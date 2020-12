Desde esa oscuridad absoluta, profunda e interna, donde se encuentran consigo mismos, cual semilla sembrada dentro de la tierra para encontrar la luz y luego florecer, es de donde también salen los integrantes de “Y No Había Luz” para a través de su grupo de teatro interdisciplinario impactar de una manera genuina a sus espectadores.

El significado de este colectivo parte de ahí, y así han transcurrido 15 años en los que Pedro Iván Bonilla, Yari Helfeld, Nami Helfeld, Francisco Iglesias, Julio Morales, Yussef Soto Villarini y Carlos “Gandul” Torres han llevado luz al impactar vidas a través del arte.

“Siempre están los polos opuestos y hay que ver cómo encontrar ese balance y reconocer la oscuridad y, a veces, el dolor para poder celebrar la belleza y el amor, que es muy importante. Definitivamente creemos en la belleza, la creatividad, la bondad y la solidaridad de los seres humanos, y lo que nos gusta es eso, ir a la oscuridad y profundidad para encontrarnos a nosotros mismos, y desde ahí dar esa luz de la manera más genuina, honesta y verdadera posible”, indicó Yari Helfeld, quien resaltó que este grupo trabaja de una forma horizontal colectiva, que aún con sus diferentes roles, los siete son codirectores de la parte artística.

En un camino lleno de retos, estos 15 años les ha permitido convertirse en una familia que ha decidido luchar por la unión y por vencer los obstáculos que conllevan las relaciones laborales y de amistad. En su taller teatro en Santurce no solo pasan incontables horas creando, sino que ha sido punto de encuentro para darse apoyo en momentos dulces y amargos.

“Lograr estar dispuestos a querer pasar esos obstáculos es lo que le da fuerza a esa utopía que soñamos de tener un grupo que no tenga solo un solo director o jefe, sino que creamos de forma colectiva, entre los siete. El que todos sus integrantes se sientan parte y por igual es lo que permite que cada uno sienta que el trabajo es suyo y somos completamente responsables de que se dé. Es un compromiso mayor y es un componente que ha aportado a que lleguemos a donde estamos”, destacó la codirectora mientras señaló que durante la trayectoria de “Y No Había Luz” se han sumado colaboradores, voluntarios e “interns” del bachillerato de Gestión Cultural de la Universidad de Puerto Rico, oportunidad que les permite conectar con esa generación universitaria de la que no se quieren desligar.

La diversidad de disciplinas artísticas es latente en este colectivo y han servido de herramientas para llevar el mensaje que desean en la puesta en escena, sin que haya barreras entre sí. El aspecto de las artes plásticas se puede ver reflejado en los títeres y las máscaras, los elementos, los colores y esa estética que les distingue, mientras que hay un componente de danza bien presente, así como del mundo del circo y la escultura, junto con la presencia de la música en sus piezas.

“La diversidad nos ha permitido existir y mantenernos vivos. En esta isla, como hay que adaptarse a todo, sentir que tenemos muchas opciones o que podemos moldearnos sin perder nunca lo que queremos decir, pero sí de acuerdo con el concepto o proyecto que sea, el ser más maleable nos ha permitido mantenernos existiendo”, explicó.

La evolución ha sido su fiel compañera en estos 15 años de constante transformación junto con la capacidad y disposición de adaptarse a las circunstancias, siendo constantes. Desde comenzar a crear contenido original, a buscar cómo continuar según el contexto social en el que se encuentren, poder crear un repertorio de obras originales y luego de las obras de teatros, adentrarse al mundo de las exposiciones de arte, tanto en museos como en galerías y más recientemente adentrarse en el mundo de la literatura infantil, transformando sus obras de teatro en libros ilustrados para niños.

Impactar vidas a través de las artes

Con la convicción de que el arte sana y sensibiliza, han llevado luz a través del trabajo comunitario y educativo, con el que han podido impactar vidas. Sin esta experiencia, aseguran que el grupo no sería lo mismo.

