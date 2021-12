El Puerto Rico de hoy está lleno de situaciones sociales que en muchas ocasiones pasan desapercibidas por distintas razones y que muchas veces son ignoradas tanto por lo medios de comunicación, como por los ciudadanos. Dentro de eso se puede incluir el tema de la falta de inclusión, sobre todo de las personas que viven con Síndrome de Down.

Este tema tan complejo es el eje central de una nueva comedia dramática (“dramedy”), llamada “El Familión”, escrita, dirigida y producida por el dramaturgo puertorriqueño Vicente Castro, y que está programada para estrenar el próximo domingo, 26 de diciembre a las 7:00 p.m., en la estación de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), Canal 6.

Durante las últimas semanas de noviembre, esta película financiada con fondos de WIPR, fue grabada en formato 6K en el municipio de Hatillo y contó con la participación de actores locales como Alfonsina Molinari, Omar Torres Molina, Michael Stuart, Cristina Sesto, Jonathan Cardenales, Jorge Luis Ramos, Sara Pastor, Jimmy Navarro y Carlos Esteban Fonseca, además de una gran cantidad de talentos de la comunidad con Síndrome de Down.

"El familión", es la nueva película escrita, dirigida y producida por Vicente Castro, al centro, y que estrenará en WIPR. (David Villafane/Staff)

“‘El Familión’ es un proyecto familiar que tiene como base o como tema principal la inclusión y estoy utilizando la metáfora del Síndrome de Down, que es una comunidad que está bastante olvidada y marginada”, explicó Castro, quien ha dirigido películas como “Oso Blanco”, “Al borde del deseo” y “La nena se casa en Navidad”, entre otras. “Por lo general, nosotros ni cuenta nos damos que hay una población amplia y grande, que siguen siendo mercado del Puerto Rico de hoy”.

Castro utiliza la comedia como vehículo para tratar este tema tan serio. “Es una comedia que de momento tiene un ‘twist’ porque en realidad la vida es una gran comedia hasta que uno entra en un hoyo negro y el mundo se te pone al revés, y ahí la comedia se convierte en tragedia, porque nuestra vida es eso. Son los dos ejes de nuestra vida, la comedia y la tragedia y en el medio está el drama”, mencionó el cineasta.

Sin embargo, para la actriz Alfonsina Molinari, quien protagoniza la película, “El Familión” tiene una importancia mucho más grande que va más allá de la temática principal. “Esta es una película que es puertorriqueña de puertorriqueños y para puertorriqueños. Es bien importante que el público no pierda la oportunidad de ver su realidad representada en la pantalla, no la realidad de cualquier otro país latinoamericano que también es chévere y válido. Pero necesitan ver lo suyo también”, mencionó Molinari, quien también es una experimentada cantante.

Inclusión

La inclusión en nuestra sociedad es uno de los temas más importantes de “El Familión”, algo a lo que los productores quisieron darle énfasis en el filme. “La inclusión en la película es bien importante, pero no solo la que estamos acostumbrados a escuchar, como la de la comunidad gay y lésbica, entre otras, sino la de la comunidad con Síndrome de Down, la cual es muy marginada. En muchas ocasiones estas personas viven de una forma transparente e invisibles para la comunidad. Todo el mundo sabe que están ahí, pero no se hace nada para que lleven una vida ‘normal’”, exclamó el actor Jonathan Cardenales, quien interpreta a un esposo maduro que quiere convertirse en padre, no importa qué.

De la misma forma, la experimentada actriz Sara Pastor considera que estamos en el momento correcto para indagar y mostrar en producciones locales temas como el de la inclusión. “Este es un tema pionero en la isla y es algo que aquí en Puerto Rico tenemos que seguir e integrar lo que somos: una sociedad múltiple con diferencias”, manifestó Pastor, quien interpreta el papel de una cubana y que es madre del personaje que interpreta Cristina Sesto. “Además de eso, tenemos que integrar a las personas con Síndrome de Down como lo que son: personas valiosas. Así que cuando me hablaron del proyecto, pensé que tenía que estar y que tenía que cooperar, porque yo creo mucho en la integración”.

De izquierda a derecha, Vicente Castro, Sebastián Román, Jorge Luis Ramos, George Padró, Alfonsina Molinari y Omar Torres. (David Villafane/Staff)

Actores con Síndrome de Down

Una de las grandes sorpresas que se llevaron los realizadores de esta película que durará unas dos horas es la buena actuación de muchos de los actores con Síndrome de Down que participaron en las grabaciones. “Les di libertad de espontaneidad para que ellos se manifestaran como quisieran, sin tratar de imponerles nada, para no crearles ansiedad”, explicó Castro. “Hemos tenido casos, como nos pasó con uno de los jóvenes, que cuando dije acción, actuó su escena como si estuviera en su casa con total naturalidad y nos quedamos pasmados por el trabajo y por la concentración que tiene”. Entre los talentos con Síndrome de Down que participan como actores en la película se incluyen Dalila Zapata Hernández, José Manuel Mahiques Martínez, Deyeneira Mercado Velázquez, Sebastián Román y Jan Andrés Rosado Oliveras.

De la misma forma, para el resto de los actores experimentados que participan de la película, esta ha sido una situación que los ha ayudado a conocer mucho más sobre cómo son las personas que viven con la condición. “He aprendido mucho en estos días, ya que me ha tocado hacer muchas escenas con muchachos con Síndrome de Down y he podido reconocer que son personas totalmente funcionales, con sentido del humor y con mucho amor para dar”, añadió Navarro, quien hace el papel de un joven abuelo, quien es la pareja sentimental del personaje de Jorge Luis Ramos.