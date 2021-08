De entrada, la actriz y comediante Suzette Bacó aclara que nunca se ha enamorado de un pendejo. En cambio, admite que ella sí lo ha sido y que en algún momento todos nos hemos comportado de esa manera.

Lo dice y sus ojos verdes se abren en señal de afirmación en medio de su peculiar humor. Sus expresiones se dan bajo el argumento de su regreso a las tablas del país con la pieza humorística “Cómo evitar enamorarse de un pendejo”.

“Hasta yo he sido pendeja. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido ese grado de pensuaquería en mayor o menor escala. Uno sale a la calle y se topa con uno, dos y hasta cinco en un mismo día”, sostiene la actriz que se encuentra feliz y emocionada de volver a hacer teatro en medio de la realidad que supone el formato presencial que requiere el uso de mascarillas en las salas teatrales, presentar evidencia de vacunación o una prueba negativa de COVID-19, realizada con un mínimo de 48 horas.

La adaptación teatral del libro “Cómo evitar enamorarse de un boludo, (pendejo)” del escritor y periodista uruguayo Marcelo Puglia llegó este año a manos de la comediante que realizará varias presentaciones en diferentes teatros de la isla para identificar y describir los diferentes tipos de hombres pendejos existentes y dejarle saber a las féminas el por qué no deben enamorarse de ellos. Lo hará adaptándose a la realidad y cultura puertorriqueña y reconociendo a su vez que ser “pensuaco o pensuaca” no es exclusivo para un género.

“Esto es una guía práctica de cómo evitar enamorarse de uno de ellos. Esto es inclusivo para cualquier persona. En ese sentido nunca me enamorado de uno, ni de varios. He tenido misas sueltas pero esas nos cuentan”, revela entre risas la actriz que en el pasado estuvo casada con el actor Jorge Castro.

“¿Cómo los podemos identificar?”, pregunta este medio.

“Hay diferentes pensuacos. Algunos son chistosos, otros creen que se lo saben todo. Hay otros vulgares y groseros, otros son muy sofisticados y van a conocer los diferentes tipos que hay y tú decides después de estás clasificaciones de ver todo lo que hay si quieres alguno o pasas la página. Lo ideal sería pasar la página”, explica la actriz que adaptó la pieza a un lenguaje inclusivo para todo tipo de relación sentimental.

Bacó abordará la comedia que estrena el 27 de agosto en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón desde su perspectiva de vida y según el contexto histórico actual que incluye una crisis de salud provocada por la pandemia.

Aunque la puesta en escena es una oportunidad única para reír de las diferentes situaciones que vive el ser humano al enamorarse, la actriz recalcó en un tono serio que muchas personas se unen a pendejos o caen en relaciones fallidas ante la falta de “amor propio”.

“Muchas personas caen ante la falta de amor propio. Eso es lo que enfatizó constantemente. Esa falta de amor propio hace que no puedas discernir con certeza de lo que es conveniente y lo que no. Las banderas rojas siempre van a estar. Tú decides si las miras y le haces caso o sigues hacia adelante. Esas señales siempre están y de eso hablamos en el espectáculo, pero desde un punto de vista humorístico sin olvidar que las banderas rojas siempre van a estar ahí. En el caso de mi vida no suelo ponerles etiquetas a las personas, primero la conozco y luego decido si es compatible con mi vida o no”, sostiene la actriz al señalar que el no tener pareja, no significa estar sola.

La comediante asegura que las mujeres deben aprender a disfrutar la soledad, a gozarla y valorarla. En su caso se la disfruta al máximo porque nunca se ha sentido sola, ya que la fuerza interior que posee de amarse y aceptarse le permite agradecer cada etapa de su vida. Bacó enfatiza que precisamente las mujeres que experimentan sentimientos de soledad muchas veces caen en relaciones dañinas que no aportan al crecimiento personal y se empatan con el primero que aparece.

“Estar sola es una etapa maravillosa que hay que aprender a disfrutar. En ese sentido nunca estoy sola, estoy con mi familia, mis amigos, mis perras o sentada en casa viendo una película. Quiero enfatizar en eso porque las mujeres tienen miedo a estar solas y se juntan con cualquier tusa. No se puede. Hay que ser selectivas y selectivos porque esto aplica a hombres y mujeres a la hora de elegir la pareja que quieres para el resto de tu vida o lo que dure”, afirma la actriz que el año pasado tuvo dos grandes pérdidas físicas: las muertes de su incondicional amigo Albert Rodríguez y de una de sus mascotas, la perra Berta.

La obra teatral tendrá varias funciones en distintos pueblos de la isla. La puesta en escena arranca los días 27, 28 y 29 de agosto en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón, el 3 de septiembre en el Teatro Arcelay en Caguas y el 11 de septiembre en Morovis. Por lo pronto se dispone a realizar otras funciones en San Sebastián y Vega Baja. Los boletos para las funciones se adquieren en Ticket Center o tcpr.com.

En vías de ser coach

La actriz y comediante aprovechó la pandemia para estudiar y certificarse como coach. Según sostiene le falta por completar varias horas para obtener la certificación.

La paralización de la industria del entretenimiento y teatral el año pasado, ante la crisis de salud fue perfecta para que la actriz pudiera cumplir el deseo que albergaba desde hace años y que por su agenda laboral no había tenido tiempo.

“Esto es algo que quería desde hace tiempo porque siempre me ha gustado ayudar y apoyar a las personas. El coach lo que hace es acompañar a una persona a que logre su metas o su meta, no puedo decirle que va hacer si no acompañarlo en su proceso”, menciona entusiasta la actriz que espera en los próximos meses completar la certificación.

Sobre una nueva posibilidad laboral en la televisión, luego de su participación el martes pasado en el programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo, la actriz aclara que desde que hizo el desaparecido espacio “La noche encima” en Univision ningún productor o gerencia de un canal le ha hecho una propuesta o un acercamiento. Es por ello que no aparece en la televisión local.

De surgir una nueva oportunidad televisiva menciona que tendría que ponderar su agenda laboral para poder cumplir con todos los proyectos.