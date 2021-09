Al otro lado del teléfono, Cecile Solá intenta no emocionarse. A veces se detiene en sus respuestas, buscando la pausa necesaria para continuar. Los pasados meses han sido difíciles para esta empresaria puertorriqueña y para su esposo, Milton Garland, quienes hace más de dos décadas tomaron las riendas del antiguo Cine Roosevelt, que lamentablemente cerrará sus puertas esta semana.

Fue una responsabilidad que asumieron con mucha seriedad y compromiso, luego que el padre de Cecile, Mario Solá, se retirara del negocio, el cual adquirió en 1978.

Durante todo este tiempo la pareja se encargó de continuar el legado de don Mario brindándole al público películas para el disfrute de toda la familia en un espacio que tuviera ese calor humano, ese sentido comunitario y que fuera accesible para todas las personas con precios que aún hoy, no sobrepasaban los $5.50 para los adultos.

Pero con la llegada de la pandemia, las restricciones gubernamentales, los servicios de streaming y los estrenos simultáneos en televisión y en cine, la pareja no pudo más, y tomó la decisión de cerrar sus dos salas de forma definitiva a partir de este jueves, 23 de septiembre.

La última tanda se llevará a cabo este miércoles, a las 8:10 p.m., cuando se proyectará “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Esta película cerrará un ciclo para uno de los pocos cines comunitarios que quedaba en el país. No habrá ningún evento en particular en esa noche final, simplemente se mostrará la película y todos los empleados estarán ahí, como siempre, listos para recibir al público y velando para que se cumplan con los protocolos de Covid-19, con un aforo limitado al 50%. Si se llenase la primera sala con la máxima capacidad permitida, se abrirá la segunda.

“Lo especial de esa noche será brindarle al público hasta el último día la misma atención y el mismo cariño de siempre”, adelanta Cecile en entrevista telefónica desde Orlando, Florida, donde reside con su esposo desde el 2019.

La empresaria, quien no viajará a Puerto Rico para esta ocasión debido a la pandemia, reafirma que cerrar el cine ha sido una decisión que lamenta profundamente, pero no tuvo otra opción ante las pérdidas económicas. La esperanza, sin embargo, es que surja algún comprador interesado en preservar el espacio como cine. “Me da la impresión, por la cantidad de personas que lo han expresado en las redes sociales y la cantidad de personas que se han acercado, que no hay nada definitivo, pero hay muchas personas interesadas en que ese espacio continúe siendo un espacio de entretenimiento, un espacio cultural, un espacio que todavía se preserve y asista al público”, asegura.

Independientemente de lo que pase con el cine -el cual ya está a la venta-, la empresaria y su esposo se sienten satisfechos de haber aportado a la comunidad y haber cultivado un lugar que no solo sirvió a los residentes de la urbanización Roosevelt y otras zonas aledañas, sino a todo Puerto Rico. Como recuerda, este cine cumplió diversas funciones, siendo la principal, hacer comunidad.

“Una película se ve en cualquier cine, pero esto iba más allá de esa parte económica y comercial”, dice.

Los que vivieron las diversas etapas del Cine Roosevelt saben a lo que se refiere Cecile Solá. Este espacio representó para muchas personas la salida familiar, el lugar de encuentros, de descubrimientos y del amor, porque del cine –como de la literatura- uno se encandila. Pero más allá de todo eso, este cine fue el espacio de la memoria y los afectos.

Así lo recuerda Ramón Ramos Algarín, quien este martes lamentó profundamente el cierre de este espacio al que solía ir de niño semanalmente con toda su familia. Todavía guarda vívidamente esas caminatas que hacía desde su casa, en Extensión Roosevelt, hasta el cine, sobre todo en compañía de su padre y su hermano con quienes acudía a ver películas de acción todos los martes. Llegar al cine era todo un acontecimiento. Mientras se hacía la fila de la boletería, se saludaba a los vecinos, a los amigos y a la familia Solá, que personalmente atendía el cine. También recuerda a la señora de la boletería que, según su memoria, vivía al cruzar la calle, y envejeció vendiendo boletos. “Era parte de la familia extendida”, dice. Luego se compraba el popcorn en “la bolsita clásica” y se sentaba a disfrutar de una experiencia colectiva. Eso lo repetiría en su adolescencia y luego en su adultez, durante los 40 años que vivió en la zona.

