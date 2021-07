El Tribunal de Primera Instancia de San Juan señaló este martes una vista para dilucidar si procede o no la concesión del remedio de interdicto preliminar solicitado por parte de los productores Sunshine Logroño y Gilda Santini contra el comediante Francis Rosas para evitar que aparezca en programas de TeleOnce, mientras se dilucida una demanda en su contra.

La vista por videoconferencia quedó señalada para próximo el 15 de julio de 2021, a las 10:00 a.m. Rosas fue demandado el pasado viernes, 2 de julio, por incumplimiento de contrato, así como por daños y perjuicios, por parte de los productores de Logroño y Santini, bajo las productoras Sanco Inc. y Miranda LS INC.

Logroño y Santini buscan prohibir que Rosas prestar servicios fuera de Wapa Televisión como actor y talento en la televisión hasta el 31 de octubre de 2022.

El representante legal de Rosas, que aún se desconoce de quién se trata, deberá presentar un aviso de comparecencia y contestar la demanda al menos dos días previo a la vista señalada.

Además de que desista de participar como talento en producciones para otros canales, los demandantes reclaman a Rosas el pago de $100,000 por los daños sufridos. La demanda también es en contra de Rosas N’Pitbull Entertainment y las Aseguradoras ABC.

Esta demanda se da luego de que, según dijo a El Nuevo Día uno de los abogados de la parte demandante, el licenciado Carlos A. Padilla Vélez, se le enviaran unas comunicaciones a Rosas tan pronto sucedió la renuncia y que se pudiera solucionar el asunto de una forma amistosa. Sin embargo, el abogado indicó que el artista no respondió.

El contrato del artista y talento, que es de naturaleza confidencial, tiene una vigencia de dos años, desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 de octubre del 2022.

El comediante, que estuvo 20 años en Wapa Televisión, el pasado 11 de junio compartió la noticia de su renuncia y detalló que la determinación responde a su deseo de ejercer como productor ejecutivo de su compañía Rosas ‘N Pitbull Entertainment LLC. Más adelante se supo que su salida era para dar el salto a TeleOnce, en calidad de productor ejecutivo y figura de principal de un nuevo espacio.