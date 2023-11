Un proyecto actoral de la comunidad y para la comunidad es lo que desde junio, -todos los sábados- se cuece en Camuy bajo la dirección del actor, director y productor Vicente Castro, con el fin darle vida a lo que será La Gran Teatralia del Norte.

El taller comunitario que integra a personas entre las edades de 14 a 74 años es una iniciativa del experimentado director que en su afán de desarrollar y expandir las artes escénicas a las comunidades se inventó instruir a estudiantes y personas ajenas al teatro para presentar la pieza “La Boda”, una adaptación del clásico de Federico García Lorca, “Bodas de sangre”. La pieza se presentará del 15 al 19 de noviembre en Camuy y en el teatro de Hatillo con 40 actores en escena y música en vivo.

La tragedia que se divide en tres actos será bajo el concepto paisajista al reacrearse en una finca en Camuy, mientras que en Hatillo será el teatro del José A. Monrouzeau.

El proyecto que le ha permitido el primer acercamiento actoral a amas de casa y jóvenes surgió justo después que Castro filmó la película el rodaje de “La garra del guaraguao” en Utuado, largometraje que se hizo gracias a los esfuerzos de la comunidad.

“Hicimos una convocatoria y la gente respondió para los talleres y se apuntaron casi 80 personas, luego se quedaron como 30 participantes. Tenemos muchas amas de casa y a la vez estudiantes y otros profesionales en el campo que se han unido al proyecto actoral que se da todos los sábados con una sola hora de almuerzo. La verdad es que ha sido bien intenso y maravilloso al descubrir el talento de las comunidades. La obra sale del espacio convencional del teatro para hacerlo en el exterior y eso también para los participantes del taller que no solo han trabajado tomando clases de actuación, sino también de vestuarios, escenografía, utilería y todo lo que se hace en un teatro. Lo que se ha creado es un equipo de trabajo donde ellos pueden hacerlo todo”, explicó Castro que asiste todos los sábados a los talleres. Para Castro la mayoría de los participantes llegaron al taller por la motivación de “que en el fondo todos somos actores”.

“Cuando nos miramos al espejo soy de los que creo que todos podemos actuar y todos podemos hacer un personaje en la vida. Lo que hay que hacer es ubicarnos en tiempo y dentro de ese anhelo es que entraron muchas de las amas de casa que siempre de laguna manera quisieron estar en el teatro pero no tuvieron la oportunidad y este momento de sus vidas lanzaron hacerlo sin miedo”, sostuvo Vicente.

Entre el grupo de noveles actores que darán vida a la puesta en escena figuran: Kyria Rosario, Víctor Colón, Adneris Yaritza Ríos, Cano Toledo, Yao Rivera, Marla Adeline Báez y Luis Lamourt, entre otros.

Taller actoral de Vicente Castro. (Suministrada)

La pieza teatral, según contó el director tendrá a su vez música vivo de cuerdas, guitarras y afrocaribeña con todos los elementos del clásico de Lorca donde se representa la muerte, la luna y con ello el concepto de tragedia griega.

El director adelantó que aunque sea al aire libre no se ha escatimado en recursos, al contrario, la novia llegará acompañada de una enorme caravana de carros antiguos.

“Soy de barrio y mi trabajo de formación en el teatro fue haciendo teatro en los barrios. Este taller me ha permitido aprender a no perder la ilusión nunca. Eso me lo dan los participantes que sin importar las edades están gozando de la experiencia. Soy estricto y fuertes y este grupo ha aguantado todo y estoy seguro es que lo que todos tenemos en común es la importancia al colectivo aparte de los deseos individuales y eso sobresale en este grupo y en la producción. El grupo es un colectivo de trabajo y todos se ven así. El sentido de compromiso de ellos ha sido fenomenal y estamos trabajando desde el 17 de junio con mucha intensidad”, sentenció.

Con esta obra, Castro busca que se institucionalice un evento como este cada año en cualquier pueblo de la isla.

La pieza en Hatillo se presentará en el teatro y el 18 y 19 de noviembre a las 5:00 p.m. en Camuy.