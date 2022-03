Hace 22 años que la comunicadora Yizette Cifredo ostentó la corona de Miss Petite Puerto Rico y Miss Global Petite. Desde entonces, mucho ha cambiado en el mundo de los certámenes de belleza, que más bien se han convertido en una plataforma, incubadora y aceleradora de talentos.

Tras ser confirmada esta mañana como la nueva directora de Miss Universe Puerto Rico (MUPR), la también motivadora y empresaria, reveló que ha sido una sorpresa grata e inesperada el hecho de que la gerencia de Wapa Televisión la haya considerado para liderar las riendas del certamen, el cual por los pasados años, desde que adquirieron la franquicia, ha logrado posicionar a sus cuatro candidatas en las 10 semifinalistas en el concurso internacional.

”Yo tuve una gran experiencia como Miss Puerto Rico Petite, que era una plataforma sólida de mucha preparación. Creo que quienes son seguidores de los certámenes pueden dar fe de que las candidatas de Miss Petite eran todas muy bien formadas, como que bien completas. Ahora integrándome en el equipo de MissUniverse Puerto Rico, he visto, he seguido y haciendo la asignación, he visto que es igual. Nosotros lo que vamos es a acentuar y a buscar ese desarrollo”, manifestó Cifredo a El Nuevo Día, luego de la conferencia de prensa, celebrada en el vestíbulo del canal.

Con su nuevo rol como gerente y encargada de la franquicia, Cifredo ocupa la posición que la ex Miss Universe Denise Quiñones dejó el pasado 21 de mayo de 2021 para dedicarse a otros proyectos personales, y que se produjo a menos de una semana de la participación de Estefanía Soto en Miss Universe 2021. De igual modo, esta continuará con sus demás responsabilidades como una de las presentadoras de “Noticentro al amanecer”.

“Me siento bien contenta, agradecida y honrada, con unos nervios bonitos, o sea, como cuando algo es bien importante para ti, que de repente como que te asusta, pero a la misma vez te entusiasma. Yo quiero que todo el mundo sepa que yo reconozco los zapatos donde me metí y el sombrero que me estoy poniendo, pero que así mismo, con esa conciencia lo acojo confiando en que vamos a ir, vamos a llevar esto por un excelente camino. Continuando con un trabajo maravilloso y en el mejor de los casos, siguiendo el camino de crecer y crecer y crecer”, aseguró la empresaria, que junto al equipo de trabajo, tendrá la encomienda de desarrollar el talento y ejecutar las estrategias.

/ 2000 - Representó al pueblo de Toa Alta en Miss Puerto Rico Petite, y ganó. (ANA MARTINEZ)

2000 - Se convirtió en Miss Puerto Rico Petite. (HERIBERTO CASTRO)

2004 - Como animadora del programa de Telemundo "No te duermas" junto a Antonio Sanchez "El Ganster". (JOSE REYES)

2004 - Se comprometió con el cantante Michael Stuart a bordo del crucero Destiny. (Archivo)

2005 - Fungió como animadora de la competencia de canto "Objetivo Fama" junto al cantante mexicano Victor Noriega. (YAMILETTE ARANA)

2006 - Animó junto a Julio Daniel Guzmán, mejor conocido como "El JD" el espacio "V Fifty Two". (Laura Magruder)

2008 - Formó parte del proyecto "Vota o quédate calla'o". (PIPO REYES/STAFF)

2010 - Presentó el programa "En el lente del ojo público" junto a Marjorie Ramirez y Zugey Lamela. (Ana Maria Abruna Reyes)

2012 - Se casó con el cantante y presentador de televisión Víctor Santiago. (Archivo)

2013 - En una sesión fotográfica por el Día de San Valentín para Primera Hora. (TERESA.CANINO@GFRMEDIA.COM 2012)

2014 - Embarazada de su primogénita Eva. (Archivo)

2017 - Junto a su hija Eva. (VANESSA SERRA DIAZ)

2020 - Conductora del programa "¡Ahora es!" de Univisión Puerto Rico. (NEIDY ROSADO)

2022 - Dio el salto a Wapa Televisión para integrarse a "NotiCentro al amanecer". (David Villafane/Staff)

A Cifredo se le une la directora de producción de Wapa Televisión, Sonia Valentín, como productora ejecutiva del certamen, y la la Miss Universe Puerto Rico 2021, Estefanía Soto, como supervisora de desarrollo, en lo que el presidente y gerente general Jorge Hidalgo llamó como el comienzo de una nueva etapa.

De acuerdo con la motivadora, lo que se está buscando cada vez más es poder proveerle, sobre todo a las mujeres, esos espacios donde puedan desarrollarse y desarrollar su potencial, que es en lo que se han convertido los certámenes no solo a nivel local, sino internacional, en los que cada vez más se destacan los talentos de las reinas.

“Creo que lo que todos queremos es asegurarnos de que cada vez podamos dar mejor servicio a todas las jóvenes y mujeres que apuestan a la plataforma. Que, en esa experiencia de seleccionar a la candidata, lo que estamos haciendo es potenciar a la nuestra, a la que va a llevar el título de Puerto Rico en el pecho”, añadió.

Cifredo manifestó que a nivel personal ha sido una sorpresa grata e inesperada. “Me dijeron ‘mira, estamos buscando a una mujer emprendedora que asuma las riendas de la franquicia junto con un equipo’. Siempre me gusta destacarlo porque ningún trabajo se hace sin equipo. Existe un gran equipo de gente que es maravillosa y todos vamos a aportar desde nuestros talentos. Vamos a chocar, pero vamos a buscar las mejores soluciones, o sea que estamos preparados para eso porque al final compartimos objetivos en común”, añadió la madre de Eva y esposa del cantante y presentador Víctor Santiago.

Clark Ivor y Carmencita Rodríguez continuarán siendo parte del equipo de la franquicia, que más adelante integrará nuevos recursos. Al momento no quisieron revelar cuál será la fecha del certamen.