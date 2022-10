Hay un corazón boricua que late en Chicago; es el corazón de una comunidad viva y vibrante que se deja sentir a través de la cultura, la gastronomía, la educación y el empresarismo. De esto fuimos testigos en una reciente visita a la “Ciudad de los Vientos”.

Específicamente en Division Street se encuentra el Paseo Boricua, un sector delimitado simbólicamente por dos gigantescas banderas de Puerto Rico que comienza con la escuela Roberto Clemente Community Academy y termina con el National Museum of Puerto Rican Arts and Culture, en Humboldt Park.

Ha sido ardua la lucha de esta comunidad de puertorriqueños en la ciudad más grande del estado de Illinois, contra la marginación y el desplazamiento, que como respuesta ha apostado por unirse más aún para delinear soluciones a largo plazo.

Entre los líderes que han formado parte integral en los avances de esta comunidad boricua fuera de la isla se encuentra Billy Ocasio, quien cuenta entre sus mayores logros con ser precisamente el fundador y director ejecutivo del National Museum of Puerto Rican Arts and Culture.

Nacido y criado en Chicago de padres cialeños, Ocasio comenzó en el servicio público precisamente escuchando a la gente que le tocaba representar.

“En 1993 me inicié como concejal de esta zona de Chicago, ocupando el puesto que dejó Luis Gutiérrez cuando fue para el Congreso. Tenía una idea de lo que quería para la comunidad y lo primero que hice fue convocar una cumbre para que la gente compartiera sus ideas y sus necesidades. Más de mil personas acudieron para diseñar una agenda para la comunidad, y de ahí sale una idea: vamos a reimaginar esta comunidad puertorriqueña”, explica Ocasio.

Había urgencia por fortalecer la seguridad, la educación, la economía, pero además se identificó una necesidad de fomentar el sentido de orgullo basado en el conocimiento sobre lo que significa ser puertorriqueño.

Plantar bandera, simbólica y literalmente, fue una de las primeras estrategias para hacerle frente a la gentrificación. Así es como el 6 de enero de 1995 se inauguraron las dos inmensas banderas de Puerto Rico erigidas en acero que demarcan la zona reconocida por el gobierno de Chicago de la comunidad puertorriqueña.

La Comisión de Monumentos de Chicago aprobó la designación de estas banderas que marcan el tramo de media milla de Division Street, entre las avenidas California y Western, considerada como la zona centro de la comunidad puertorriqueña de este vecindario. Las banderas de casi 60 pies de altura se encuentran entre las obras de arte público más célebres de Chicago. Estas fueron diseñadas por el estudio de arquitectura local DeStefano & Partners para representar las puertas de entrada a la comunidad puertorriqueña de Humboldt Park. La firma usó acero para honrar a los boricuas que llegaron a Chicago a trabajar en las industrias del acero y la soldadura.

“Fue una manera de inspirar y revivir el orgullo puertorriqueño. Cuando se levantaron estas banderas 83% de los negocios en esta calle estaban cerrados. Cinco años despues, 65% de los negocios están abiertos, por propietarios puertorriqueños y hasta Banco Popular abrió una cajero aquí. Cuando crees en la gente, la gente responde por encima de las expectativas” afirma Ocasio.

“Fue un imán para Division Street. Se le dio estímulo a los empresarios. Entonces de un lado estaba la escuela Roberto Clemente Community Academy, pero no teníamos una ancla al otro extremo de la calle y aquí estaba este edificio abandonado por más de 60 años que la ciudad lo usaba para almacenar sal para derretir el hielo en las calles durante el invierno”.

Ocasio se refiere a la sede del National Museum of Puerto Rican Arts and Culture, una estructura de inspiración nórdica, diseñada y erigida en 1896 por el arquitecto Jens Jensen, como su residencia y estudio de trabajo mientras completaba su trabajo como aquitecto paisajista del Humboldt Park. El diseño del edificio respondió a que entonces la población de la zona era compuesta principalmente por inmigrantes noruegos. Una vez inaugurado el parque el edificio sirvió como establo donde se guardaban los caballos y las carretas en las que las personas llegaban al parque.

“Sometimos el proyecto del museo a la ciudad y en el 2000 se nos concedió el edificio. La estructura estaba abandonada, pero estaba registrada como edificio de valor histórico. Estuvimos 15 años haciendo eventos culturales desde un vagón a las afueras en lo que reuníamos fondos para reconstruir porque había que seguir unas especificaciones en cuanto al uso de materiales y protección de la integridad de la construcción.

