La novela de 1983 de Walter Tevis, “The Queen’s Gambit”, centrada en una mujer que se convierte en una de las mejores jugadoras de ajedrez del mundo, se convertirá muy pronto en un musical. Según anunció la empresa Level Forward, ganaron los derechos para adaptar la novela a los escenarios.

La obra “The Queen’s Gambit” ganó popularidad hace unos meses gracias al estreno de una miniserie en Netflix protagonizada por Anya Taylor-Joy, que fue vista el primer mes de estreno por 62 millones de telespectadores. Tanto la serie, como Taylor-Joy fueron reconocidos en los pasados Golden Globe.

“Contada a través de un punto de vista valiente y fresco, el público ya comparte la amistad y la fortaleza de las mujeres inspiradoras de la historia que energizan y sostienen el viaje y el triunfo final de Beth Harmon”, indicó en un comunicado Adrienne Becker, directora ejecutiva de Level Forward, y Julia Dunetz, productora de la empresa.

Los detalles sobre cuál será el equipo creativo encargado de dar vida en el teatro a esta obra se anunciarán más adelante. Se sabe que el acuerdo fue negociado por Susan Schulman, en nombre de Tevis Family Trust, y Rachel Gould en nombre de Level Forward.

“The Queen’s Gambit” describe la vida de la joven Beth Harmon, quien pasa de estar en un orfanato en un pueblo de Kentucky, a visitar ciudades como París y Moscú compitiendo de tú a tú en el juego de ajedrez. Además de eso, narra su lucha para superar su pasado y los demonios de la adicción, junto con los obstáculos que enfrenta al ser una mujer, y tener que lidiar con las prácticas y los prejuicios del mundo del ajedrez centrado en los hombres.

La empresa Level Forward desarrolla, produce y financia proyectos de entretenimiento con productores ganadores de Oscar, Emmy y Tony. Entre las producciones más recientes se encuentran “Jagged Little Pill” (un musical basado en el trabajo de Alanis Morissette), “Slave Play” y “What the Constitution Means to Me”, las cuales se presentaron en Broadway antes de que comenzara la pandemia, así como las películas “American Woman”, “Holler” y “The Assistant”, con la participación de Julia Garner (“Ozark”).