Desde que en 2007 ganara el “reality show” Objetivo Fama, Juan Vélez se convirtió en una figura de la música local muy querida por el público. Por eso, 16 años después, siente que el cariño del público sigue latente y, a pesar de que este cantante continúa activo dando espectáculos privados, son muchas las personas que le han pedido que presente un concierto con un formato más grande.

Es por eso que, a finales de julio y coincidiendo con la celebración de su cumpleaños número 40, llevará a cabo el espectáculo “40 Razones” el domingo, 30 de julio de 2023, a las 6:00 p.m. en la Sala de Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce.

“Buscando ideas de cómo y con quién celebrar mi cumpleaños este año dije ‘esta vez lo voy a hacer con un concierto’. Hay muchas formas de celebrar el cumpleaños y, qué mejor forma que esta para unir a mucha gente”, explicó Velez, natural de Coamo. “Siempre ha habido personas que nos han pedido un concierto, además de que hace mucho tiempo que no hago uno grande, por lo que vamos a unir todo esto. Voy a hacer este concierto porque no se cumplen 40 años todos los días y, además de hacerlo para el público, que son lo más importante de mi carrera, es también un regalo para mí”.

Según indicó el cantante, hace 23 años se mantiene activo en la música y ha logrado labrar una carrera que le ha permitido vivir de su arte y de los éxitos alcanzados, razón por la cual se mantiene muy activo haciendo distintos trabajos durante el año, que van desde espectáculos acústicos y bailables tropicales, hasta actuaciones en musicales, como fue el caso de su actuación estelar en la obra “Jesucristo Superstar” llevada a cabo a finales de marzo en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Es por eso, que Vélez quiere brindarle al público una muestra de todo lo que ha grabado durante toda su carrera. “Este concierto va a ser de los éxitos que sonaron en la radio y que se hicieron número uno, incluyendo las baladas, pero traerlos nuevamente con distintos arreglos, con otro aire, para recordar con el público esa época”, explicó Vélez, quien afirmó que no faltarán temas como “Con mi soledad”, “Buscando tu sombra”, “Como antes”, “Te tengo o te perdí” y “Devuélveme la vida”. “Además de eso, quiero con un segmento pequeño recordar también lo que fue el ‘reality’ Objetivo Fama, que de ahí nací y eso siempre va a estar conmigo”.

“Jesucristo Superstar”

Hablando de experiencias inolvidables, una de las que más le ha marcado a Vélez fue el nombrado musical, “Jesucristo Superstar”, donde compartió cartel con actores como Braulio Castillo, Ana Isabelle y Christian Pagán, por la complejidad de la obra y por todo el trabajo que tuvo que pasar para brindar una actuación de altura. “Cuando de Taller Artístico Caguas me preguntaron si queria formar parte de la obra les dije rápido que sí. Pero, la realidad es que yo no conocía en detalle lo que era ‘Jesucristo Superstar’. Cuando vi todo lo que había que hacer, me di cuenta que era un reto grandísimo”, explicó Vélez, quien grabó su primer álbum “Con mi soledad” a finales de 2007. “Paso a paso, con mucho esfuerzo, fui logrando y descubriendo muchas sobre mí y sobre la actuación que es otra faceta que respeto mucho”.

En este espectáculo, Vélez hizo el papel de Jesús, un detalle que ayudó mucho en su interpretación, porque ya lo conocía desde hace mucho tiempo. “Yo conecté con ese personaje hace muchos años, por lo que no me costó entender el sacrificio que él hizo por nosotros. Día a día lo comprendo, lo valoro, lo respeto y fue muy bonito hacer esa conexión de mi creencia y de mi fe, y llevarlo a escena. Fue muy lindo”, detalló el artista, quien es un apasionado del tenis de playa.

Planes futuros

Una vez pasen las próximas semanas, Vélez se enfocará en nuevos proyectos, incluyendo la creación de una nueva propuesta musical. “Antes de dar este concierto, me hubiera gustado grabar canciones nuevas, pero realmente no tengo el tiempo en este momento y no soy de los artistas que empujan o presionan para lanzar un disco o una canción. Tengo música para grabar y lanzar, y me gustaría que ocurriera antes de que termine el año”, comentó el cantante. “Pero, me parece que después del concierto sería una buena idea brindarles ese álbum a los fanáticos para seguir con el momentum positivo en mi carrera”.

Los boletos para el concierto “40 Razones”, de Juan Vélez, comenzarán a venderse el próximo miércoles, 5 de julio, en Ticketera y en el Centro de Bellas Artes.