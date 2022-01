United States Artists (USA) anunció los becarios del programa “2022 USA Fellows”, entre los que se encuentra la bailarina, coreógrafa, artista de performance y profesora puertorriqueña Viveca Vázquez.

Este año, 63 artistas en diez disciplinas creativas reciben becas de $50,000 sin restricciones, según explicó la entidad mediante comunicado de prensa. Este premio reconoce sus logros creativos y apoya su desarrollo artístico y profesional. La camada de 2022 USA Fellows es la más grande en los 16 años de historia de la organización. Las becas USA se otorgan a artistas en cualquier etapa profesional y de todas partes del país, mediante un proceso riguroso de nominación y selección por jurado. Las becas se otorgan en las disciplinas de arquitectura y diseño, artesanía, danza, cine, medios de comunicación, música, teatro y actuación, artes tradicionales, artes visuales y escritura.

“Estamos muy contentos de poder premiar a 63 artistas, la camada más grande en la historia de USA. Nuestro trabajo sigue iluminando la importancia de darle pie a artistas en comunidades de todo el país,” dijo Ed Henry, el presidente del consejo de USA. “Los 63 becarios representan la magnífica variedad de disciplinas y la diversidad de los artistas de nuestra nación. Un 20% de la camada de este año consiste en artistas nativos y indígenas y este año hemos premiado a más artistas discapacitados que nunca, un 17% de la camada. Tenemos un nivel altísimo de talento y de compromiso de parte de los artistas con sus comunidades.”

“Me entusiasma poder unirme a USA en este momento tan increíblemente energético,” añadió Judilee Reed, quien acaba de ser anunciada como la próxima presidenta y CEO de USA. “Hay artistas viviendo y trabajando en cada comunidad de nuestro país y brindarles apoyo figura centralmente en los valores de USA — es una gran fundación sobre la cual construir.”

Al conocer que se encontraba entre los artistas incluidos en el “2022 USA Fellows” de la United States Artists, Viveca Vázquez expresó mediante declaraciones escritas: “Recibir esta beca a esta fecha coincide con el estreno proyectado de mi trabajo más reciente ‘Masa Crujiente’ para el próximo mes de marzo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Me siento satisfecha con una larga faena continua y agradecida por el apoyo constante de mi comunidad artística local y de la diáspora. Extiendo también mi agradecimiento a colegas en la UPR y sobre todo a mis estudiantes de quienes valoro inmensamente su inteligencia y capacidad de asombro”.

Foto de archivo de Viveca Vázquez (Archivo)

Los 2022 USA Fellows representan a 23 estados y a Puerto Rico y abarcan varias geografías y etapas profesionales — pero todos ofrecen visiones audaces. La práctica social, la educación y la pedagogía tienen una importancia particular para el grupo de este año y aparecen como foco en casi todas las disciplinas. La composición de la camada de este año también representa nuestra dedicación al resaltamiento de voces poco representadas. Por ejemplo, la camada del 2022 tiene más artistas nativos e indígenas (un 20% de la camada de becarios) y de individuos discapacitados (un 17% del grupo) que cualquier otra en la historia del programa. Es más, la categoría de Arquitectura y Diseño premió mayormente a practicantes de color y la categoría de Cine se caracteriza por historias de inmigración y post-inmigración que provienen del Asia, de Africa y del Caribe. Artistas de Nueva Inglaterra, todos BIPOC, representan un 10% de la camada del 2022.

“Luego de otro año enfrentándonos con los desafíos de la pandemia, los artistas vuelven a demostrar su profundo compromiso con el deber de inspirar a los que los rodean y de cuidar a sus comunidades,” compartió Lynnette Miranda, la directora de programación de United States Artists. “Los 2022 USA Fellows fueron elegidos por su visión artística y su compromiso con la comunidad — ya sea en sus localidades específicas o en la comunidad artística — y por su capacidad de influenciar a las futuras generaciones.” En enero del 2022, Miranda concluirá su mandato en USA y comenzará un nuevo puesto como oficial de programa en Builders Initiative, supervisando una estrategia de artes urbanas para Chicago, IL. Builders Initiative ha sido un socio cercano y generoso de USA y el consejo de USA, su comunidad de artistas y el personal están todos encantados de que Miranda no estará demasiado lejos de USA. La beca USA es el programa central de la organización y clave en su misión de poner fé en los artistas y su rol esencial en nuestra sociedad.

Desde el 2006, la beca USA ha otorgado apoyo directo a artistas de todo el país. Con este premio sin restricciones, los becarios eligen por sí mismos cómo utilizar los fondos — ya sea para crear nuevas obras, pagar el alquiler, reducir sus deudas, conseguir atención médica o apoyar a sus familias. La organización ha premiado a más de 750 artistas con más de $36 millones en apoyo directo mediante el USA Fellowship.

Desde el 2019, United States Artists también ha presentado el Berresford Prize — un premio de $25,000 sin restricciones otorgado a un practicante cultural que ha contribuido significativamente al bienestar de los artistas en nuestra sociedad. Además de proporcionar recursos a artistas y profesionales de la cultura de forma directa, United States Artists asesora a fundaciones, filántropos y otros socios para crear o expandir programas, administrar fondos y realizar investigaciones que apoyan a los artistas. Estos socios han incluido The Andrew W. Mellon Foundation, Ford Foundation, The John S. and James L. Knight Foundation, and the Kenneth Rainin Foundation, entre otros. Más recientemente, USA encabezó Artist Relief, una iniciativa de emergencia para apoyar a artistas que enfrentan circunstancias financieras extremas debido al COVID-19, y mediante este programa distribuyó más de $23.4 millones en subvenciones de emergencia a 4,682 artistas durante 15 meses. United States Artists recauda fondos anualmente y recibe el apoyo de una amplia gama de fundaciones filantrópicas, empresas e individuos comprometidos con el fomento de la cultura contemporánea en todo el país.

El año pasado, la organización financió una de sus becas a través de la campaña de crowdfunding “Show Up for Artists” que logró recaudar más de $50,000 gracias a la generosidad de casi 200 donantes.

Las becas de 2022 USA Fellowships son posibles gracias a la generosidad de: Anonymous, Sarah Arison, Barr Foundation, Bloomberg Philanthropies, Builders Initiative, Doris Duke Charitable Foundation, Ford Foundation, The Ford Family Foundation, David Horvitz and Francie Bishop Good, John S. and James L. Knight Foundation, The Andrew W. Mellon Foundation, Steven H. and Nancy K. Oliver, Opportunity Fund and Heinz Endowments, Pritzker Pucker Family Foundation, Rasmuson Foundation, Reis Foundation, The Rockefeller Foundation, MacKenzie Scott y Dan Jewett, The Fred and Eve Simon Charitable Foundation, The Todd and Betiana Simon Foundation, Paul y Annette Smith, Walder Foundation, Katie Weitz PhD, Windgate Foundation, USA Ambassadors, el consejo directivo de USA, el fondo de dotación USA y la campaña de USA “Show Up For Artists.”

United States Artists es una organización nacional de financiación de las artes con sede en Chicago, Illinois que recauda fondos y los distribuye como becas sin restricciones a los artistas y practicantes culturales más imponentes del país. Desde su fundación en el 2006, ha premiado a más de 700 personas con más de $33 millones.