices con una gran trayectoria. De igual modo, compartió que de este clásico de Shakespeare hizo una comedia en la universidad con el fenecido Zayas, por lo que el estar trabajando ahora la contraparte, lo que viene siendo una tragedia, coincide con que es todo un reto, sobre todo al combinarlo con la esgrima.

“Para mí es un deporte súper hermoso, el cual nunca había hecho. Ver cómo nos juntamos me parece súper mágico. Llevar la unificación sí fue un reto. Me encanta el deporte en general, desde pequeño siempre he hecho y me gusta llevar las técnicas como son. Al momento de integrar tanto el deporte como la actuación, de tener que romper con la técnica, pero a la vez que sea el personaje que hable con el deporte, fue donde tuvimos que pensar bien qué cosas de la esgrima se presentan sin perder el personaje”, sostuvo.