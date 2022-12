En sus reflexiones durante el proceso creativo previo a contar esta historia, una pregunta no abandonaba a Lorna Robles: “¿quién te dice a ti que no hubo mujeres que fueron a llevarle regalos al Niño Jesús?”. Lo que siguió no fue el deseo de comprobar esta hipótesis, si no escribir un cuento especialmente diseñado para los niños y niñas boricuas que celebrara el poder de la unión femenina, de nuestra herencia cultural y la importancia de encontrar “esa actividad que le pone una sonrisa a tu corazón”.

Así nacieron “Taína”, “Isabel” y “Nala”, las Tres HerMagas de Borikén, una especie de contraparte criolla de los Reyes Magos. Sus fisionomías aluden a nuestras raíces -taínas, españolas y africanas-, y confiadas en su especial habilidad en la cocina, le llevan al Niño Jesús manjares de la gastronomía boricua que acompañaban con amor y bondad en la visita.

Escrita en versos e ilustrada por la artista chilena Alejandra López, la obra está dirigida a pequeños de 7 a 8 años. La publicación cuenta con 40 páginas, incluye calcomanías y preguntas de comprensión de lectura.

Desde el 2015 Robles tenía la inquietud de escribir un cuento para niños que destacara el sentido de la Navidad, pero no fue hasta la pausa que impuso la pandemia que inició un proceso de introspección que la fortaleció para dar el paso.

“Como mamá con dos niñas, Lorena y Salomé, pensaba en cómo aportar una semilla, que uno la siembra y al final del camino confías en que dará su fruto. Me dije ‘¿qué puedo hacer que me inquiete el corazón y que yo pueda dejar algo?’. Me preguntaba cómo puedo poner una conexión entre las mujeres, destacar la confraternización sin la comparación y la competencia, que tenga que ver con nosotros como puertorriqueños, que tenemos tres razas, que usara la palabra ‘maga’, que en ese momento estaba bien cerquita de mi y pensando en la flor como la usó Jasmin Camacho-Quinn cuando recibió su medalla de oro, así empecé a crear la historia”, sostiene Robles.

La autora quien por casi 20 años laboró en la industria del entretenimiento, también le dio prominencia a la figura del ángel, “porque anunció la llegada de Jesús”. Para redondear el retrato navideño de la cultura boricua, Robles añadió el elemento gastronómico en el cuento.

“Hay que cuidar a la mujer embarazada, en este caso a la Virgen María, y hay que alimentarla”, dice Robles sobre una de las tareas de las HerMagas.

DESCUBRE TU DON

La historia no solo aspira a procurar “nuestra unidad y nuestra esencia”, a invocar la nostalgia por el periodo navideño en la isla, si no también a estimular “la conexión con tus talentos”.

“Cuando terminé el cuento, me eché a llorar porque pude plasmar estos temas que me tocan, pero en un lenguaje para niños que me salió en rimas y sentí que podía contribuir. Dije ‘gracias Dios mío’, estoy aquí para que este mensaje de armonía pueda llegar”, revela Soto quien ya trabaja en la adaptación musical de las HerMagas.

Cuando lee el cuento a los niños en las escuelas, la dinámica suele incluir la enumeración de sus talentos. “Siempre les digo ‘todos tenemos muchos talentos, pero cuál es el que a ti te hace sonreír el corazón porque ese lo tienes que cultivar’”, culmina Robles, plena con el desarrollo del suyo como escritora.

Las Tres HerMagas de Borikén está disponible en Librería Aparicio, Librería Educativa, Librería Norberto González, Bookmark y lornarobles.com.