Mencionar los nombres de Adamari López y Luis Fonsi en el mundo del entretenimiento es sinónimo de noticia a pesar de haber transcurrido nueve años de su divorcio.

Los exesposos tuvieron esta semana un encuentro público en televisión, que acaparó los titulares noticiosos de diversos medios internacionales y locales. El junte profesional se dio en el programa “Un Nuevo Día” de Telemundo en el que la querendona puertorriqueña es animadora.

Para la actriz, el hecho de que su pasada relación con el cantautor siga llamando la atención de tantas personas y de los medios responde únicamente “a que la gente nos tiene mucho cariño a los dos”.

“Cuando le tienes cariño a una persona quieres saber qué siente esa persona, qué le afecta y qué no le afecta. Creo que la gente nos tiene mucho cariño a los dos y quieren estar en contacto con los sentimientos de cada uno y por eso han estado pendiente del antes, del después, en el medio y de lo que sea”, reveló López, en un aparte con El Nuevo Día.

Y es que la separación de los artistas ha sido de las más comentadas a través del tiempo. El divorcio fue en el 2010 por ruptura irreparable. No obstante, ambos pudieron rehacer su vida sentimental con nuevas parejas.

López mantiene una relación estable con su compañero y prometido Toni Costa, padre de la hermosa Alaia.

Mientras que la voz de “No me doy por vencido” tuvo dos hijos Mikaela y Rocco con su esposa, la modelo Agueda López.

En cambio, para la actriz Karla Monroig el hecho de la controversia que genera la relación de la expareja se trata “de morbo y se debe pasar página”.

“Me parece una falta de respeto que a Toni (Costa) le sigan preguntado por cosas que pasaron hace tanto tiempo. Ada es un sol y es un amor, pero como amiga la veo con ojos de amor y protección. Siento que es un buen ejemplo para todos de entender que cuando las cosas pasaron se quedaron el en el pasado. Hay que dejarlas ahí. Que debemos enfocarnos en el aquí y el ahora. Los dos tienen familias maravillosas y por respeto no solamente a ellos, sino a sus respectivas parejas esto debe pasar a otro nivel. No son las primeras ni las últimas parejas que terminan en buenos términos porque ellos están bien. Es morbo”, aseguró la esposa de Tommy Torres, mientras abrazaba a López su eterna amiga.

“Qué bueno que esto está pasando y estoy al lado tuyo diciéndolo. Claro es mi opinión y no necesariamente la de Ada”, soltó Monroig en medio de risas, mientras la actriz respondió con si habitual carcajada.