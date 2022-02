La ausencia del gestor cultural y percusionista puertorriqueño Héctor “Tito” Matos se percibe inmensa entre el género de la plena al este haber dedicado toda una vida al desarrollo y la difusión del ritmo autóctono, desde la improvisación de un plenazo callejero hasta la creación de un espacio de preservación histórica y musical, concebida como “La casa de la Plena” en el Taller Comunidad La Goyco en Santurce.

Su repentina muerte el pasado 18 de enero de 2022, deja un irremplazable vacío en la escena cultural moderna que a su vez aviva la importancia de difundir, aprender y abrazar uno de los géneros autóctonos que enriquece nuestra identidad nacional y que a su vez muestra las alegrías y frustraciones del pueblo a través de lo que los conocedores denominan como un “periódico cantado”.

No basta con escuchar unos panderos en las multitudinarias Fiestas de la Calle San Sebastián o cuando llega un deportista o una reina de belleza al aeropuerto Luis Muñoz Marín o en una cancha en apoyo a un equipo deportivo, se necesita que el pueblo lo acoja, lo baile y se extienda más allá del loable trabajo que han hecho agrupaciones reconocidas como Plena Libre, Plenéalo, Atabal, Esencia, los Pleneros de Severo, los Pleneros del Quinto Olivo y Viento de Agua, (fundada por Matos), por mencionar algunas.

De la plena hay que empoderarse desde el entorno comunitario hasta contagiar al mundo con el sabroso folclor puertorriqueño.

Al menos así piensan los músicos percusionistas Víctor Emmanuelli y Emanuel Santana, junto a la bailarina y gestora cultural Margarita “Tata” Cepeda al coincidir que hay que continuar con iniciativas musicales y talleres que amplíen el desarrollo y la difusión del género que ubican nació en Ponce, aunque investigaciones y estudios como los que presentan los profesores Néstor Murray Irizarry y Emanuel Dufrasne González en su libro “Puerto Rico y su plena: nuevas fuentes para su estudio, Volumen I”, destacan que el origen no se puede circunscribir quizás a un lugar físico en particular, ya que en otros pueblos costeros se cantaba plena.

La bailarina y gestora cultural Tata Cepeda Photo by: Jose R. Madera / STAFF / El Nuevo Dia (bailarina bomba y plena) (Jose R. Madera)

“La plena es nuestro legado de quienes realmente somos. Más allá de la fusión de razas lo que hubo fue un sincretismo de culturas y de ahí nosotros salimos. De ese resultado salen las expresiones más puras y estas expresiones son las que definen a un pueblo. ¿Cómo nosotros sabemos que un hermano dominicano es dominicano o que es cubano? Por como habla, por lo que come o por sus tradiciones musicales y expresiones culturales. Nos toca a nosotros los puertorriqueños cultivar, aprender y abrazar ese legado porque nos identifica en el mundo. Cuando me hablan de plena lo primero que viene a mi mente es la imagen de un puertorriqueño”, aseguró Emmanuelli, quien lleva más de 30 años tocando los cueros.

Por su parte, Cepeda, nieta de don Rafael Cepeda y doña Caridad Brenes de Cepeda, figuras legendarias que dieron supervivencia a los géneros de la bomba y la plena en la isla, enfatizó que la plena debe difundirse al igual que sus orígenes, desde la comunidad hasta los grandes escenarios. Para ella no deben haber exclusiones.

“Tanto la bomba como la plena son nuestros primeros periódicos cantados. Antes de existir el periódico en papel los puertorriqueños tuvimos este periódico cantado. La comunidad se reunía para contar sucesos a través de cantos. Es un género que nos identifica en cualquier parte del mundo. Hay mucha gente involucrada en la plena, pero hay mucho desconocimiento. Es importante que en adición a todos los géneros que han nacido después de la bomba y plena que la gente se involucre y sepa que esto fue de las primeras músicas que se escucharon aquí luego del mestizaje de razas. La plena se hace en comunidad y esto es parte de nuestra resistencia y este es el bálsamo de nosotros los puertorriqueños después del genocidio”, aseguró Cepeda que es una fiel defensora de la importancia de educar desde temprana edad sobre los géneros autóctonos.

La bailarina continúa el legado musical de su familia a través de la Escuela de Bomba y Plena Doña Caridad Brenes de Cepeda, institución dedicada a la enseñanza de la historia, baile y la teoría de los géneros afrocaribeños

La escuela lleva 21 años establecida en la isla. En el caso de la plena, Cepeda había delegado todas las iniciativas al fenecido Matos, ya que el percusionista como parte de sus aportaciones impartía talleres presenciales y virtuales al iniciar la pandemia.

Activa “La Casa de la Plena”

La autogestión comunitaria de Matos lo llevó en mayo el 2021 a inaugurar “La Casa de la Plena”, una exhibición que preserva la historia del género musical autóctono en una escuela rescatada en el Taller Comunidad La Goyco, situado en la Calle Loíza en Santurce.

Reconociendo el esfuerzo de Matos con “La Casa de la Plena” Cepeda refería a los interesados en la plena a que aprendieran con las técnicas del fenecido músico.

