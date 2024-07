Tita Guerrero va del teatro a las urnas: “Lo mejor que hay es votar por candidaturas”

Como ciudadana que paga contribuciones, este cuatrienio no será la excepción para que la comediante y presentadora de televisión, Tita Guerrero, salga a las urnas el próximo 5 de noviembre a ejercer su derecho al voto.

Consciente de que las artes es lo primero que se ve afectado cuando reducen el presupuesto del país y siendo estas su gran pasión, no puede enajenarse de lo que ocurre en su tierra.

“Yo voto todos los cuatrienios. Un año no voté y no me sentía con derecho a hablar. Lo mejor que hay es votar por candidatura. La clase artística es lo primero que cortan cuando no hay presupuesto, no importa qué. Yo crecí en las artes y cambiaron mi vida”, expresó en entrevista con El Nuevo Día.

Sobre la importancia de las artes en su niñez, recuerda esa primera vez que fue al teatro a ver “La Casa de Bernalda Alba” cuando era una estudiante. Ese día fue determinante, pues de allí salió convencida de que a eso era a lo que se quería dedicar; y ha sido su carrera por los pasados 35 años.

PUBLICIDAD

“Yo hacía mucho teatro infantil, al que iba un montón de gente y hacíamos muchas obras didácticas, relacionadas con las matemáticas, por ejemplo. Pero ya no, esos fondos se fueron. A mí me interesa todo ese tema y obviamente no es meterme en aguas profundas, pero yo vivo en este país, yo pago taxes. Yo sé cómo está la salud en Puerto Rico. Mi mamá se tuvo que ir a Miami para una cita médica porque no encontraba cita aquí hasta dentro de seis meses. La gente me dice: ‘Los artistas no se deben meter en la política’, y yo digo, pero es que nosotros estamos y vivimos en este país, tenemos una voz, te guste o no”, destacó la también bailarina.

Ahora bien, sin ánimos de entrar en discusiones y diferencias políticas, atrás quedaron los tradicionales colores bipartidistas para darle paso al color “shocking pink” con el que Guerrero promete hacer reír una vez más, con su estilo único, en un nuevo “stand up comedy”, cuyo contenido “se relaciona con la política, pero no es político”.

Mientras se aleja de cualquier tipo de endoso a algún candidato, la también bailarina explicó que de pequeña vivió bajo el seno de una familia con diversas vertientes políticas y el impacto que esto causó en ella, desde meterse a diferentes caravanas sin importar el partido que fuese, hasta la primera vez que sacó su tarjeta electoral para las elecciones de 1984.

Todas esas anécdotas las contará muy a su estilo en el espectáculo “Demasiada Tita Write In” que se llevará a cabo el sábado 21 de septiembre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce. Para su pasado “stand up comedy” su público llevó indumentaria navideña por la temática del show, pero ahora, quien quiera ir vestido de algún color en particular, rosa es el color.

PUBLICIDAD

“Vamos a tener un color, el color del partido es “shocking pink”, con el que pueden venir y pueden traer pancartas e instrumentos musicales. Vamos a hacer una caravana y todo aquí”, dijo a la vez que aclaró que rosa era el único color que quedaba para poder “representar a un partido”, que en este caso es el del Partido Lambeñemita Puertorriqueño.

El baile, la música y las coreografías serán parte del espectáculo, cuyos boletos comenzarán a la venta el próximo 15 de julio a través de Ticketera, que servirá además para repasar “jingles” y campañas políticas memorables.

“Para los años 80, aquello era un party lo que se formaba. No había redes sociales. Literalmente, yo recuerdo haber ido de caravana con mi papá, que mi papá era popular y mis abuelos eran PNP. Y ellos durante ese mes no se hablaban. Recuerdo también que mi mamá, al ser dominicana, los primeros años que yo estaba, ella no tenía ciudadanía y se quedaba preparando el sancocho para que papi fuera a votar. Cuando llegamos lo que se formaba era un party con los vecinos para ver los resultados”, relató la copresentadora de “Viva La Tarde”, que transmite por Wapa TV, y quien desde que renunció al programa radial “El Circo de la Mega” acepta que extraña la radio, pero no extraña en lo absoluto madrugar.

1 / 15 | Fotos: Tita Guerrero y su divertido paso por el teatro y la televisión puertorriqueña . La actriz, bailarina y comediante Tita Guerrero es conocida por su simpática y “chispeante” personalidad. - Suministrada

“Este show no es una sátira política. No voy a criticar ningún candidato, porque cada persona vota porque quien le dé la gana. Durante la segunda parte del show, vamos a ver un debate, y habrá personas de diferentes partidos que me acompañarán a verlo”, mencionó sin querer revelar más detalles del libreto que aún no está final, pues continuará añadiendo detalles de los últimos acontecimientos del país para mantenerlo actualizado.

PUBLICIDAD

¿Se podría decir que a través de la risa vas a crear conciencia?, le preguntamos. “No pienso entrar en discusiones, lo que quiero es que la gente pueda crear conciencia de que lea antes de ejercer el voto, que conozcan las plataformas de los candidatos y estar claros de por qué te gusta ese candidato”, respondió Guerrero, mientras chistó con que sepan escribir bien su apellido en la papeleta.