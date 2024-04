La broma con la que Tita Guerrero incomodó al actor Raúl Rosado hace 32 años

View this post on Instagram

“Me contrataron para hacerme pasar por la esposa del gerente del Hotel Sanz, y cuando llegara Raúl Rosado, (a quien en ese momento no conocía, y después tuve la oportunidad de trabajar con él), me lo tenía que ‘rapear’ hasta que se sintiera incómodo. Sobre todo, porque el que supuestamente era mi esposo estaba en la oficina de al lado. Y creo que lo logré. (No existía ni la keratina ni tenía plancha, así que breguen con mi pelo)”, recordó Guerrero.