“Trabajamos de igual forma y con igual rigurosidad la parte artística de desarrollar nuevo contenido original, pero también de poder llevarlo y que no se quede solo en el teatro para un público específico, sino de ser llevado por nosotros directo a las comunidades y las escuelas”, explicó Helfeld, quien señala que después del huracán María, el trabajo desde el ámbito educativo y artístico comunitario ha cobrado más fuerza, ocupando la mitad de su tiempo por estos pasado tres años.

“Es la manera de tú comprobar que lo que haces cambia vidas y aporta al país, a una sociedad más alegre, más sensible, más dispuesta a comunicarse, a la solidaridad. Todos los talleres que nosotros tenemos tienen ese componente de reflexión, de cómo poder cada uno de nosotros convertirnos en mejores seres humanos para aportar lo mejor de nosotros a la sociedad, a lo que pasa hoy en día que necesita con urgencia y con esa conciencia ambiental”, manifestó a la vez que añadió que su mayor interés es abrir el espacio para el diálogo y para dispersar la creatividad.

“Mientras más creativos podamos ser y más alegres nos sintamos, más herramientas vamos a tener para enfrentar estas situaciones difíciles, como de la violencia y como la realidad pandémica. Mientras más herramientas tengamos emocionalmente, más capacidad vamos a tener para reaccionar distinto ante la realidad”, agregó.

La pandemia les abrió las puertas internacionalmente

Por estos pasados ocho meses su propuesta se tuvo que ir transformando, y como las artes tienen esa capacidad de no detenerse, se adaptaron al mundo virtual y crearon un nuevo programa educativo con miras internacionales para de este modo ampliar su audiencia. De acuerdo con Helfeld, el Club Centinela está dedicado a las artes y a la conciencia ambiental para familias de todas partes del mundo, lo que ha sido otra puerta para acercarse a la audiencia y poder llegar directamente a los hogares, así como con la creación del libro “Centinela de Mangó”, inspirado en la obra teatral con el mismo nombre, creada luego del huracán María e inspirada en hechos reales.

“Siendo una compañía de teatro, hemos logrado la manera de continuar. Eso lo celebramos con mucha alegría en nuestro corazón porque nos dio pánico. Ya más de 150 familias de Puerto Rico, Chile, México, República Dominicana, Nueva York, Boston y Chicago forman parte del Club Centinela. Eso ha estado pasando en estas semanas, entre verano y el pasado mes de octubre, a través de una certificación que hacemos de una semana de talleres. Eso nos da esperanza, nos sigue fortaleciéndonos y seguimos abriendo nuevas puertas para expandirnos”, destacó.

Quinceañero virtual: “15 Años en 15 Días”

A través de sus redes sociales revivirán memorias a través de estos 15 años de trayectoria, así como estarán estrenando una tienda virtual y un nuevo cortometraje que fue creado durante la pandemia.

Fecha: 1.º al 15 de diciembre de 2020

Dónde: Facebook e Instagram: “Y No Había Luz”

Durante los 15 días compartirán los momentos más importantes de su trayectoria con fotos y vídeos de momentos memorables. Será a modo interactivo con sus seguidores, quienes podrán compartir con sus comentarios, si vieron la obra o recuerdan alguna anécdota de ver su trabajo. De este modo estarán participando para adquirir obsequios especiales de sus nuevos productos educativos.

Estreno del nuevo cortometraje: 15 de diciembre, a las 8:00 p.m. a través de Facebook Live

Culmina la jornada de celebración con el estreno de un nuevo cortometraje, protagonizado por uno de los personajes de su libro “Centinela de Mangó”.

Facebook Live a las 8:15 p.m. se anunciarán a 15 ganadores de regalos de productos nuevos de su nueva tienda virtual, para aquellos que entren a participar en “Y no había tómbola”.