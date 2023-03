Son así: hocicos abiertos repletos de dientes filosos que a veces sonríen, a veces se fruncen y a veces se ven tristes; pequeños ojos hundidos en un mar de cuernos, de los que sobresalen otros, más pequeños, como raíces; colores intensos y brillantes en patrones complejos que evocan la apariencia de una alucinación animalesca y pictórica.

A simple vista, podrían parecer visiones terroríficas, pero los vejigantes son una parte crucial y compleja de la cultura puertorriqueña. Sus orígenes han sido objeto de estudio y su simbología ha sido explorada por antropólogos y académicos como Teodoro Vidal, quien en su libro “El vejigante ponceño”, describe la importancia de esta figura.

“Completa el disfraz la careta. Esta pieza y el atuendo en general constituyen una de las más hermosas y arraigadas manifestaciones del arte popular puertorriqueño”, escribió Vidal, mientras explicaba la composición del famoso atuendo. “El traje es de tela, muy holgado, de pantalón y camisa unidos; su holgura facilita los movimientos raros y exagerados que acostumbra hacer. (…) Cuando el vejigante abre los brazos, gesto frecuente para asustar, se asemeja a un pájaro grotesco y sobrenatural”.

Existen dos variantes populares del vejigante que se diferencian en la confección de sus máscaras. La variante loiceña es preparada con materiales naturales, siendo la cáscara de coco materia prima. Sus cuernos se tallan de ramas de palma. La versión ponceña es confeccionada con cartón y engrudo, una técnica llamada cartón piedra similar al papel maché, y permiten una mayor variedad de estilos que muchas veces son inspirados en animales. El murciélago se considera una de las bases principales tanto para el atuendo como para la dentadura.

Lowell Fiet, profesor retirado de la UPR, estudioso del Caribe y el performance, describió a la figura del vejigante como una compuesta de matices.

“Es tanto diablito tramposo como presencia sagrada, tanto payaso mudo como sabio, tanto sensualista como chamán, tanto rostro antropomórfico, mítico y dinámico que asusta a los niños como fuente de energía, fuerza y coraje. Con nombres, disfraces y máscaras ligeramente diferentes, los vejigantes aparecen como héroes diabólicos de la representación cultural en todo el Caribe hispano y el litoral de América Central y del Sur”, expuso en una publicación titulada “Masked Enigmas: The Vejigante of the Fiestas of Santiago Apóstol in Loíza, Puerto Rico” para la revista de estudios latinos de la universidad de Harvard.

“La figura del vejigante se ha convertido en el objeto cultural más importante de todo Puerto Rico”, expresó el artista David Santiago, especialista en los orígenes de estas máscaras.

Evidencia de su importancia en la cultura puertorriqueña son las distintas interpretaciones artísticas de estas figuras. El pintor y grabador Rafael Tufiño lo plasmó en un cuadro al que tituló “Psicoanálisis de un vejigante”, Fransciscó Arriví usó su imagen como parte crucial de la narrativa de una obra de teatro a la que tituló, precisamente, “Vejigantes” y, más recientemente, la pintura titulada “El alma de mi pueblo”, del artista Alfredo Bauzá, que ha sido objeto de un debate cultural luego de que aparentemente fuera removida de la alcaldía de Ponce por se considerada “pagana”.

“Psicoanálisis del vejigante”, pintura del maestro Rafael Tufiño, de 1971. (Archivo)

Su relación con la Semana Santa

Precisamente en Ponce, la figura del vejigante está intrínsecamente relacionado con la celebración del carnaval, la fiesta que sirve de preámbulo a la cuaresma, tiempo de recogimiento espiritual, según establece la iglesia católica, que culmina en la Semana Santa. La tradición del carnaval llega a Puerto Rico desde Europa de la mano de la religión católica, mientras la figura del vejigante se une como influencia de las raíces africanas. Tradicionalmente, el vejigante recibe su nombre de la antigua usanza de que quien se vestía de este personaje enmascarado le gastaba bromas al público durante el carnaval, golpeando con una vejiga de cabra, vaca o cerdo hinchada y disecada que portaba en sus manos.

En cuanto a la “Ciudad Señorial” de Ponce, su carnaval es el más antiguo de Puerto Rico.

“El vejigante es la representación de todas las emociones negativas para llevarlas a un balance cuando comienza la cuaresma. Por lo tanto, también está ligado a la religión, a las pautas de la Semana Santa. Él lo que hace es que prepara a todo el mundo para entrar en la Semana Santa”, explicó Santiago, haciendo hincapié en la relación de la figura con las tradiciones católicas de Puerto Rico. “El vejigante lo que establece es un balance entre el mal y el bien”.

Por su parte, la investigadora académica y profesora de administración pública, Palmira N. Ríos González, señaló que las creencias religiosas no deben ser pretexto para atacar al arte. “Utilizar como justificación para sacar una obra de arte que celebra nuestra identidad, alegando de que es una práctica religiosa rechazada, es doblemente objetable. Tanto para incluir como para excluir, no se puede estar utilizando criterios religiosos”.

Ríos González también abundó sobre la relación de la raza con la figura del vejigante y el discrimen que representa su demonización. “Esta visión tradicional de que las culturas y las prácticas religiosas de los afrodescendientes, que trajeron los africanos esclavizados a nuestra tierra, fueron caracterizaradas y se creó toda esta narrativa de que eso es demoníaco, se tiene que eliminar. Que todavía en el siglo 21 prevalezcan ese tipo de miradas y, peor aún, acciones, es lo más repudiable del mundo”.

La máscara del vejigante es una de las expresiones favoritas de los artesanos puertorriqueños. (Archivo)

El artesano Kenneth Meléndez Padilla, quien se dedica a la confección de máscaras, enfatizó que se debe apostar a la educación para poder entender la significancia de las mismas. “Las personas deben educarse en cuanto a los distintos festejos que se celebran en la isla. En el caso de las máscaras, de dónde provienen, cómo surgen estas festividades y la importancia de los personajes dentro de las mismas”.

“La importancia de estas fiestas es vital porque es lo que nos identifica como sociedad, como pueblo, como cultura. Y si vamos a representar nuestra cultura alrededor del mundo, pues es bueno que llevemos esa firma de lo que somos”, añadió.

La profesora Ríos González también insistió en la importancia de mirar estas situaciones desde una perspectiva administrativa que sea inclusiva. “La búsqueda de la diversidad, la equidad y la inclusión tienen que ser objetivos medulares y centrales para un buen gobierno. Así que no es algo que es un adorno opcional, sino que un buen gobierno tiene que buscar el reconocimiento de las diversidades”, concluyó.