“Tito llegó a dar clases en la escuela y dado que él estaba haciendo todo lo referente a plena se lo refería. Ahora con su partida nos proponemos nuevamente integrar las clases de plena en la escuela, porque hay que continuar este legado. No podemos dejar de preservar nuestras tradiciones”, explicó la bailarina, que extendió su misión educativa a través de su hija al abrir hace tres años la Escuela de Bomba y Plena Tata Cepeda en Kissimmee, Florida.

“La Casa de la Plena”, por su parte, continuará el legado de Matos en manos de su viuda Mariana Reyes y un grupo de músicos que estructuran la organización y que más adelante darán a conocer los detalles de las iniciativas y proyectos para educar y difundir el género. De hecho, el próximo sábado, 5 de febrero “La Casa de la Plena” anunció que realizará el recorrido de Plena Cangrejera como parte de la Feria Comunitaria de Taller La Comunidad La Goyco en San Juan.

Uno de esos percusionistas que participará en el recorrido musical es Emanuel Santana, quien resaltó que uno de las limitaciones que ha tenido el género de la plena a la hora de expandir su alcance es “la misma condición político social de nuestro país, que muchas veces nos enseña que lo de nosotros es menos”, señaló.

Cambiar esa mentalidad es lo que se proponen muchos de los músicos que imparten clases privadas, como él y Emmanuelli quienes están inmersos en el género desde temprana edad y además participan en comunidad con el resto de los pleneros en la isla.

Ambos trabajaban en los proyectos de Matos y son parte de la iniciativa de los plenazos callejeros que se realizan hace más de 15 años y que han logrado un acercamiento de personas al género, ya sea por el interés por aprender a tocar o simplemente disfrutar de la plena.

Emmanuelli y Santana son creyentes de que nos basta con coger un pandero y tocar, se debe aprender la historia, los orígenes y la teoría cónsono al afán de toca o de formar esa rumba que nos identifica en cualquier rincón. Tocar plena no es exclusivo a un vacilón callejero se requiere igual estudios de manera profesional o autodidactas.

“La técnica para tocar plena es como la de cualquier otro instrumento. Puede ser tan técnico como un violín o un piano. Hay muchas personas que pueden tocar un pandero, pero eso no quiere decir que eres un profesional, porque eso requiere de técnicas de percusión y de conocimiento teórico e histórico del género. Hay muchos que lo que conocen es superficial. No hay suficientes escuelas y lugares que en la isla se dediquen a la plena, pero lo bueno es que se puede estudiar de manera autodidacta y por autogestión”, indicó Emmanuelli, quien es autodidacta y un apasionado de la bomba y la plena.

Para el también tallerista Emmanuelli, históricamente el género de la plena ha tenido una mayor aceptación al entrar a la industria musical en comparación con la bomba. Cabe señalar que existen agrupaciones que han impulsado la plena a nivel comercial más allá de producciones o temas navideños. Basta con recordar como los intrépidos Rafael Cortijo e Ismael Rivera diseminaron la bomba y la plena a nivel internacional dentro de los arreglos musicales de la agrupación.

“La plena fue primera en comercializarse, no ahora con Plena Libre o Plenéalo, sino desde hace muchos años con Mon Rivera, Manuel Jiménez Canario, Ángel Luis Torruellas, que tocaban plena en los salones de alta sociedad, no solamente se tocaba en la calle. En los salones donde se presentaba el Big Band se incluía plena tocada por estos propulsores. Igual no podemos olvidar a Cortijo a Ismael y los Pleneros del Quinto Olivo que son un eslabón al tiempo moderno. Gracias a ellos y otros grupos se ha dado a conocer la plena, pero nos falta mucho”, mencionó Emmanuelli, al recalcar una gran cantidad de agrupaciones y exponentes puertorriqueños han exportado la plena como bandera.

Santana enfatizó que en la actualidad se consume más plena que en cualquier otro tiempo de la historia, ya que hay más músicos abrazando el género. Aclaró que el “éxito del género no radica en cuánto se consuma, sino en la presencia en la vida del puertorriqueño”.

“Basta ver que en el cualquier acontecimiento lo que buscamos para destacar esa identidad puertorriqueña es la expresión musical de unos panderos y lo bueno es que cada más gente toca”, puntualizó Santana.

En vías de extender el alcance de la plena en la isla, Emmanuelli recomendó el desarrollo de talleres musicales de plena a la par con la enseñanza del baile, ya que al compararse, con la bomba, parte de la aceptación que ha tenido el género de los tambores recae en la expresión de la danza.

Emmanuelli y Santana reconocieron que la bomba ha logrado en las últimas décadas impulsar escuelas, talleres y grupos especializados en la enseñanza del baile del género en la isla.

“El elemento del baile es uno de las cosas que ha tomado auge en la bomba. En cambio, con el baile de la plena es lo contrario. Entró en desuso, no se practica el baile de la plena y se desconoce. La plena al igual que la bomba tienen su baile tradicional. El baile de la plena se baila en pareja. Si logramos que el baile de plena vuelva a difundirse vamos a tener un mayor respaldo a la plena y podemos exportarla a más lugares”, puntualizó Emmanuelli.

Ambos músicos junto a Cepeda recalcaron la importancia de crear nuevos espacios e iniciativas en la isla que desde la calle hasta los coliseos dediquen talleres y proyectos al género de la plena.