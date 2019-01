Bryan Singer, director de la exitosa película "Bohemian Rhapsody" (2018) y de "X-Men" (2000), enfrenta nuevas acusaciones por presunta conducta sexual inapropiada. Las denuncias presentadas por cuatro hombres, se dieron a conocer en una extensa investigación publicada por la revista Atlantic.

El reportaje titulado "Nobody Is Going to Believe You" ("Nadie te va a creer"), presenta declaraciones que aseguran que el cineasta mantuvo relaciones sexuales con menor de edad. Uno de los afectados sería Victor Valdovinos, quien dijo que trabajó como extra en la película de Singer "Apt Pupil" (1998), y en esa ocasión, cuando tenía 13 años, el director "agarró mis genitales y… se masturbó" en un vestuario del set.

Según reporta The Guardian, otros dos hombres, identificados como Eric y Andy, acusan a Singer de haber mantenido relaciones sexuales con ellos sabiendo que tenían menos de 18 años. De acuerdo a sus palabras, los hechos habrían ocurrido en California.

La cuarta acusación, presentada por un hombre de seudónimo Ben, señala que tuvo sexo oral con Singer cuando "tenía 17 o 18 años".

Andrew Bettler, representante legal de Singer, negó las acusaciones y manifestó que el director nunca ha sido arrestado ni acusado formalmente de ningún delito.

"Singer niega categóricamente haber tenido relaciones sexuales con hombres menores de edad o una preferencia por ellos", sostuvo.

En 2017, Singer ya había enfrentado una acusación por parte de César Sánchez-Guzmán, quien había manifestado que, cuando tenía 17 años en 2003, fue atacado sexualmente por el cineasta en un yate.