Nueve millones de dólares y 14 años más tarde abría el museo, el cual ha servido sobre todo para que artistas puertorriqueños de la diaspora de Chicago puedan exponer y poner de manifiesto su talento, a la vez que sirve de un punto de encuentro, confraternización e intercambio con otras comunidades aledañas.

“Esta comunidad siempre ha estado viva en cuanto a mantener la cultura puertorriqueña, la música, la comida. Desde mucho antes, en los años 80 empezamos un proyecto llamado La Agenda Puertorriqueña, un grupo que se reunía semanalmente para crear líderes dentro de la comuncidad para hablar de las necesidades en cuanto a vivienda, negocios, y eso nos sirvió para proyectarnos”, narra Ocasio mientras destaca que La Agenda Puertorriqueña permanece activa siendo liderada actualmente por tres mujeres puertorriqueñas.

El National Museum of Puerto Rican Arts and Culture ha sido el sueño de Billy y de su esposa Verónica. Mientras vieron materializarse el mismo, se conocieron, se enamoraron, se casaron y vieron nacer a sus tres hijos, Ismael, Gabriel Albizu y Antonio Betances.

El 6 de enero de 1995 se inauguraron dos inmensas banderas erigidas en acero que demarcan la zona de la comunidad puertorriqueña reconocida por el gobierno de Chicago. (TANNEN MAURY)

Viven lo que pasa en la isla

Por los pasados nueve años, el National Museum of Puerto Rican Arts and Culture ha celebrado la Raíces Gala, pero la del 2017 es una que Ocasio recuerda con evidente emoción. La gala se celebraba con la expectativa de que al día siguiente el huracán María impactaría a Puerto Rico. Billy recuerda que él y su esposa no se sentían cómodos con efectuar la fiesta, pero lo vieron como una oportunidad de ayudar. Ese año les acompañaban como invitados el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda y su padre Luis A. Miranda quienes les apoyaron donando paquetes de entradas para ver “Hamilton” en Broadway, los que fueron subastados. “Esa noche logramos recaudar miles de dólares que dirigimos en ayuda a la isla tras el paso del huracán. Además ese año le entregábmoas el premio Ceiba Award a Rita Moreno quien también quiso ayudar y subastó una cena para diez personas en su casa en Los Ángeles”, rememora.

“Cuando visitamos la isla para entregar donativos a diversos museos, conocimos a Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y le dije: ‘yo quiero ayudar a los artistas porque son los que más van a sufrir después del huracán’”. Así fue como el ICP envió trabajo de artesanos de la isla para ser vendidos en el museo de Chicago.

Más allá de las paredes del museo, entre las gestiones más recientes de Ocasio al frente de la institución se encuentra la presentación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico el pasado 6 de Agosto en el Chicago Symphony Center.

Uno de los murales en el barrio boricua de Humboldt Park. (Heidee Rolón Cintrón)

“Nosotros pensábamos que íbamos a poder reunir a unos cuantos cientos de personas en el concierto y esa noche había más de mil personas, y 70 por ciento de las personas que asistieron al concierto no habían venido al museo. Eso es lo que va a lograr la exposición del Museo de Arte de Ponce en nuestro museo. Tener en nuestras paredes obras de Oller, Campeche y Pou, entre otros ha sido un sueño alcanzado demasiado grande”.

La exhibición “Nostalgia for My Island: Puerto Rican Painting from the Museo de Arte de Ponce ( 1786-1962)”, inauguró el 14 de septiembre y permanecerá para el disfrute del público en el museo hasta el 9 de junio de 2023. Consiste de 21 pinturas de la colección de arte puertorriqueño del museo ponceño. La apertura de esta muestra se dio en el marco de la segunda edición de la conferencia anual “Engage”.

El propósito de esta conferencia es convocar líderes comunitarios puertoriqueños de diversas ciudades de los Estados Unidos para crear una agenda de trabajo de la diáspora de todos los Estados Unidos.

“El museo es más necesario ahora que cuando nació la idea. La juventud necesita tener un espacio para conocer su cultura. En la ciudad hay grupos como Africaribe, que es una escuela de bomba y la escuela de cuatro The Chicago Cuatro Orchestra Project y está el Juan Antonio Corretjer Puerto Rican Cultural Center. Nosotros sabemos, pero necesitamos que las próximas generaciones conozcan, aprecien y valoren la cultura puertorriqueña en todas su manifestaciones”.

El próximo proyecto para el museo es abrir un restaurante de comida puertorriqueña que va a servir también como una escuela de cocina puertorriqueña. Además, se construye un edificio anexo de cinco mil pies cuadrados para albergar su propia colección de arte puertorriqueño y de documentos, que serán digitalizados para estar disponibles como recurso para estudiantes e investigaciones.