“El Cine Roosevelt es un ícono, una pieza importante, y es lamentable perder esa pieza porque es vital en la comunidad de Roosevelt y en la comunidad de Hato Rey en general porque una vez el cine cogió notoriedad -traía películas buenas a un precio mucho más económico-, llegó gente de todos lados porque era un precio mucho más reducido en una sala cómoda, con buen ambiente. Por eso era común ver familias completas allí”, rememora Ramos Algarín.

El fotógrafo Ricardo Alcaraz, vecino del área desde que era un niño, también lo han invadido los recuerdos en estos días al pensar en la importancia que tuvo este cine en su vida, el cual se convirtió en su refugio cuando llegó de Estados Unidos a Puerto Rico, luego de su padre retirarse del ejército.

“Yo hablaba muy poco español, no conocía a casi nadie en mi vecindario, y el asunto del idioma y la timidez complicaba todo. El Cine Roosevelt era mi refugio, mi escape. Quedaba cerca de mi casa, y me iba a pie solo, pagaba el peso para entrar -creo que eso era el precio, ¿o era menos?-, y me encerraba en la sala del cine a ver lo que fuera. Recuerdo que en esa época (finales de los 60, principios de los 70) daban una película diferente cada día de la semana, exceptuando el fin de semana, en que daban ‘el gran estreno’. Repartían un programa en la entrada con la cartelera de la semana, con anuncios pequeños de negocios del área. Otros tiempos, otra época”, compartió a través de un escrito en su cuenta de Facebook, el cual acompañó de varias imágenes del cine.

De igual forma lo hizo la dramaturga y teatrera Tere Marichal, quien a través de otro escrito en sus redes sociales dejó establecido lo mágico que fue ese espacio, al que acudió primera de niña con toda su familia, luego de adolescente, de adulta con sus hijos y recientemente con sus nietos.

Como ellos, cientos de personas han compartido sus vivencias a lo largo de esta semana desde que se anunció el cierre del cine. Para Cecile Solá y Milton Garland esos mensajes los han llenado de alegría y sienten que se van habiendo cumplido con su misión de haberle brindado una atención personalizada a cada uno de sus clientes, quienes hoy los han inundado de muestras de cariños y afectos.

“Nos han enviado tantas cosas lindas… Hay una en particular que me llenó mucho porque fue alguien que tuvimos mucho aprecio de cliente y fui muy bonito lo que nos escribió. Esas muestras de cariño es lo que hemos recogido y es lo que le dejamos a estas personas”, expresa Cecile, quien junto a su esposo se llevan muchos recuerdos y anécdotas del Cine Roosevelt, como cuando los clientes se quejaban porque le habían cogido “su silla” o cuando las familias se excusaban por no haber ido una semana al cine, ya que estaban de vacaciones.

“Me llevó unos recuerdos muy buenos porque hice unos amigos allí de personas que iban semanalmente, de personas que iban los mismos días, todas las semanas. Personas que usaban el mismo asiento y no tenían ni que pedir lo que querían de la tiendita ya que uno sabía, y en lo que esperaban la tanda, se paraban con uno a charlar. Esos fueron recuerdos buenos en nuestras vidas y los echaremos de menos, pero hay que seguir adelante”, concluye Milton Garland, quien al igual que Cecile Solá y cientos de clientes y amantes del Cine Roosevelt, albergan la esperanza de que este espacio pueda continuar brindando esa experiencia comunitaria que es irreplazable.