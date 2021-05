Ciudad de México - En la década de los 90´s a Luis Miguel no le cayó nada bien la noticia de que su manejador, Alex McCluskey, tenía la intención de representar a Laura Pausini y lo dejó muy claro el séptimo episodio de “Luis Miguel, la serie” que se transmite por Netflix.

En el nuevo capítulo se ve a Luis Miguel preguntando quién está hablando con McCluskey cuando llega a la disquera y ve a una joven en la sala de reuniones. Después, ya que se encuentra con él, lo confronta. “¿Cuándo me ibas a decir que estabas buscando otros artistas?”, pregunta Luis Miguel.

“Te juro que te lo iba a decir”, contesta el mánager. “¿Antes o después de que los firmaras?”, cuestiona el “Sol”. “Tengo derecho a representar otros artistas”, responde McCluskey.

“Álex es que creo que no estás entendiendo: o tu atención está en mí o esto no va a funcionar”, refuta. Actualmente no se sabe cuál sea su relación de Luis Miguel y Pausini, pero lo que sí se reconoce es que la italiana siente admiración por “El Sol”.

En una entrevista que ofreció hace unos años al programa de Monserrat Oliver y Yolanda Andrade, la autora de “En cambio no” compartió la admiración que tenía por él, al responder qué música escuchaba en su juventud.

“Tenía el poster de Luis Miguel. (Él) cantó una canción en 1985 en el festival de San Remo”, recordó y se puso a cantar “Ragazzi di oggi”. “Luis Miguel, ¿dónde estás? Yo quiero cantar con él, me encantaría cantar con él, tiene una voz increíble ¿no?”.