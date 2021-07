La demanda que radicaron Sunshine Logroño y Gilda Santini contra el comediante Francis Rosas por incumplimiento de contrato, así como por daños y perjuicios, ha causado una avalancha de reacciones desfavorables contra los productores de Wapa TV en las redes sociales.

La publicación de la demanda radicada ayer, viernes, a las 6:15 p.m. por Sanco Inc. y Miranda LS INC. en contra de Rosas N’Pitbull Entertainment; Francis D. Rosas Flores y las Aseguradoras ABC ha generado miles de comentarios contra las acciones de los productores. Las críticas van más allá del panorama legal que enfrentaría el artista y la validez de lo que representa un supuesto incumplimiento de contrato.

Miles de usuarios en las redes sociales critican a Logroño y Santini por entorpecer la determinación de Rosas de renunciar a las producciones de Sanco para desarrollarse como productor ejecutivo en TeleOnce.

Los demandantes reclaman a Rosas el pago de $100,000 por los daños sufridos y que desista de participar como talento en producciones para otros canales. En la demanda de 22 páginas, también se incluyeron documentos oficiales del Departamento de Estado que indican que Rosas, junto con un socio, completó el 10 de junio de 2021 el proceso de registro de la corporación Rosas Entertainment.

El artista era uno de los principales talentos del programa “El Remix” y además participaba de las comedias de “Pégate al mediodía”, producidas por Logroño y Santini en Wapa Televisión.

Rosas trabajó como talento por 20 años en Wapa TV y nunca se desempeñó como productor ejecutivo.

El contrato del artista y talento, que es de naturaleza confidencial, tiene una vigencia de dos años, desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 de octubre del 2022. Según la demanda, el contrato especifica que, durante la vigencia, Rosas no puede prestar servicios en la televisión, que no sean para los que prestaba para Sanco Inc. y Miranda LS INC. en Wapa Televisión.

El contrato entre las partes solo permite a Rosas realizar proyectos lucrativos en la radio y redes sociales.

Los señalan como “egoístas”

Las críticas en las redes sociales contra el matrimonio de Logroño y Santini van desde tildarlos de egoístas, mezquinos, ambiciosos, hasta entorpecer que “sus talentos progresen”.

Los cibernautas también recuerdan el pleito legal que Logroño tuvo con Tony Mojena, por derechos de autor de la desaparecida comedia “El condominio”. Mojena prevaleció en el tribunal al determinarse que los derechos de autor eran de su casa productora y Logroño tuvo que pagar el acuerdo económico.

“En vez de dejarlo que progrese haciendo algo diferente, ese muchacho tiene talento todos debemos de respaldarlo. Logroño, egoísta”, comentó Luis Vidal Vélez, en la página de Facebook de El Nuevo Día.

“Fíjate y Sunshine hizo lo mismo con el Condominio a Tony Mojena, no lo quieres dejar crecer. Eres un egoísta Sunshine”, escribió Roberto Turull González en Facebook.

En la red social de Facebook de El Nuevo Día la publicación de la noticia ha generado alrededor de 2,000 comentarios, la mayoría en contra de los productores Logroño y Santini.

Miguel Mercado, usuario también de Facebook comentó: “Eso no lo veo bien de parte de Sunshine, después que compartieron y vivieron tantas historias en el programa no debería pasar eso , cada quien tiene derecho a seguir escalonando”.

“En las crisis es cuando se conoce de qué están hechos las personas. No es lo que sucede sino cómo reaccionas a lo sucedido. Francis mostró fortaleza y compromiso aun cuando su persona fue atropellada en el canal y eso muestra el respeto por los años en su trabajo, cuando se presenta una oportunidad de tener un nuevo comienzo espera la misma reacción del patrono pero qué paso? Los patronos responden como lo que son, sigue trabajando para mí o te cierro las puertas de la industria”, escribió Lydia M. Guzmán en la misma red social.

“Eso merece un boicot para Sunshine y Gilda!!! No vuelvo a ver esos programas!!! Francis echa hacia adelante y que no te apaguen la luz da la batalla!!!!!!!! Boicot para SUNSHINE!!!! El tiempo de esclavitud se acabó”, expresó Mónica Arce.

“El egoísmo en su máxima expresión. Nunca le permitieron crecer y llegar lejos. Pero, el chico aprovechó las nuevas puertas que se le abrieron, y ajá ahí están haciéndole la vida imposible”, sostuvo Zoralys Rodríguez.

“Que mal Sunshine te quedo a ti y a tu esposa, dejen ese hombre crecer ya hizo dinero para ustedes déjenlos volar. Lo quieres como un hijo pero cuando la Natalia le hizo la poca vergüenza ustedes no la sacaron y ese caballero siguió trabajando con ustedes y no fue fácil pues ahora quédense con ella y el bebécito que ella está criando. Ahora es que Francis Rosas se va a comer el mundo y comenzando con ustedes y terminando por Natalia los va aplastar y que mucho nos vamos a reír. Que bochorno Sunshine”, indicó Nilda Díaz Ramos.

En defensa de los productores

Otros comentaristas en las redes salieron en defensa de los productores al señalar que si existía un contrato, se debió cumplir o llegar a un acuerdo.

“Si tenía un contrato, tenía que cumplirlo o reunirse con las partes y llegar a un acuerdo, no irse así a lo loco, para eso son los contratos que se firman y é lo firmó en enero, al pan, pan y al vino, vino”, expresó Juancho Valentín Marrero en Facebook.

“Todos coincidimos de que el programa es basura y que son malas personas, PERO si hay un contrato no tiene break por eso hay que leer antes de firmar algo legal y estar seguro de que no cambiarás de parecer a mitad de camino”, escribió Beby N. Cruz Canino.

Hasta el momento, se desconoce qué abogado asumiría la representación legal de Rosas. Por parte del matrimonio de Logroño y Santini los licenciados Carlos Padilla y Pedro A. Busó-García asumieron la representación legal.

La productora Santini ofreció su versión la semana pasada, explicando que los contratos se deben respetar y que el actor era como un hijo para ellos.

Uno de los detalles que más le ha dolido a Santini, según confesó en la entrevista que concedió a “Pégate al mediodía”, fue el hecho de que se ha divulgado información que cualificó como falsa y que no ha sido aclarada por Rosas.

La productora se refierió específicamente a que el comediante no quiso ser atendido por su esposo, Logroño, director creativo de las producciones que realizan en conjunto.

“Francis nunca entró a la casa, se quedó en la acera frente a la casa. Sunshine estaba reunido, además de que estaba pasando por unos asuntos personales que me pareció que era mejor ni que se enterara en ese momento”, explicó Santini.

“El que se haya dicho que Sunshine se encerró en la casa y no lo atendió es algo que me ha dolido mucho. De hecho, yo le escribí diciéndole que aclarara las cosas en sus redes sociales, pero nunca recibí una respuesta de él”.

El Nuevo Día ha tratado de conseguir una reacción del actor, pero no ha sido posible.