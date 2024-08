Yarelies Nieves Jiménez: una artista plástica contra toda adversidad

Sin embargo, esta enfermedad no fue suficiente para detener su inspiración artística.

A sus 46 años, su realidad se ha convertido en instrumento para crear, educar a la sociedad sobre esta condición y, a la vez, motivar a que la gente no tema en desarrollar sus talentos y capacidades.

“Para ese tiempo mi esposo se quedó sin trabajo. Yo siempre había pintado desde mi juventud, pero nunca me había dedicado a vivir del arte porque dicen que del arte no se vive. Eso no es verdad porque, gracias a Dios, tuve muy buena acogida”, confesó la egresada de la Escuela Central de Artes Visuales.