El proceso judicial en el cual Gilda Santini y Sunshine Logroño demandaron al actor Francis Rosas por incumplimiento de contrato, sigue su curso en los tribunales. El capítulo más reciente de este suceso se dio en la mañana de hoy cuando los abogados del bufete Estrella LLC, quienes representan a Rosas entregaron al tribunal la “Contestación a la demanda y defensas afirmativas” que forma parte del caso civil número SJ2021CV04157 entre los demandantes Producciones Sanco, Inc., et al y la parte demandada Rosas N’Pitbull Entertainmente, LLC, et al.

En este documento, los abogados indicaron los hechos esenciales a todas las reclamaciones que se le hicieron a Rosas en la demanda, según explicó el licenciado Joe Mercado en su canal de YouTube en la tarde de hoy.

Entre los puntos más importantes que los abogados de Rosas tratan de dejar establecido es que, aunque había un contrato firmado entre las partes, el comediante era un empleado de Producciones Sanco, empresa de Santini y Logroño. Según el licenciado Mercado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que cuando un patrono le controla el horario a una persona, le paga plan médico, beneficios y vacaciones, es considerado legalmente como un empleado, por lo que este tiene el derecho a renunciar en cualquier momento. Si logran probar esto ante el juez, “esto podría cambiar las cosas de una manera brutal a favor de Francis Rosas”, según el licenciado Mercado.

Otro punto importante que se da dentro del documento de 21 páginas presentado en el día de hoy en el tribunal, es que los abogados indican que en el contrato firmado por Rosas “no se dio la cesión de la imagen del actor a favor de las partes demandas. Por el contrario, la cláusula 8 del contrato dispone expresamente como sigue: ‘La compañía entiende que los personajes creados por el actor le pertenecen al actor y este (sic) tiene y posee todos los derechos de autor sobre los mismos, aunque sean escritos o creados por los libretistas de las compañías”, explica la contestación a la demanda. “Este texto fue omitido en esta alegación de manera deliberada por los demandantes, como prueba irrebatible de su temeridad en cuanto a este extremo”, continuó la alegación.

Mañana jueves, 15 de julio, habrá una vista de “injuction” en el Tribunal de San Juan. Ahora le tocará al juez determinar si Rosas era un empleado de Producciones Sanco o había un contrato y si había en este contrato alguna cláusula de exclusividad que le impedía a Rosas usar su propia imagen o si cedió ese derecho por el término de tiempo del mismo.

En la demanda, Santini y Logroño reclaman a Rosas el pago de $100,000 por los daños sufridos y que desista de participar como talento en producciones para otros canales.